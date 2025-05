Der FC Basel spielt im Cupfinal gegen den Promotion-League-Klub Biel. Für die Basler Verkehrsbetriebe ist der Ausgang der Partie schon klar. Offenbar so klar, dass sie die Beschriftung schon vorgenommen haben.

Nach langen Dürre-Jahren ist der FC Basel zurück auf der Erfolgsspur. Die Meisterschaft gewann das Team von Fabio Celestini souverän. Nun soll für Shaqiri & Co. noch das Double her. Am Sonntag, 1. Juni, trifft Basel im Wankdorf auf Biel. Der Promotion-League-Klub ist natürlich gegen den Meister krasser Aussenseiter. Doch die Seeländer haben im Halbfinal und Viertelfinal mit YB und Lugano immerhin zwei Super-Ligisten in Folge ausgeschaltet.

Die Basler Verkehrsbetriebe sehen aber offenbar trotzdem keine Gefahr, dass das Bieler Märchen weitergeht. Auf den Trams ist der diesjährige Cup-Titel schon fest eingeplant, wie Claudio Miozzari, Präsident des Grossen Rates 2024 des Kantons Basels-Stadt, auffiel.

Auf seinem Instagram-Kanal postete der Politiker Bilder von einem «Drämmli». Dabei sind die Jahresdaten der 13 Cupsiege aufgeführt. Zusätzlich ist das Fahrzeug schon mit «2024/2025» beschriftet. Zwar ist es noch überklebt, aber für Passanten bei genauerem Hinsehen gut lesbar.

«Das finde ich nicht gut», hält Miozzari auf Instagram fest. Die Kommentare gehen in die gleiche Richtung: «Wenn jetzt noch Biel gewinnt, dann ist es einfach super peinlich», meint ein User.

