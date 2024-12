FCB-Trainer kritisiert seine Stars Celestini trotz Sieg enttäuscht: «Das war nicht meine Mannschaft»

Fabio Celestini ist trotz Cup-Viertenfinal-Einzug enttäuscht von seinem FCB. Keystone

Der FC Basel schlägt Sion im Penaltyschiessen und zieht im Schweizer Cup in die Viertelfinals ein. FCB-Coach Fabio Celestini ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber überhaupt nicht zufrieden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tabellenführung in der Super League und Cup-Viertelfinal – beim FC Basel läuft's.

Nach dem Sieg im Penaltyschiessen gegen Sion zeigt sich Fabio Celestini aber wenig begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft.

«Wir hätten auch 1:5 verlieren können», so der FCB-Coach. Mehr anzeigen

Der FC Basel führt die Tabelle in der Super League an und schafft am Mittwoch den Einzug in die Cup-Viertelfinals. Viel Grund zur Freude also – könnte man meinen. Doch Fabio Celestini ist nach dem Sieg im Penaltyschiessen gegen Sion alles andere als begeistert von seinem Team.

Der FCB ging durch einen Shaqiri-Freistoss zwar früh in Führung, Sion konnte die Partie aber noch vor der Pause drehen und führte bis kurz vor Ablauf der 90 Minuten. Erst in der 86. Minute konnte Anton Kade die Basler doch noch in die Verlängerung retten. Es kam schliesslich zum Penaltyschiessen, wo Marwin Hitz mit zwei gehaltenen Elfern zum grossen Helden avancierte.

An der Pressekonferenz nach dem Spiel macht Celestini klar, dass ihm die Konstanz und Mentalität gefehlt habe. «Ich kann das wirklich nicht verstehen. Wir schiessen nach fünf Minuten die Führung und dann?», wird der FCB-Coach von «20 Minuten» zitiert. «Wir haben komplett den Kopf verloren. Das darf nicht passieren.»

«Grosse Enttäuschung»

Sein Team hätte Glück gehabt, dass Sion nur zwei Tore gemacht hat. Celestini: «Dieses Spiel hätten wir auch 1:5 verlieren können.» Entsprechend hart sind seine Worte auch gegenüber seinen Stars: «Es war eine grosse Enttäuschung. Das war nicht meine Mannschaft.»

So erwartet der FCB-Trainer von Shaqiri und Co. im nächsten Spiel eine Reaktion. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag gastieren die Bebbi in St.Gallen und wollen ihren Platz an der Tabellenspitze der Super League verteidigen.

