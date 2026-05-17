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«Bis bald, mein Freund!» FCSG-Captain Görtler schickt Sion-Sportchef Constantin sein Trikot

Patrick Lämmle

17.5.2026

War schon immer ein perfekter Match: Sion-Sportchef Barthélémy Constantin und die Farbe grün.
War schon immer ein perfekter Match: Sion-Sportchef Barthélémy Constantin und die Farbe grün.
Keystone

Im Wallis drücken sie dem FC St.Gallen die Daumen. Und weil dem so ist, schickt Captain Lukas Görtler dem Sportchef des FC Sion, Barthélémy Constantin, sein Shirt und einen handgeschriebenen Brief. Was ist da los?

Patrick Lämmle

17.05.2026, 12:44

17.05.2026, 12:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zieht Sion am letzten Spieltag nicht noch an Lugano vorbei, so beenden die Walliser die Saison im 4. Rang.
  • Während Platz 3 zur Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation berechtigt, muss das im 4. Rang klassierte Team darauf hoffen, dass St.Gallen den Cupfinal gewinnt. Denn dann darf auch der Tabellenvierte der Super League europäisch antreten.
  • Deshalb sagte Barthélémy Constantin, dass er St.Gallen die Daumen drücken werde. Görtler hat davon erfahren und dem Sion-Sportchef ein handsigniertes Shirt vorbereitet.
  • Am Sonntag um 16.30 Uhr überträgt blue Sport wie gehabt alle Spiele live.
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Am Sonntag geht es in der letzten Runde der Super League eigentlich nur noch darum, ob Lugano den 3. Platz verteidigt oder Sion noch an den Tessinern vorbeiziehen kann. Aber was heisst da nur? Platz 3 oder 4 in der Endabrechnung, das kann einen grossen Unterschied machen. Denn der 3. Platz berechtigt in jedem Fall zur Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation. Platz 4 könnte auch reichen, allerdings nur dann, wenn St.Gallen den Cupfinal gewinnt.

Die Ausgangslage vor der letzten Runde

Lugano geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Sion in die letzte Runde und spielt zuhause gegen den formschwachen FC Basel. Sion dagegen muss bei YB antreten, das am vergangenen Donnerstag auswärts bei Meister Thun einen 8:3-Sieg eingefahren hat und den Schwung mitnehmen will, um eine verkorkste Saison doch noch versöhnlich zu beenden und Moral für die kommende Spielzeit zu tanken.

Es ist also gut möglich, dass Sion die Saison im 4. Rang abschliesst. Doch auch dann dürfen sie im Wallis noch von Europa träumen. Allerdings bräuchte es dafür St.Galler Schützenhilfe. Denn dieses Szenario tritt nur ein, wenn der FCSG am 24. Mai den Cupfinal im Wankdorf gegen Stade-Lausanne Ouchy, das viertbeste Team aus der zu Ende gegangenen Challenge-League-Saison, gewinnt.

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13.04.2026

Görtler hat ein Gschänkli für Barth

Natürlich kennt Sion-Sportchef Barthélémy Constantin die Ausgangslage längst und so sagte er am vergangenen Donnerstag nach dem 2:2 gegen Lugano: «Ich könnte ja Lukas Görtler fragen, ob er mir sein Trikot schickt.» Ob er ihn wirklich gefragt hat, das wissen wir nicht.

Klar ist aber, dass er sein Görtler-Shirt bald entgegennehmen darf. Denn der FCSG-Captain macht das Spässchen mit und postet auf Instagram schon mal ein Bild von seinem Gschänkli. Zu sehen ist ein Trikot, auf dem der 31-jährige Deutsche auch noch eine kleine Grussbotschaft hinterlassen hat. «Für den grossen FCSG-Fan Barth!», ist da zu lesen.

Doch das ist noch nicht alles. Auch ein handgeschriebener Brief liegt bei: «Lieber Barth, heute bekommst du endlich mal ein richtiges Trikot! Das Trikot ist nicht nur perfekt für das Cupfinale, sondern auch sonst für deine Freizeit. Bis bald, mein Freund!»

FCSG-Captain Lukas Görtler hat ein Gschänkli für Sion-Sportchef Barthélémy Constantin.
FCSG-Captain Lukas Görtler hat ein Gschänkli für Sion-Sportchef Barthélémy Constantin.
Instagram

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