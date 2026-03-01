  1. Privatkunden
«Es ist despektierlich» FCSG-Captain Lukas Görtler findet lobende Worte für Leader Thun

Andreas Lunghi

1.3.2026

Görtler: «Live für mich klarer Elfmeter»

Görtler: «Live für mich klarer Elfmeter»

28.02.2026

Elf Runden vor Schluss hat Thun 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger St.Gallen. Ist die Meisterschaft bereits entschieden? FCSG-Captain Lukas Görtler ordnet im Interview bei blue Sport ein.

Andreas Lunghi

01.03.2026, 11:45

FC Thun - FC St.Gallen 1879
FC Thun - FC St.Gallen 1879

Do 05.03. 19:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ FC Thun - FC St.Gallen 1879

Mit tv.blue.ch mieten

Der FC Thun ist nicht zu stoppen – auch dann nicht, wenn der Mannschaft von Mauro Lustrinelli nicht das gelingt, was sie sich vornimmt: «Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir wollten. Müdigkeit war bei allen zu spüren», sagte Leonardo Bertone am Samstag nach dem 2:1-Sieg gegen Luzern zu blue Sport.

VAR-Drama in der Nachspielzeit. Vogt schiesst St.Gallen mit Doppelpack zum Sieg gegen Winterhur

VAR-Drama in der NachspielzeitVogt schiesst St.Gallen mit Doppelpack zum Sieg gegen Winterhur

Es war für die Thuner bereits der zehnte Erfolg in Serie. Weil St.Gallen im Parallelspiel ebenfalls drei Zähler holte, blieb der Vorsprung der Thuner bei 14 Punkten. Haben die Ostschweizer die Meisterschaft bereits abgeschrieben?

«Ob wir Meister werden, liegt natürlich an uns», sagte FCSG-Captain Lukas Görtler mit einem Schmunzeln nach dem dramatischen Sieg gegen Winterthur im Interview bei blue Sport und fügte an: «Aber hauptsächlich liegt es auch an Thun.»

«Vielleicht verlieren sie sechsmal in Folge»

Er finde es despektierlich, dass von allen noch ein Einbruch erwartet wird,  weil es Thun und nicht Basel oder YB ist. «Sie gewinnen zehn Mal in Folge, wenn das YB oder Basel machen würde mit 14 Punkten Vorsprung, würde jeder von einer entschiedenen Meisterschaft sprechen», konstatierte der 31-Jährige.

Auf Meisterkurs. Leader Thun holt sich gegen Luzern den zehnten Sieg in Serie

Auf MeisterkursLeader Thun holt sich gegen Luzern den zehnten Sieg in Serie

Görtler weiss, um im Meisterrennen zu bleiben, muss St.Gallen zuerst die eigenen Spiele gewinnen – insbesondere das Direktduell am kommenden Donnerstag (um 20.30 Uhr live auf blue Sport). «Ich glaube, ich mache sie nicht nervös, wenn ich sage, dass wir noch Meister werden. Aber wer weiss, vielleicht gewinnen wir am Donnerstag und sie verlieren sechsmal in Folge – dann sind wir da. Ich wünsche es mir», schloss der FCSG-Captain mit einem Schmunzeln ab.

St.Gallen – Winterthur 2:1

St.Gallen – Winterthur 2:1

Super League | 27. Runde | Saison 25/26

28.02.2026

Thun – Luzern 2:1

Thun – Luzern 2:1

Super League | 27. Runde | Saison 25/26

28.02.2026

Bertone: «Man hat die Müdigkeit ein bisschen gesehen»

Bertone: «Man hat die Müdigkeit ein bisschen gesehen»

28.02.2026

Mehr Super League

«Kandidat Nummer eins in Basel». Dzemaili und Gygax wünschen sich Lausanne-Goalie Letica als Hitz-Nachfolger

«Kandidat Nummer eins in Basel»Dzemaili und Gygax wünschen sich Lausanne-Goalie Letica als Hitz-Nachfolger

Winti hadert, St.Gallen feiert. VAR-Drama in der Nachspielzeit sorgt für Diskussionen

Winti hadert, St.Gallen feiertVAR-Drama in der Nachspielzeit sorgt für Diskussionen

Kein Sieger im Rhône-Derby. Servette und Sion trennen sich torlos

Kein Sieger im Rhône-DerbyServette und Sion trennen sich torlos

Videos aus dem Ressort

Oviedo – Atlético Madrid 0:1

Oviedo – Atlético Madrid 0:1

LALIGA | 26. Runde | Saison 25/26

28.02.2026

Servette – Sion 0:0

Servette – Sion 0:0

Super League | 27. Runde | Saison 25/26

28.02.2026

Stade-Lausanne – Carouge 0:1

Stade-Lausanne – Carouge 0:1

Challenge League | 24. Runde | Saison 25/26

28.02.2026

Oviedo – Atlético Madrid 0:1

Oviedo – Atlético Madrid 0:1

Servette – Sion 0:0

Servette – Sion 0:0

Stade-Lausanne – Carouge 0:1

Stade-Lausanne – Carouge 0:1

Mehr Videos