FCB stellt Ex-Nati-Spieler aufs Abstellgleis

Michael Lang hat beim FC Basel nichts mehr zu lachen. sda

Viel deutlicher kann der FCB Michael Lang nicht signalisieren, dass er ihn nicht mehr will! Der 32-jährige Ex-Nati-Spieler kriegt keine Minute Spielzeit – obwohl er seit Wochen der einzige gesunde Rechtsverteidiger im FCB-Kader ist.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Michael Lang (32) hat beim FCB nur noch eine Statistenrolle: Obwohl alle drei anderen gelernten Rechtsverteidiger (Lopez, Dräger, Rüegg) im Kader verletzt sind, spielt er keine Sekunde.

Als FCB-Sportchef hat Heiko Vogel vor wenigen Monaten auf einer Vertragsverlängerung von Lang bestanden, als er dann Trainer wurde, liess er den Ex-Nati-Spieler links liegen.

Will Lang spielen, nicht nur trainieren, muss er wohl den Klub wechseln. Das Transferfenster in der Schweiz schliesst am 15. Februar. Mehr anzeigen

Michael Lang spielt beim FC Basel nicht einmal mehr eine Nebenrolle. Der 31-fache Nati-Spieler wurde in den letzten Wochen zum Statisten degradiert. Seit einem 14-minütigen Kurzeinsatz beim 1:4 gegen Servette am 12. November hat er in der Liga keine Sekunde mehr gespielt. Egal, wie die Personalsituation beim FCB gerade ausschaut.

Alle Konkurrenten verletzt – Lang spielt dennoch nicht

In den letzten Partien hat Trainer Fabio Celestini auf der Position des rechten Aussenverteidigers gar keine Alternativen für Lang im Kader: Gleich drei Rechtsverteidiger sind out. Sergio Lopez (23) laboriert seit August an einem Kreuzbandriss, seit Mitte Dezember fehlen auch Mohamed Dräger (27) und Kevin Rüegg (25) verletzungsbedingt. Dennoch schmort Lang Wochenende für Wochenende nur auf der Bank.

Statt Lang verteidigt Innenverteidiger Nicolas Vouilloz rechts, der 22-Jährige wurde Anfang Januar von Servette geholt. Besserung für Lang ist keine in Sicht, da zumindest Dräger und Rüegg in absehbarer Zeit zurückkommen werden.

Die Absicht des FC Basel ist offensichtlich: Man will Lang von der Lohnliste bringen und dazu bewegen, den Klub zu verlassen. Dabei hat man mit Lang noch im April 2023 den Vertrag bis Sommer 2025 verlängert.

GC hat bei Lang im Sommer angeklopft

Gemäss Informationen von blue Sport hat der damalige Sportchef Heiko Vogel auf Langs Vertragsverlängerung bestanden, der Deutsche sah in ihm eine Schlüsselfigur im Team. Unverständlich dann, dass Vogel Lang keine Sekunde spielen liess, als er Ende September Trainer Timo Schultz entliess und dessen Trainerposten übernahm. Vogels Bilanz bis zu seiner eigenen Entlassung: 4 Spiele, 0 Punkte, 0 Tore.

Vor zehn Monaten stand Lang in der EM-Qualifikation gegen Belarus und Israel noch im Nati-Kader, jetzt ist der WM- und EM-Teilnehmer seit Wochen in Basel auf dem Abstellgleis. Bis Ende Transferfenster am 15. Februar ist noch Zeit für einen Wechsel, ansonsten kommt nur noch eine Vertragsauflösung infrage, um das Missverständnis zu beenden.

Eventuell wäre GC eine Alternative, wo er schon von 2011 bis 2014 gespielt hat. Im letzten Sommer hat GC schon bei Lang angeklopft. Dieser hat sich damals aber entschieden, beim FCB zu bleiben. Er ist davon ausgegangen, beim FCB eine Chance zu bekommen. Das tut er nun nicht mehr.