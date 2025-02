St.Gallen – Basel 2:2 Credit Suisse Super League // 25. Runde // Saison 24/25 22.02.2025

Mittelfeldspieler Betim Fazliji vom FC St.Gallen hat sich in der Partie gegen den FC Basel erneut eine schwere Knieverletzung zugezogen. Seit seiner Genesung von einem Kreuzbandriss absolvierte der 25-Jährige nur fünf Teileinsätze, nun erleidet er dieselbe Verletzung und fällt erneut lange aus.

Gegen den FC Basel ist es für Betim Fazliji endlich so weit: Erstmals seit seiner langen Verletzungspause steht der 25-Jährige wieder in der St. Galler Startformation. Doch die Freude soll nicht lange währen. Nach einem Zweikampf mit Xherdan Shaqiri bleibt der Mittelfeldspieler schon in der 3. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, wenig später folgt die Auswechslung.

Fazliji humpelt nach draussen, fasst sich dabei ans Knie. Der Espen-Anhang hält den Atem an: Erst Anfang Februar war der Fanliebling von einer schweren Knieverletzung zurückgekehrt.

Am Sonntag dann die bittere Bestätigung: Auf Instagram vermeldet Fazliji, dass er sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Die Enttäuschung ist dementsprechend riesig. «Gestern hat sich mein Leben für die nächste Zeit drastisch verändert. Ein Moment, eine Bewegung – und alles, wofür ich gearbeitet habe, steht plötzlich still. Kreuzbandriss», schreibt der St.Galler auf Instagram.

Besonders bitter: Seit seiner Genesung stand Fazliji aufgeteilt auf fünf Teileinsätze lediglich 101 Minuten für die Espen auf dem Platz. Sein Comeback gab der St.Galler Anfang Februar, nun wird er dem FCSG erneut für lange Zeit fehlen.

Doch der Mittelfeldspieler gibt sich kämpferisch. «Ich weiss, der Weg zurück wird hart. Es wird Tage geben, an denen ich zweifle, an denen ich frustriert bin und an denen ich mir wünsche, alles wäre anders. Aber ich werde kämpfen», verspricht Fazliji.

