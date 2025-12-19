  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Weihnachten, Geburtstag und Hochzeit zusammen» FCZ-Fans brechen nach Malenovic-Entscheid in Jubelstürme aus

Tobias Benz

19.12.2025

Milos Malenovic ist nicht mehr Sportchef beim FC Zürich.
Milos Malenovic ist nicht mehr Sportchef beim FC Zürich.
KEYSTONE

Milos Malenovic ist nicht mehr Sportchef beim FC Zürich. Das gibt der Klub am Freitag bekannt und sorgt damit bei grossen Teilen seiner Fangemeinschaft für Jubelstürme.

Tobias Benz

19.12.2025, 18:14

19.12.2025, 18:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FCZ verkündet am Freitag, dass Milos Malenovic künftig nicht mehr als Sportchef des FCZ agieren wird.
  • Bei zahlreichen Anhängern des Klubs löst der Entscheid viel Freude aus. Hunderte melden sie sich auf Instagram zu Wort.
  • Einzig die Aussicht, Malenovic könnte dem Klub in einer anderen Rolle weiter erhalten bleiben, scheint die Freude einiger FCZ-Fans zu trüben – und auch die eines Gemeinderats der Stadt Zürich.
Mehr anzeigen

«Nach sorgfältiger und umfassender Beurteilung ist der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass unter diesen Rahmenbedingungen eine weitere operative Tätigkeit von Milos Malenovic in der Funktion des Sportchefs nicht zielführend ist», mit dieser Mitteilung löste der FC Zürich am Freitagmorgen bei grossen Teilen seiner Anhängerschaft Jubelstürme aus.

Die Nachricht wurde auf Instagram hundertfach und mit fast ausschliesslich positiven Reaktionen der Fans kommentiert. «Weihnachten, Geburtstag, Hochzeit, alles zusammen. Das beste Geschenk überhaupt», schreibt ein User und erhält dafür hunderte Likes.

Es wird von erhörten Gebeten geschrieben, zahlreiche Jubel-, Party- und Applaus-Emoji werden gepostet und ein weiterer Fan schreibt: «Der Krieg ist beendet.» Viele bezeichnen den Entscheid als «Weihnachtsgeschenk» des FCZ an seine Fans.

Zürcher Gemeinderat meldet sich zu Wort

Beendet ist das Kapitel Malenovic beim FCZ aber trotz Freistellung als Sportchef noch nicht. Wie der Klub selbst bekannt gibt, will man mit Malenovic künftig in einer «nicht-exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis» weiter zusammenarbeiten. 

In dieser Funktion wäre Malenovic direkt Präsident Canepa unterstellt und würde den FC Zürich ausschliesslich in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützen.

Diese Aussichten trüben wiederum die Stimmung zahlreicher FCZ-Fans. «Absurd, dass er weiterhin für Transfers zuständig sein soll», schreibt etwa der Zürcher Gemeinderat Flurin Capaul. Andere fordern: «Ganz raus», oder: «Ein Zusatzgeschenk wäre noch, wenn er jetzt den Abgang macht.»

Ob Malenovic im Verein bleiben wird, scheint noch offen zu sein. Ganz sicher bleiben wird dagegen Dennis Hediger. Der Interimscoach wird per 1. Januar neuer Cheftrainer des FCZ, wie die Zürcher am Freitag ebenfalls mitteilen.

FC Zürich. Dennis Hediger wird vom Interimscoach zum Cheftrainer

FC ZürichDennis Hediger wird vom Interimscoach zum Cheftrainer

Das könnte dich auch interessieren

Malenovic mit Medienschelte: «Das war unprofessionell»

Malenovic mit Medienschelte: «Das war unprofessionell»

FCZ-Sportchef Milos Malenovic ist aufgrund der negativen Berichterstattung einiger Medien verärgert.

05.02.2025

Meistgelesen

Das renommierte Hotel Castell schliesst für unbekannte Zeit – Personal wurde überrascht
So stehen die Sterne für Trump und Putin – Spoiler: nicht gut
Sensationssieger Zabystran hat «ein bisschen Angst» – Odermatt: «Es ist ärgerlich»
Diese 9 Mordfälle haben die Schweiz geprägt – und sorgen heute noch für Gänsehaut
Mit diesem Phantombild fahndet die Basler Polizei nach dem Täter

Fussball-News

Nationale Meisterschaft 2. Stufe. Bellinzona bleibt in der Challenge League

Nationale Meisterschaft 2. StufeBellinzona bleibt in der Challenge League

Nationale Meisterschaft 1. Stufe. Die Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League sind angesetzt

Nationale Meisterschaft 1. StufeDie Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League sind angesetzt

Krankheitswelle beim FCW. Super-League-Partie zwischen Sion und Winterthur abgesagt

Krankheitswelle beim FCWSuper-League-Partie zwischen Sion und Winterthur abgesagt

Hasek-Nachfolger gefunden. 74-jähriger Koubek wird Nationaltrainer Tschechiens

Hasek-Nachfolger gefunden74-jähriger Koubek wird Nationaltrainer Tschechiens

Chronologie des Scheiterns. Wie Malenovic beim FC Zürich in Ungnade gefallen ist

Chronologie des ScheiternsWie Malenovic beim FC Zürich in Ungnade gefallen ist