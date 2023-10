Bernhard Alpstaeg und der die FCL Holding AG befinden sich im Streit. Keystone

Die FCL Holding AG will Bernhard Alpstaegs Aktien erwerben. Die FCL-Aktionäre hatten einstimmig beschlossen, ihn aus dem Aktionärsbindungsvertrag auszuschliessen.

Der Ausschluss löse ein Kaufrecht zum Erwerb der Aktien aus, wie es in der Mitteilung der FCL Holding AG vom Dienstagmittag heisst. Das Aktienpaket soll erworben, gemeinschaftlich gehalten und später an Persönlichkeiten aus der Innerschweiz weiterverkauft werden.

«Für die Aktionäre der FCL Holding AG haben die vor Kurzem öffentlich gewordenen Ereignisse bezüglich Übernahme der Mehrheit an der Stadion Luzern AG durch Bernhard Alpstaeg das Fass zum Überlaufen gebracht», schreibt der FCL in der Mitteilung.

Ausschlaggebend für den Entschluss waren Alpstaegs «gravierende Pflichtverletzungen» gegenüber der FCL Holding AG, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Er sei als Aktionär «nicht mehr tragbar» und sein Verbleib im Aktionariat für die anderen Aktionäre «nicht länger zumutbar».

Am Dienstagnachmittag will die FCL Holding AG an einer Medienkonferenz weiter informieren.

SDA/jar