  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Afrika-Cup-Nation gescoutet FCSG-Star Boukhalfa: «Es gab Gespräche»

Michael Wegmann

10.1.2026

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

FCSG-Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa könnte für die algerische Nationalmannschaft auflaufen. Im Interview verrät er, warum das bis anhin noch nicht geklappt hat.

09.01.2026

Beim FC St.Gallen ist Neuzugang Carlo Boukhalfa nach einer halben Saison nicht mehr wegzudenken. Bei blue Sport verrät der Mittelfeld-Allrounder, weshalb er derzeit im FCSG-Trainingslager und nicht am Afrika Cup kickt.

,

Michael Wegmann, Ronja Zeller

10.01.2026, 14:02

10.01.2026, 14:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Carlo Boukhalfa hat sich nach seinem Wechsel vom FC St. Pauli zum FC St.Gallen direkt als Stammkraft etabliert.
  • Aus der Aufstellung der Espen ist der 26-jährige Mittelfeldspieler nicht mehr wegzudenken.
  • Im Trainingslager in Südspanien verrät der Deutsche, dass er die Vorbereitung auf die Rückrunde beinahe verpasst hätte.
  • Der Grund: Im vergangenen Jahr wurde Boukhalfa von Algerien gescoutet und hätte deshalb beinahe am Afrika Cup teilgenommen.
Mehr anzeigen

Für viele St.Galler ist Carlo Boukhalfa der Königstransfer des letzten Sommers. Ab dem ersten Spieltag ist der 26-jährige Deutsche im Mittelfeld gesetzt. Mal offensiver, mal defensiver – der Mittelfeld-Allrounder überzeugt, egal in welcher Position ihn Enrico Maassen auf den Platz schickt.

Extrem lauf- und kampfstark, aber auch torgefährlich. Acht Treffer hat er bisher seinem Super-League-Konto gutschreiben lassen. Damit ist er zusammen mit Sturmjuwel Alessandro Vogt der treffsicherste bei den Espen. Hinzu kommen zwei Assists.

Auf dem Platz ist er ein Leader, er steckt nie auf und reisst seine Mitspieler mit. Daneben gehört er nicht zur Fraktion Lautsprecher, ist eher leise und bedacht. «Carlo spricht nicht viel. Aber wenn er etwas sagt, hat das Hand und Fuss», sagt Sportchef Roger Stilz. 

Die Möglichkeit auf den algerischen Pass

Boukhalfa ist für den FC St. Gallen ein Glücksfall. Dass er derzeit im Süden Spaniens im Trainingslager ist und nicht die komplette Vorbereitung verpasst, ist es auch. Denn was viele nicht wissen: Boukhalfa könnte jetzt auch für Algerien beim Afrika Cup auflaufen.

Letztes Jahr wurde er nämlich vom algerischen Verband gescoutet, wie der Mittelfeldspieler gegenüber blue Sport verrät: «Mein Opa ist Algerier, er ist damals nach Deutschland ausgewandert. Letztes Jahr gab es Gespräche, aber der Kontakt ist dann abgeflacht. Deshalb bin ich leider nicht dabei. Wer weiss aber, was in Zukunft passiert.»

Weshalb man sich gegen ihn entschieden habe, wisse er nicht, sagt er. «Man hat es mir nicht begründet. Aber da sind viele starke Spieler, die Qualität in der algerischen Nationalmannschaft ist sehr hoch», so Boukhalfas Einschätzung.

Obwohl er in seinem Leben bisher noch nie in Algerien war, verfolgt er die Spiele der algerischen Auswahl. «Ich habe früher viel Zeit mit meinem Opa verbracht und dabei natürlich auch etwas von der Kultur mitbekommen. Das ist in mir drin. Aber ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, deshalb bin ich mehr Deutscher.»

Das könnte dich auch interessieren

FCSG-Sportchef Stilz: «Spielen wir am Limit, können wir alle schlagen»

FCSG-Sportchef Stilz: «Spielen wir am Limit, können wir alle schlagen»

Sportchef Roger Stilz zieht im Interview ein Fazit zum FCSG-Trainingslager in Spanien und blickt positiv auf die Rückrunde.

09.01.2026

Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt»

Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt»

Der Mann der Stunde beim FC St.Gallen heisst Alessandro Vogt. Sein Jugendtrainer David Garcia erzählt, warum Vogt nie aufgehört hat, an sich zu glauben.

12.09.2025

Meistgelesen

Trump liest Zettel laut vor, den ihm Rubio leise zusteckt +++ Vance outet Todesschützen
Bar-Besitzer gibt angeblich zu: Notausgang war verschlossen
Marco Odermatt gewinnt zum fünften Mal in Folge den Riesenslalom in Adelboden
VBZ stellen Busbetrieb ein +++ Hier warnt der Bund vor Gefahr +++ Swiss streicht weitere Flüge
Neue Verordnung könnte Crans-Montana vor Haftung schützen

Fussball-News

Video-Highlights. Marokko und Senegal stehen beim Afrika-Cup im Halbfinal

Video-HighlightsMarokko und Senegal stehen beim Afrika-Cup im Halbfinal

Die Bundesliga ist zurück. Verrücktes 3:3 in Frankfurt: Dortmund gelingt Ausgleich in der 96. Minute

Die Bundesliga ist zurückVerrücktes 3:3 in Frankfurt: Dortmund gelingt Ausgleich in der 96. Minute

DFB-Team zieht in ein Schloss. Deutschland wählt WM-Quartier in North Carolina

DFB-Team zieht in ein SchlossDeutschland wählt WM-Quartier in North Carolina

Super League. Basel muss mehrere Wochen auf Metinho verzichten

Super LeagueBasel muss mehrere Wochen auf Metinho verzichten

Spielabsage wegen Schneefall. Für St.Pauli und Leipzig beginnt die Bundesliga-Rückrunde verspätet

Spielabsage wegen SchneefallFür St.Pauli und Leipzig beginnt die Bundesliga-Rückrunde verspätet