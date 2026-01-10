Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei» FCSG-Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa könnte für die algerische Nationalmannschaft auflaufen. Im Interview verrät er, warum das bis anhin noch nicht geklappt hat. 09.01.2026

Beim FC St.Gallen ist Neuzugang Carlo Boukhalfa nach einer halben Saison nicht mehr wegzudenken. Bei blue Sport verrät der Mittelfeld-Allrounder, weshalb er derzeit im FCSG-Trainingslager und nicht am Afrika Cup kickt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carlo Boukhalfa hat sich nach seinem Wechsel vom FC St. Pauli zum FC St.Gallen direkt als Stammkraft etabliert.

Aus der Aufstellung der Espen ist der 26-jährige Mittelfeldspieler nicht mehr wegzudenken.

Im Trainingslager in Südspanien verrät der Deutsche, dass er die Vorbereitung auf die Rückrunde beinahe verpasst hätte.

Der Grund: Im vergangenen Jahr wurde Boukhalfa von Algerien gescoutet und hätte deshalb beinahe am Afrika Cup teilgenommen. Mehr anzeigen

Für viele St.Galler ist Carlo Boukhalfa der Königstransfer des letzten Sommers. Ab dem ersten Spieltag ist der 26-jährige Deutsche im Mittelfeld gesetzt. Mal offensiver, mal defensiver – der Mittelfeld-Allrounder überzeugt, egal in welcher Position ihn Enrico Maassen auf den Platz schickt.

Extrem lauf- und kampfstark, aber auch torgefährlich. Acht Treffer hat er bisher seinem Super-League-Konto gutschreiben lassen. Damit ist er zusammen mit Sturmjuwel Alessandro Vogt der treffsicherste bei den Espen. Hinzu kommen zwei Assists.

Auf dem Platz ist er ein Leader, er steckt nie auf und reisst seine Mitspieler mit. Daneben gehört er nicht zur Fraktion Lautsprecher, ist eher leise und bedacht. «Carlo spricht nicht viel. Aber wenn er etwas sagt, hat das Hand und Fuss», sagt Sportchef Roger Stilz.

Die Möglichkeit auf den algerischen Pass

Boukhalfa ist für den FC St. Gallen ein Glücksfall. Dass er derzeit im Süden Spaniens im Trainingslager ist und nicht die komplette Vorbereitung verpasst, ist es auch. Denn was viele nicht wissen: Boukhalfa könnte jetzt auch für Algerien beim Afrika Cup auflaufen.

Letztes Jahr wurde er nämlich vom algerischen Verband gescoutet, wie der Mittelfeldspieler gegenüber blue Sport verrät: «Mein Opa ist Algerier, er ist damals nach Deutschland ausgewandert. Letztes Jahr gab es Gespräche, aber der Kontakt ist dann abgeflacht. Deshalb bin ich leider nicht dabei. Wer weiss aber, was in Zukunft passiert.»

Weshalb man sich gegen ihn entschieden habe, wisse er nicht, sagt er. «Man hat es mir nicht begründet. Aber da sind viele starke Spieler, die Qualität in der algerischen Nationalmannschaft ist sehr hoch», so Boukhalfas Einschätzung.

Obwohl er in seinem Leben bisher noch nie in Algerien war, verfolgt er die Spiele der algerischen Auswahl. «Ich habe früher viel Zeit mit meinem Opa verbracht und dabei natürlich auch etwas von der Kultur mitbekommen. Das ist in mir drin. Aber ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, deshalb bin ich mehr Deutscher.»

