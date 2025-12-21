Magnin: «Waren nicht zwingend und frisch genug» 20.12.2025

Der FC Basel verabschiedet sich mit einem Remis gegen Servette und einem Rückstand von acht Punkten auf die Tabellenspitze in die Winterpause. Für das neue Jahr kündigt Sportchef Daniel Stucki Verstärkung an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel kommt gegen Servette zum Jahresabschluss zu einem 1:1-Unentschieden. Der Rückstand auf die Tabellenspitze wächst damit auf 8 Punkte.

Für Ludovic Magnin ist aber noch lange nichts verloren. «Wir sind nicht perfekt unterwegs, aber wir sind überall dabei», sagt der FCB-Trainer im Interview mit blue Sport.

Dennoch sieht Sportdirektor Daniel Stucki in der Winterpause Handlungsbedarf und kündigt Verstärkung in der Offensive an. Mehr anzeigen

Nach drei Heimspielen in Folge ohne eigenen Treffer bricht der FC Basel in der letzten Partie des Jahres zwar den Tor-Fluch. Zum Sieg reicht es gegen Servette aber nicht. Das Team von Ludovic Magnin muss sich mit einem 1:1-Remis begnügen – und hat neu einen Rückstand von acht Punkten auf Wintermeister Thun.

«Die Leistung heute war nicht so gut. Wir haben das Spiel kontrolliert und dominiert, aber ohne zwingend zu sein. Servette hat sich wie viele Teams im St. Jakob-Park hinten reingestellt. Uns fehlt die Frische, die richtige Entscheidung zu treffen gegen tief stehende Gegner», analysiert Magnin im Interview mit blue Sport den FCB-Auftritt.

Zehn Tage den Kopf lüften

Der ideenlose Auftritt sei teilweise auch dem dichtgedrängten Spielplan der letzten Wochen geschuldet. «Wir haben für die letzten neun Spiele jeden dritten Tag gespielt. Wenn du weisst, dass es das letzte Spiel dieser Serie ist und danach Ferien sind, hat das im Unterbewusstsein eine kleine Rolle gespielt. Denn heute hat mir der Rhythmus gefehlt in unserem Spiel», sagt der FCB-Coach.

Die kurze Winterpause kommt für Trainer und Mannschaft nicht ungelegen. Die Dreifachbelastung soll aber keine Ausrede sein. «Wir lieben es, arbeiten dafür und wollen das im nächsten Jahr wieder haben», sagt Magnin. «Nicht jammern, sondern die zehn Tage nehmen, den Kopf lüften und dann geht es wieder los.»

Es mache nach wie vor unglaublich Spass, mit diesem Team zu arbeiten. «Wir sind nicht perfekt unterwegs, aber wir sind überall dabei», sagt Magnin und erinnert: «Wir haben sogar ein paar Pünktchen mehr als letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt. Wir sind im Rennen.»

Stucki: «Uns fehlen einige Tore»

Dennoch sieht FCB-Sportdirektor Daniel Stucki in der Winterpause Handlungsbedarf. «Wir wollen uns in der Offensive verstärken. Uns fehlen einige Tore», kündigt er schon vor der Partie gegen Servette an. «Albian (Ajeti) und Moritz (Broschinski) haben sich nicht so adaptiert und wenig Tore geschossen, auch etwas unglücklich zum Teil. Wir brauchen einen Stürmer, der von Anfang an spielen kann.»

So kann auch der Leistungsdruck auf mehrere Schultern verteilt und etwa Xherdan Shaqiri etwas entlastet werden. «Xherdan hat auch in dieser Saison viele Skorerpunkte, in der Europa League hat er schon vier. Er macht das gut, ist ein Leader. Er ist sich den Druck gewohnt, ihm macht das nichts aus», sagt Stucki und nimmt den Kapitän in Schutz: «Es ist normal, dass man nicht 50 bis 60 Matches hintereinander top performen und unendlich viele Skorerpunkte erzielen kann. Aber ich gehe davon aus, dass das wieder kommen wird.»

20.12.2025

