Der FC Basel verliert eine grosse Identifikationsfigur. Taulant Xhaka, der praktisch seine ganze Laufbahn beim FCB verbracht hat, will seine Profikarriere auf Ende Saison beenden.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Xhaka kam 2003 in die Nachwuchsabteilung des FCB und arbeitete sich bis in die erste Mannschaft hoch. Mit Ausnahme einer eineinhalbjährigen Leihe zu den Grasshoppers lief der Abräumer im Zentrum immer für Rotblau auf. Aktuell stehen 406 Pflichtspiele zu Buche. Mit dem FCB wurde er sechsmal Schweizer Meister und viermal Cupsieger, dazu kommt ein Cupsieg mit GC.

In dieser Saison kam er nur zwölfmal zum Einsatz, meist als Einwechselspieler. Nur einmal in der Meisterschaft und zweimal im Cup stand Xhaka in der Startelf. Nun sei er auf den Verein zugekommen und habe um eine Vertragsauflösung gebeten, schreibt der Klub in einer Mitteilung.

Taulant Xhaka spielte bis zur U21 für die Schweiz, schlug dann aber einen anderen Weg ein als sein eineinhalb Jahre jüngerer Bruder Granit. Aufgrund der starken Konkurrenz auf seiner Position in der «Nati» entschied sich Taulant Xhaka, fortan für Albanien zu spielen. An der EM 2016 kam es zum Bruderduell zwischen Taulant und Granit, das die Schweiz 1:0 für sich entschied.

Die Stimmen zum Xhaka-Rücktritt

Taulant Xhaka

«Was ich mit diesem Club bisher alles erleben durfte, fühlt sich für mich – insbesondere als Basler – nach wie vor wie ein Traum an. Ich durfte beim FCB so viele schöne Momente erleben, hatte so viele grossartige Mitspieler in der Garderobe und durfte gegen die besten Fussballer der Welt antreten. Für mich war immer wichtig, dass ich selber entscheiden kann, wann ich mit dem Fussball aufhöre und ich bin nun zum Schluss gekommen, dass im Sommer der richtige Moment ist. Ich werde Ende März 34 Jahre alt und was könnte besser passen, als mit 34, der Zahl, die ich seit der Jugend auf dem Rücken trage, aufzuhören. Wichtig ist mir zu betonen, dass ich bis im Sommer alles geben werde, um die Mannschaft auf und neben dem Platz zu unterstützen und zu pushen. Der FCB ist wieder zurück in der Erfolgsspur und dort möchten wir bleiben. Denn im Optimalfall endet meine Zeit beim FCB auf dem Barfi und nicht im Stadion – dafür werde ich bis zuletzt alles geben.»

Sportdirektor Daniel Stucki

«Taulant Xhaka verkörpert wie kaum ein anderer die rotblaue Identifikation. Jeder weiss, was ihm diese Stadt und diese Farben bedeuten und ich habe den grössten Respekt vor seiner Karriere hier beim FCB und was er mit dem Club alles erreicht hat. Dass er trotz zuletzt weniger Einsatzzeiten weiterhin in jedem Training Vollgas gibt, sich über jeden Sieg riesig freut, ob er spielt oder nicht, zeigt mir, wie sehr er mit diesem Club verbunden ist und wie sehr ihm der sportliche Erfolg des Teams am Herzen liegt. Wir hatten in den letzten Wochen sehr gute Gespräche und ich spüre, dass er bis im Sommer nochmal voll durchziehen möchte. Tauli ist ein absoluter Teamplayer, er unterstützt die Mannschaft und insbesondere die jungen Spieler und er weiss, was es für den Erfolg braucht. Für seine Entscheidung, im Sommer die Profikarriere zu beenden, in einem Moment, da der Club wieder auf den Beinen ist, zolle ich ihm grossen Respekt.»