«Wir wollen da gemeinsam rauskommen» FCL-Sportchef Meyer stärkt Trainer Frick den Rücken

Jan Arnet

11.2.2026

FCL-Sportchef Meyer stärkt Trainer Frick den Rücken: «Wollen gemeinsam da rauskommen»

FCL-Sportchef Meyer stärkt Trainer Frick den Rücken: «Wollen gemeinsam da rauskommen»

10.02.2026

Luzern kann doch noch gewinnen. Mit einem spektakulären 4:3-Sieg gegen GC gelingt dem FCL ein Befreiungsschlag, der vor allem Trainer Mario Frick gut tut. Sportchef Remo Meyer machte Frick schon vor dem Spiel Mut.

,

Jan Arnet, Stefan Flückiger

11.02.2026, 08:45

11.02.2026, 09:16

Nur zwei Siege aus den letzten 16 Spielen – Mario Frick schien beim FC Luzern vor dem Spiel am Dienstagabend gegen GC angezählt. Doch noch bevor die Partie angepfiffen wurde, stärkte FCL-Sportchef Remo Meyer seinem Trainer den Rücken. 

«Wir sind nicht zufrieden mit der Entwicklung, die Resultate fehlen. So gerät man unter Druck», sagte Meyer im Interview mit blue Sport. Eine Punktevorgabe für die nächsten Spiele habe es für Frick aber nicht gegeben. «Wir sind uns der Situation absolut bewusst. Wir arbeiten schon so lange zusammen und es beschäftig mich genauso wie den Staff und Mario auch. Wir wollen da gemeinsam herauskommen, das ist das grosse Ziel.»

Für Meyer ist klar, dass Frick nach wie vor der richtige Trainer sei, auch wenn der 51-Jährige im letzten Sommer mit einem Abgang liebäugelte und sein Vertrag nach der Saison ausläuft. Optimistisch stimme ihn der Zusammenhalt in der Innerschweiz. «Ich sehe jeden Tag, wie gut gearbeitet wird. Jeder kennt den Ernst der Lage.» 

Highlights im Video. Ottiger schiesst Luzern im 7-Tore-Spektakel gegen GC zum Sieg

Highlights im VideoOttiger schiesst Luzern im 7-Tore-Spektakel gegen GC zum Sieg

Schliesslich konnte dann auch im Spiel ein Schritt aus der Krise gemacht werden. Luzern schlägt GC spektakulär mit 4:3 und verschafft sich so etwas Luft im Tabellenkeller.

Luzern – GC 4:3

Luzern – GC 4:3

Super League | 24. Runde | Saison 25/26

10.02.2026

