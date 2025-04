Klossner über Ajeti-Foul: «Für mich ist es Rot» 06.04.2025

Basel schlägt Lugano und baut die Tabellenführung aus. In einer Szene beim Stand von 0:0 beansprucht der FCB aber auch viel Glück. Albian Ajeti hätte sich in der 1. Halbzeit über eine Rote Karte nicht beklagen dürfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Albian Ajeti trifft Gegenspieler Anto Grgic mit gestrecktem Bein am Knie und hat Glück, dass er nur die Gelbe Karte sieht.

blue Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner sagt: «Für mich ist es eine Rote Karte.»

Basel setzt sich am Ende gegen Lugano mit 2:0 durch und baut die Tabellenführung auf vier Punkte aus. Mehr anzeigen

Es läuft die 32. Minute im St. Jakob-Park, Spielstand 0:0. Im Mittelkreis kommt es zu einem vermeintlich harmlosen Zweikampf zwischen Basel-Stürmer Albian Ajeti und Luganos Anto Grgic. Letzterer bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Die TV-Bilder zeigen, wie Ajeti zuerst den Ball spielt, Grgic danach aber mit gestrecktem Bein am Knie trifft. Der Basler sieht die Gelbe Karte – und hat Glück, dass der VAR nicht eingreift und Schiedsrichter Johannes von Mandach nicht zum Monitor bittet.

Nicht zum ersten Mal hätte es für eine solche Aktion die Rote Karte gegeben. Ausgerechnet Lugano wurde bei seinem Aus in der Conference League kürzlich in einer ähnlichen Situation benachteiligt. Am Sonntag ist der Frust erneut auf Seiten der Tessiner.

Klossner hätte Rot gegeben

blue Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner sagt in seiner Analyse, dass er den Entscheid von Mandach nachvollziehen könne. Aber: «Für mich ist das Treffer-Bild eine Rote Karte. Ich habe das Gefühl, Ajeti hätte den Fuss noch runternehmen können. Er zieht ihn leicht zurück, deshalb greift der VAR richtigerweise nicht ein. Gelb ist akzeptabel, aber Rot wäre für mich korrekt gewesen. Die Verletzungsgefahr ist gross.»

Ajeti hat Glück und darf weiterspielen. Am Ende siegt sein FCB mit 2:0 und baut die Tabellenführung aus. Ajeti selbst sagt nach der Partie zur strittigen Szene: «Ich kenne Anto (Grgic) schon lange. Er weiss, dass es keine Absicht von mir war. Man sieht ja, dass ich zuerst auf den Ball gehe.»

Ajeti: «Grgic weiss, dass es keine Absicht von mir war» 06.04.2025

Die anderen Lugano-Spieler hätten ihm auch zugestimmt. «Reni (Steffen) und Uran (Bislimi) waren ganz lieb und sagten, dass es keine bewusste Aktion war. Es sieht schlimm aus, aber es war wirklich nicht gewollt», so Ajeti weiter. Glücklicherweise hat sich Grgic in der Szene nicht verletzt und konnte weiterspielen. Am Ende feiern aber doch die Basler.