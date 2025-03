Zibung freut sich über FCL-Höhenflug: «Es ist nicht selbstverständlich» Im Interview mit blue Sport unterstreicht die FCL-Klublegende: Der jüngste Erfolg ist alles andere als Zufall. 28.02.2025

Bis zu seinem Abgang nach Deutschland im letzten Sommer gestaltet David Zibung die Kaderplanung beim FC Luzern als Scout mit. Im Interview mit blue Sport unterstreicht die Klublegende: Der jüngste Erfolg ist alles andere als Zufall.

Im Juli 2024 wagt David Zibung doch noch den Sprung ins Ausland und ist seither als Sportkoordinator bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga tätig. Bis dahin verbringt er seine gesamte Karriere beim FC Luzern – zuerst von 2003 bis 2021 als Goalie, ab Januar 2022 dann als Scout. Die Verbindung zu seinem Herzensklub ist nach wie vor eng.

«Ich verfolge sehr intensiv, was der FCL macht. Wenn ich die Matches schauen kann, dann schaue ich sie. Es gibt immer noch die eine oder andere Verbindung zu Luzern, das ist normal nach all den Jahren», sagt Zibung im Interview mit blue Sport und fügt an: «Es freut mich einfach, dass diese Saison bisher so läuft, wie sie läuft.»

Nach 25 Spieltagen hat der FCL 42 Punkte auf dem Konto und damit gleich viele wie Spitzenreiter Basel. Das hätten zu Beginn der Saison nicht viele für möglich gehalten. «Es mag auf den ersten Blick überraschend sein, dass es so gut läuft», so Zibung. «Aber es ist alles andere als ein Zufall. Das ist das Resultat aus ehrlicher, harter und vor allem gemeinsamer Arbeit.»

«Ein gutes Näschen»

Zibung lobt die Arbeit von Trainer Mario Frick, seinem Staff und auch Sportchef Remo Meyer in höchsten Tönen. «Ich weiss, wie in Luzern gearbeitet wird», sagt der 41-Jährige. «Ich glaube, es hat gutgetan, frischen Wind in diese Kabine zu bekommen. All diese kritischen Stimmen, die da waren wegen der Spieler, die Luzern ablösefrei verlassen haben, das hat der Mannschaft und dem Verein gutgetan. Man hatte sicher ein gutes Näschen bei den Transfers, die man gemacht hat.»

Zibung kennt FCL-Trainer Mario Frick aus gemeinsamen Zeiten: «Ich weiss, wie in Luzern gearbeitet wird.» Bild: Keystone

Nun gelte es für die Truppe von Mario Frick, auf dieser Erfolgswelle weiterzureiten, wie Zibung ausführt: «Immer demütig bleiben, aber nicht hinterfragen, wieso es so ist. Sondern einfach Sorge zu dem tragen, was man sich jetzt aufgebaut hat.»

Dann spricht nichts dagegen, dass der FCL auch nach dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Yverdon mitten im Meisterrennen verbleibt. Die Partie siehst du ab 16 Uhr live auf blue Sport.

