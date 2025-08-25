FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich» 24.08.2025

Sascha Britschgi vom FC Luzern ist eine der Entdeckungen in der noch jungen Super-League-Saison. Nun scheint es den 18-Jährigen bereits ins Ausland zu ziehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach nur drei Einsätzen in der Super League steht Sascha Britschgi vor dem Wechsel ins Ausland.

Offenbar steht sein Transfer zu Serie-A-Klub Parma kurz bevor.

Mario Frick ist bekannt dafür, junge Spieler einfach ins kalte Super-League-Wasser zu schmeissen und ihnen eine Chance zu geben. So konnte sich schon der eine oder andere Teenager in der höchsten Schweizer Spielklasse beweisen – auch in dieser Saison.

Einer von ihnen ist Sascha Britschgi. Der 18-Jährige gehört zu den fünf Spielern, die in diesem Sommer vom Nachwuchs in die 1. Mannschaft des FCL hochgenommen wurden. Und der Rechtsverteidiger konnte zum Start in die neue Saison bereits auf sich aufmerksam machen. Er stand in den ersten drei Spielen immer in der Startelf.

Im Vierten fehlt Britschgi allerdings im FCL-Aufgebot. Der Grund: Ein Wechsel steht bevor. Am Samstag machte ein Video die Runde, das den Youngster in Trainingsbekleidung von Serie-A-Klub Parma zeigt. Offensichtlich hat er den obligatorischen Medizincheck bei Parma schon absolviert. Gemäss «Tuttomercatoweb» hat er auch schon seinen Vertrag in Italien unterschrieben.

Für Fringer keine grosse Überraschung

Offiziell verkündet ist der Transfer aber noch nicht. Entsprechend vage hält sich FCL-Trainer Frick auch am Sonntag vor dem Spiel gegen St.Gallen, als er von blue Sport auf Britschgi angesprochen wird. «Ich möchte nicht dazu sagen, weil ich nicht will und nicht darf. Es steht ein Transfer im Raum», bestätigt der Coach aber.

Doch ist der Youngster nach 247 Super-League-Minuten in den Beinen wirklich schon bereit für die Serie A? «Es ist nicht so ungewöhnlich», findet blue Sport Experte Rolf Fringer. «Wir haben viele 16- oder 17-Jährige, die aus den Juniorenabteilungen zu grösseren Vereinen verkauft werden. Die haben das Geld, um Talente zu kaufen. Wenn sie drei Jahre warten und den Spieler dann kaufen wollen, kostet er zehnmal mehr.»

Deshalb wollten die Italiener sofort zuschlagen, weil sie das Talent Britschgis erkannt hätten, glaubt Fringer. «Er muss nicht sofort, morgen oder übermorgen spielen. Vielleicht wollen sie ihn in der zweiten Mannschaft aufbauen, damit er in ein, zwei Jahren in der ersten spielen kann.» Möglicherweise wäre es aus Sicht des Spielers besser gewesen, noch länger in der Schweiz zu spielen. «Aber es gibt mehrere Wege für einen jungen Spieler, um sich durchzusetzen.»

