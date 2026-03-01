Görtler: «Live für mich klarer Elfmeter» 28.02.2026

Elf Runden vor Schluss hat Thun 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger St.Gallen. Ist die Meisterschaft bereits entschieden? FCSG-Captain Lukas Görtler ordnet im Interview bei blue Sport ein.

FC Thun - FC St.Gallen 1879 Do 05.03. 19:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ FC Thun - FC St.Gallen 1879 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4T 7h 1min 36sek

Der FC Thun ist nicht zu stoppen – auch dann nicht, wenn der Mannschaft von Mauro Lustrinelli nicht das gelingt, was sie sich vornimmt: «Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir wollten. Müdigkeit war bei allen zu spüren», sagte Leonardo Bertone am Samstag nach dem 2:1-Sieg gegen Luzern zu blue Sport.

Es war für die Thuner bereits der zehnte Erfolg in Serie. Weil St.Gallen im Parallelspiel ebenfalls drei Zähler holte, blieb der Vorsprung der Thuner bei 14 Punkten. Haben die Ostschweizer die Meisterschaft bereits abgeschrieben?

«Ob wir Meister werden, liegt natürlich an uns», sagte FCSG-Captain Lukas Görtler mit einem Schmunzeln nach dem dramatischen Sieg gegen Winterthur im Interview bei blue Sport und fügte an: «Aber hauptsächlich liegt es auch an Thun.»

«Vielleicht verlieren sie sechsmal in Folge»

Er finde es despektierlich, dass von allen noch ein Einbruch erwartet wird, weil es Thun und nicht Basel oder YB ist. «Sie gewinnen zehn Mal in Folge, wenn das YB oder Basel machen würde mit 14 Punkten Vorsprung, würde jeder von einer entschiedenen Meisterschaft sprechen», konstatierte der 31-Jährige.

Görtler weiss, um im Meisterrennen zu bleiben, muss St.Gallen zuerst die eigenen Spiele gewinnen – insbesondere das Direktduell am kommenden Donnerstag (um 20.30 Uhr live auf blue Sport). «Ich glaube, ich mache sie nicht nervös, wenn ich sage, dass wir noch Meister werden. Aber wer weiss, vielleicht gewinnen wir am Donnerstag und sie verlieren sechsmal in Folge – dann sind wir da. Ich wünsche es mir», schloss der FCSG-Captain mit einem Schmunzeln ab.

St.Gallen – Winterthur 2:1 Super League | 27. Runde | Saison 25/26 28.02.2026

Thun – Luzern 2:1 Super League | 27. Runde | Saison 25/26 28.02.2026