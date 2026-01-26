  1. Privatkunden
«Mangelnde sportliche Entwicklung» FCB trennt sich per sofort von Trainer Magnin

Sandro Zappella

26.1.2026

Ludovic Magnin ist nicht mehr länger Trainer beim FC Basel.
Ludovic Magnin ist nicht mehr länger Trainer beim FC Basel.
KEYSTONE

Der FC Basel trennt sich per sofort von Trainer Ludovic Magnin, welcher die Mannschaft erst im vergangenen Sommer übernommen hat.

,

Sandro Zappella, Jan Arnet

26.01.2026, 12:28

26.01.2026, 14:08

Trotz des spektakulären 4:3-Sieges am Sonntag gegen den FC Zürich im Klassiker gehen der FC Basel und Ludovic Magnin zukünftig getrennte Wege. Die Trennung kommt trotz des gestrigen Sieges gegen den FCZ nicht überraschend. Noch unter der Woche hatte sich Sportchef Daniel Stucki kritisch über Magnin geäussert.

«Nach durchwachsenen Leistungen gegen Ende des vergangenen Jahres blieb die erhoffte Trendwende trotz intensiver Arbeit im Trainerteam und einer guten Wintervorbereitung aus», teilt der FCB auf seiner Webseite mit und schreibt von «mangelnder sportlicher Entwicklung».

Highlights im Video. Shaqiri entscheidet vogelwilden Klassiker tief in der Nachspielzeit

Highlights im VideoShaqiri entscheidet vogelwilden Klassiker tief in der Nachspielzeit

Magnin, der davor bei Lausanne-Sport als Coach tätig war, trat erst im vergangenen Sommer die Nachfolge von Fabio Celestini an. Dieser holte mit dem FCB in den letzten Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal. Aktuell steht Basel auf Rang 4 mit zehn Punkten Rückstand auf Leader Thun.

«Erhoffte Trendwende blieb aus»

Bereits in den Wochen und Monaten vor der Winterpause hätten die Klubverantwortlichen das Gefühl gehabt, dass die Leistungen stagnierten, sagt Sportchef Daniel Stucki in der Medienmitteilung. «Die ersten drei Spiele im neuen Jahr, darunter das Unentschieden zuhause gegen den FC Sion, sowie vor allem der ungenügende Auftritt auswärts in Salzburg, entsprachen dann auch nicht den Erwartungen der sportlichen Leitung – die erhoffte Trendwende blieb trotz einer guten Vorbereitung aus.»

Angezählter FCB-Trainer. «Stucki hat Magnin schon die Beine abgesägt» – doch dann kommt Shaqiri

Angezählter FCB-Trainer«Stucki hat Magnin schon die Beine abgesägt» – doch dann kommt Shaqiri

Noch könne der Klub einige seiner Saisonziele aber erreichen. «Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, diesen Schritt, der uns alles andere als leichtfällt, zu vollziehen», so Stucki. «Ich möchte mich beim FC Basel herzlich für ein trotz allem tolles halbes Jahr bedanken. Ich durfte spüren, was dieser Klub der Stadt und den Menschen bedeutet und natürlich fällt mir der Abschied schwer», wird Magnin zitiert. Über seinen Nachfolger will der FCB «schnellstmöglich» informieren.

Zürich – Basel 3:4

Zürich – Basel 3:4

Super League | 21. Runde | Saison 25/26

25.01.2026

