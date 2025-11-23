  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Szene im Video FCSG-Captain Görtler trifft bei Fallrückzieher Kopf statt Ball

Tobias Benz

23.11.2025

Stephan Klossner: «Für mich ist das eine direkte Rote Karte»

Stephan Klossner: «Für mich ist das eine direkte Rote Karte»

23.11.2025

Lukas Görtler fliegt gegen Lausanne kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz. Der St.Gallen-Captain trifft in einer unglücklichen Szene bei einem Fallrückzieher-Versuch den Kopf des Gegenspielers.

Tobias Benz

23.11.2025, 18:51

23.11.2025, 20:01

Das ist bitter: FCSG-Captain Lukas Görtler versucht sich gegen Lausanne mit einem Fallrückzieher, doch statt einem Traumtor setzt es die Rote Karte gegen den 31-Jährigen ab (siehe Video oben).

Während Schiri-Experte Stephan Klossner im Studio bei blue Sport bemängelt, dass der VAR bei einer solchen Szene eigentlich die direkte Rote Karte fordern müsste, zeigen die beiden Fussball-Experten Daniel Gygax und Pascal Schürpf vor allem Mitleid mit Görtler.

«Er ist nicht der Typ, der oft so etwas wie einen Fallrückzieher versucht. Und jetzt macht er es einmal und sieht dann die Rote Karte. Das ist bitter», analysiert Gygax die Szene. Schürpf pflichtet ihm bei: «Er ist schon einmal vom Platz geflogen, als er flanken wollte und jemanden traf. Und jetzt macht er einen Fallrückzieher...»

Zu Görtlers Trost schlagen seine Teamkollegen nach zähem Kampf in Unterzahl kurz vor Schluss zu und gewinnen gegen Lausanne doch noch mit 1:0.

Highlights im Video. Boukhalfa schiesst St.Gallen in wilder Schlussphase zu Sieg gegen Lausanne

Highlights im VideoBoukhalfa schiesst St.Gallen in wilder Schlussphase zu Sieg gegen Lausanne

St.Gallen – Lausanne-Sport 1:0

St.Gallen – Lausanne-Sport 1:0

Super League | 14. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

Meistgelesen

Rubio kündigt Änderungen von US-Friedensplan an +++ «Nicht akzeptabel»: Merz lehnt Finanzteil in US-Plan ab
So täuschen Startups technische Fortschritte vor
Holdener kontert die Kritik – Rast mit Kampfansage an Shiffrin
Darum hätte es in Sion keinen Penalty für den FCZ geben dürfen
«Für unerfahrene Athleten könnte das zu einem gefährlichen Problem werden»

Fussball-News

Schiri-Experte erklärt. Darum hätte es in Sion keinen Penalty für den FCZ geben dürfen

Schiri-Experte erklärtDarum hätte es in Sion keinen Penalty für den FCZ geben dürfen

Bundesliga. Leipzig bleibt den Bayern einigermassen auf den Fersen

BundesligaLeipzig bleibt den Bayern einigermassen auf den Fersen

Premier League. Arsenal spielt Tottenham im Nordlondon-Derby an die Wand

Premier LeagueArsenal spielt Tottenham im Nordlondon-Derby an die Wand

Turbulente Partie im Letzigrund. Drei Platzverweise, aber kein Sieger: GC ringt dem FC Basel ein Remis ab

Turbulente Partie im LetzigrundDrei Platzverweise, aber kein Sieger: GC ringt dem FC Basel ein Remis ab

Bundesliga. Schmied fällt mit Oberschenkelverletzung aus

BundesligaSchmied fällt mit Oberschenkelverletzung aus