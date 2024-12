«Wir haben die Menschen wieder näher zum FCL gebracht» Stefan Wolf tritt per Ende Jahr als Präsident vom FC Luzern ab. Bei seinem letzten Heimspiel hat er mit blue Sport gesprochen. 07.12.2024

Stefan Wolf legt sein Amt als Präsident vom FC Luzern per Ende Jahr nieder. Mit blue Sport hat der 53-Jährige über seinen Austritt gesprochen.

Wolf hatte das Präsidentenamt im Februar 2021 übernommen und legt es per Ende Jahr nach knapp vierjähriger Tätigkeit nieder.

Dem FCL bleibt Wolf als Fan erhalten, er werde auch nach seiner Präsidentschaft ab und zu im Stadion anzutreffen sein. «Aber zuerst brauche ich mal ein bisschen Abstand, um den Kopf freizubekommen.» Mehr anzeigen

Stefan Wolf tritt per Ende Jahr als Präsident vom FC Luzern zurück. Im Februar 2021 übernahm er das Amt und erlebte mit dem Klub Hochs und Tiefs wie den Cupsieg oder den andauernden Aktionärsstreit mit Bernhard Alpstaeg.

«Rückwirkend haben wir einiges bewegt beim FC Luzern», sagt Stefan Wolf zu blue Sport bei seinem letzten Heimspiel mit den Innerschweizern. «Wir haben die Menschen wieder näher zum FCL gebracht.» Darauf sei er sehr dankbar und stolz. «Der FC Luzern ist mein Klub.»

Ein Klub, den er während sieben Jahren als Spieler vertrat und in den letzten rund vier Jahren als Präsident führte. Wie geht Wolf mit dem Abschied vor heimischem Publikum um? «Es ist sehr viel Wehmut dahinter. Ich habe mein Amt mit sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft ausgeführt.»

Spiel vom August 2023 als persönliches Highlight

Ein Highlight für Wolf während seiner Präsidentschaft war das Qualifikationsspiel in der Conference League gegen das schwedische Djurgarden zu Hause in der Swissporarena im August 2023. «Es standen sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auf dem Feld. Das Stadion war voll.»

Genau das habe man beim FCL anstreben wollen: Eine ambitionierte Mannschaft mit Spielern aus der eigenen Jugend, die vollkommen mitgehen und sich mit dem Team identifizieren.

Erstmals Kopf frei kriegen

Der Auftritt bei der 1:4-Niederlage gegen Lugano ist Wolfs letzter vor heimischem Publikum als FCL-Präsident. Er werde auch nach seiner Amtszeit ab und zu die Spiele im Stadion verfolgen. Aber erstmal brauche er ein bisschen Abstand vom FCL, um den Kopf frei zu kriegen.

Den Abschluss in Sachen Spielen hat Wolf in Winterthur. Am kommenden Samstag ist der FCL auf der Schützenwiese zu Gast.

