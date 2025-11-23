Stephan Klossner: «Für mich ist das eine direkte Rote Karte» 23.11.2025

Lukas Görtler fliegt gegen Lausanne kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz. Der St.Gallen-Captain trifft in einer unglücklichen Szene bei einem Fallrückzieher-Versuch den Kopf des Gegenspielers.

Das ist bitter: FCSG-Captain Lukas Görtler versucht sich gegen Lausanne mit einem Fallrückzieher, doch statt einem Traumtor setzt es die Rote Karte gegen den 31-Jährigen ab (siehe Video oben).

Während Schiri-Experte Stephan Klossner im Studio bei blue Sport bemängelt, dass der VAR bei einer solchen Szene eigentlich die direkte Rote Karte fordern müsste, zeigen die beiden Fussball-Experten Daniel Gygax und Pascal Schürpf vor allem Mitleid mit Görtler.

«Er ist nicht der Typ, der oft so etwas wie einen Fallrückzieher versucht. Und jetzt macht er es einmal und sieht dann die Rote Karte. Das ist bitter», analysiert Gygax die Szene. Schürpf pflichtet ihm bei: «Er ist schon einmal vom Platz geflogen, als er flanken wollte und jemanden traf. Und jetzt macht er einen Fallrückzieher...»

Zu Görtlers Trost schlagen seine Teamkollegen nach zähem Kampf in Unterzahl kurz vor Schluss zu und gewinnen gegen Lausanne doch noch mit 1:0.