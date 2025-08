FCSG-Newcomer Alessandro Vogt: «Zuerst die Lehre abgeschlossen, jetzt das erste Tor gemacht» 02.08.2025

Alessandro Vogt erzielt beim Gastspiel seines FC St.Gallen in Genf mit dem 3:1 sein erstes Super-League-Tor. Nicht nur deswegen schwebt der 20-Jährige auf Wolke sieben.

Bei einem Eckball von St.Gallen in der 30. Minute bleibt der Ball am rechten Pfosten im Genfer Strafraum liegen. Alessandro Vogt reagiert am schnellsten und schiesst die Kugel ins nahe Eck in die Maschen. Es ist im zweiten Einsatz sein erstes Tor in der höchsten Schweizer Spielklasse.

Was die Geschichte noch spezieller macht: Der Stürmer hat erst vor vier Monaten seine Maurer-Lehre abgeschlossen. Für den 20-Jährigen alles etwas überwältigend: «Es kam alles auf einmal. Zuerst die Lehre abgeschlossen, dann der Profi-Vertrag, von Beginn weg starten, dann das Tor gemacht und gewonnen – das ist ein gutes Gefühl», sagt Vogt nach der Partie zu blue Sport.

«Der kennt nur die Baustelle»

Seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 hat Vogt kurz nach der Partie nicht mehr im Kopf. «Ich muss es nachher in der Wiederholung anschauen», sagt der Stürmer mit einem strahlenden Lächeln.

Lob erhält er auch von Captain Lukas Görtler: «Er hat sich in der Vorbereitung gemacht. Es freut mich besonders für ihn. Vor vier Monaten hat er noch eine Maurer-Ausbildung gemacht.»

Mit Vogt neben sich beim Interview mit blue Sport kann sich Görtler einen Spruch nicht verkneifen: «Der kennt normalerweise nur die Baustelle, jetzt macht er in der Super League Tore – überragend.»

