Milos Malenovic ist nicht mehr Sportchef beim FC Zürich. Das gibt der Klub am Freitag bekannt und sorgt damit bei grossen Teilen seiner Fangemeinschaft für Jubelstürme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FCZ verkündet am Freitag, dass Milos Malenovic künftig nicht mehr als Sportchef des FCZ agieren wird.

Bei zahlreichen Anhängern des Klubs löst der Entscheid viel Freude aus. Hunderte melden sie sich auf Instagram zu Wort.

Einzig die Aussicht, Malenovic könnte dem Klub in einer anderen Rolle weiter erhalten bleiben, scheint die Freude einiger FCZ-Fans zu trüben – und auch die eines Gemeinderats der Stadt Zürich. Mehr anzeigen

«Nach sorgfältiger und umfassender Beurteilung ist der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass unter diesen Rahmenbedingungen eine weitere operative Tätigkeit von Milos Malenovic in der Funktion des Sportchefs nicht zielführend ist», mit dieser Mitteilung löste der FC Zürich am Freitagmorgen bei grossen Teilen seiner Anhängerschaft Jubelstürme aus.

Die Nachricht wurde auf Instagram hundertfach und mit fast ausschliesslich positiven Reaktionen der Fans kommentiert. «Weihnachten, Geburtstag, Hochzeit, alles zusammen. Das beste Geschenk überhaupt», schreibt ein User und erhält dafür hunderte Likes.

Es wird von erhörten Gebeten geschrieben, zahlreiche Jubel-, Party- und Applaus-Emoji werden gepostet und ein weiterer Fan schreibt: «Der Krieg ist beendet.» Viele bezeichnen den Entscheid als «Weihnachtsgeschenk» des FCZ an seine Fans.

Zürcher Gemeinderat meldet sich zu Wort

Beendet ist das Kapitel Malenovic beim FCZ aber trotz Freistellung als Sportchef noch nicht. Wie der Klub selbst bekannt gibt, will man mit Malenovic künftig in einer «nicht-exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis» weiter zusammenarbeiten.

In dieser Funktion wäre Malenovic direkt Präsident Canepa unterstellt und würde den FC Zürich ausschliesslich in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützen.

Diese Aussichten trüben wiederum die Stimmung zahlreicher FCZ-Fans. «Absurd, dass er weiterhin für Transfers zuständig sein soll», schreibt etwa der Zürcher Gemeinderat Flurin Capaul. Andere fordern: «Ganz raus», oder: «Ein Zusatzgeschenk wäre noch, wenn er jetzt den Abgang macht.»

Ob Malenovic im Verein bleiben wird, scheint noch offen zu sein. Ganz sicher bleiben wird dagegen Dennis Hediger. Der Interimscoach wird per 1. Januar neuer Cheftrainer des FCZ, wie die Zürcher am Freitag ebenfalls mitteilen.

