Top-6 verpasst FCZ-Boss Canepa: «Es ist keine Katastrophe, wir sind nicht abgestiegen»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FCZ hat die Top-6 und damit die Meisterrunde verpasst. Präsident Ancillo Canepa sieht darin jedoch keine Katastrophe. Aber die fehlende Europacup-Teilnahme bringt finanzielle Einbussen mit sich, daher sind Budgetanpassungen nötig.

Intern habe es trotz vieler Nebenschauplätze keine Unruhe gegeben, so Canepa. Zwischen Sportchef Milos Malenovic und Trainer Ricardo Moniz herrsche ein Vertrauensverhältnis.

Malenovic hebt hervor, dass im Winter bewusst ein Umbruch eingeleitet wurde, sprich junge Talente integriert und langfristige Strukturen aufgebaut wurden. Trotz Rückschlägen sei man stolz auf den eingeschlagenen Weg.

Ein Verkauf des Vereins sei aktuell kein Thema, obwohl es regelmässig Übernahmeangebote gebe, hält Canepa fest.

Das Verpassen der Championship Group hat laut FCZ-Präsident Ancillo Canepa vor allem finanzielle Auswirkungen. «Dies Jahr spielen wir keinen Europacup, das spüren wir natürlich und müssen Kosten senken, sprich gewisse Anpassungen beim Budget werden vorgenommen», erläutert er im hauseigenen Podcast «Home of FCZ».

Es stimme zwar, dass man zu viele Nebenschauplätze gehabt habe, aber er denke, intern habe man die Sachen jeweils gut kommuniziert und gemanagt. Gewisse Anpassungen habe man vorgenommen. «Das darf für die Spieler keine Ausrede sein. Ich habe keine Unruhe festgestellt», hält Canepa fest. «Vielleicht haben die Leute, die nicht mehr dabei sind – im Gegensatz zu den aktuellen Mitarbeitern – dazu eine kritischere Einstellung», führt der Präsident aus. Allzu ruhig dürfe es sowieso nicht sein, er habe Milos auch darum geholt, weil er viel Dynamik hineinbringe.

Zwischen Sportchef Milos Malenovic und Trainer Ricardo Moniz herrscht seiner Ansicht nach ein Vertrauensverhältnis, schliesslich würden sich die beiden auch schon seit vielen Jahren kennen. «Für uns ist es wichtig, einen aktiven Sportchef zu haben, der hinschaut und seinen Einfluss geltend macht. Das macht Milos hervorragend», findet der 71-Jährige.

Malenovic: Unterstütze Moniz bei Entscheidungen

Malenovic selbst über seine Beziehung zu dem Holländer: «Ich schätze seine akribische Arbeitsweise und dass er Talente entwickeln kann.» Die Zusammenarbeit sei sehr intensiv, ähnlich wie bei Bo Henriksen. «Dass ich ihm reinrede bezüglich Aufstellungen oder so stimmt nicht. Fakt ist aber, dass er mir vertraut. Ich bringe gewisse Sachen mit, die ihm gefallen, damit er sich auch sicherer fühlt bei gewissen Entscheidungen. Wenn der Cheftrainer von mir Ideen haben will, teile ich ihm meine Meinung mit. Das ist super gelaufen bis jetzt», meint der 40-Jährige.

FCZ-Trainer Ricardo Moniz hat die Meisterrunde verpasst. sda

In erster Linie sei man sehr enttäuscht, dass man nicht in die Top-6 gekommen sei. «Das Potenzial war vorhanden, dass wir mehr herausholen können», glaubt Malenovic. «Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir im Winter bewusst einen Cut gemacht haben für die zukünftige Planung. Dafür bin ich geholt worden, damit man eine gewisse Nachhaltigkeit reinbringt und kein Chaos kreiert, sondern den Verein weiter entwickelt und junge Spieler integriert. Da haben wir den Moment genutzt und vielen Talenten die Chance gegeben, sich zu zeigen.» Praktisch alle Jungen hätten die Chance genutzt, unterstreicht Malenovic.

Dabei sei es nie darum gegangen, dass man irgendwie nur junge Talente auf dem Platz habe, sondern sie hätten stets einen guten Mix gehabt, erläutert Malenovic.

«Es gibt Spieler, die spielen um ihre Zukunft»

Für die kommenden Kehraus-Partien – der FCZ kann nicht mehr absteigen – will er Leistungen sehen, am Ende gehe es um die Ehre und das Gesicht des FC Zürich. «Es gibt Spieler, die spielen um ihre Zukunft. Es wird Abgänge geben, wir werden gezielte Verstärkungen machen», so Malenovic. Sein Ziel für die nächste Spielzeit: Wieder angreifen und weiterhin attraktiven Fussball zeigen. Das Wegfallen der Doppelbelastung werde zudem ein Vorteil sein, glaubt der frühere Spieler-Berater.

Canepa erklärt, wie die Problematik als Klub-Besitzer hierzulande aussieht: «In der Schweiz haben wir geringe TV-Gelder. Geld verdienen kann man mit Europacup oder Transfereinnahmen, das ist jedoch nicht planbar. Wir haben keinen Milliardär oder Grosskonzern, der das Defizit decken kann.» Am Schluss gehe es um Qualität auf dem Rasen.

«Andere Klubs können diese einkaufen, wir müssen die Qualität selber entwickeln. Seit Milos da ist, haben wir das intern intensiviert. Wir sehen es ja, wir setzten sehr viele junge Spieler ein», meint der FCZ-Boss.

Präsident Ancillo Canepa steht hinter Sportchef Milos Malenovic. sda

Das Konzept mit Leihspieler werde für den Klub nach wie vor attraktiv sein (aktuell hat der Klub sechs davon im Kader), da man das Risiko minimieren könne, sagt Malenovic und ergänzt: «Man kann die Spieler eine Saison lang testen und bezahlt keine Transfergebühren.»

Es sei in dieser Saison auch nicht alles schlecht gewesen, schliesslich hätte man nur aufgrund des Torverhältnisses die Top-6 verpasst, so Malenovic. Mit einem Sieg gegen YB etwa hätte die Welt viel rosiger ausgesehen. Jedoch sei es jetzt gar nicht schlecht, wenn man sich nun noch mehr Gedanken machen müsse, was man optimieren könne, so Malenovic. «Wir sind in der Entwicklung, wir waren sehr mutig. Wir sind mit dem FC Luzern zusammen der einzige Verein, der so viele Jungen lancierte, darauf bin ich sehr stolz», hält er fest.

«Der FCZ ist ein attraktives Übernahmeobjekt»

Canepa ergänzt: «Es ist keine Katastrophe, wir sind nicht abgestiegen. Es ist auch eine Entwicklung – so negativ wie es überall geschildert wird, sehen wir es nicht. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der gleichen Energie und Strategie einiges werden erreichen können.»

Malenovic erläutert, dass beim FCZ-Nachwuchs ein Kulturwandel vollzogen worden sei und man in allen U-Teams eine einheitliche Spielweise implementiert habe. «Wir setzen auf einen Mix aus dominantem Ballbesitz und Pressing», lautet die Klub-Philosophie. In den nächsten Jahren erwartet er intern einige «spannende Entdeckungen».

Wichtig als Klub sei es, ambitioniert zu bleiben. «Wer nicht gross denkt, ist beim FCZ am falschen Platz», sagt Malenovic. Gleichzeitig müsse man am Boden bleiben, da die Rahmenbedingungen im Klub nicht einfach seien.

Immer wieder gibt es Gerüchte, wonach die Canepas (Ancillo und seine Frau Heliane) den Klub in neue Hände geben wollen. «Wir bekommen regelmässig – vor allem aus dem Ausland – Angebote. Wir haben kommuniziert, dass das aktuell kein Thema ist. Der FCZ ist ein attraktives Übernahmeobjekt», betont der FCZ-Boss. Falls das mal zur Diskussion stehen würde, würde man sicher eine lokale beziehungsweise nationale Lösung bevorzugen.

Canepa und der Gärtner-Vergleich

Beim Thema neues Stadion wird Canepa emotional: «Es ist ein Skandal, eine Schande, dass Einzelpersonen unser demokratisches System missbrauchen können. Wenn kein Wunder passiert, dauert es nochmals fünf Jahre, bis das neue Fussball-Stadion steht. Ich befürchte, dass der Prozess um das Stadion noch ein paar Jahre fortgesetzt wird.»

Canepa hat dabei immer noch seinen Traum: «Ich will wieder nach Europa.» Sein Fazit: «Es ist wie beim Gärtner, der muss auch die Äste schneiden, damit der Baum wieder wachsen kann – genau in dieser Phase sind wir.»

