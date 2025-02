Canepa: «Wir wollen nur Spieler, die 200 Prozent für den FCZ geben» FCZ-Boss Ancillo Canepa spricht über die vielen Abgänge. 02.02.2025

Mehrere Spieler verlassen den FCZ. Besonders der Abgang von Publikumsliebling Antonio Marchesano sorgt bei vielen FCZ-Fans für rote Köpfe. Präsident Ancillo Canepa bezieht bei blue Sport Stellung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit Antonio Marchesano hat ein Publikumsliebling den FCZ Richtung Yverdon verlassen.

Viele Fans toben nach dem Wechsel und äussern harsche Kritik in Richtung der FCZ-Verantwortlichen.

Im Interview mit blue Sport erklärt FCZ-Präsident Ancillo Canepa, dass man Marchesano nur schweren Herzens habe ziehen lassen. «Aber wenn Yverdon das Doppelte bieten kann, dann ist das nicht mehr innerhalb unserer Lohnstruktur. Da hatten wir keine Chance.» Mehr anzeigen

Vor dem Klassiker gegen Basel spricht blue Sport mit FCZ-Präsident Ancillo Canepa über die Abgänge der letzten Tage. Besonders jener von Publikumsliebling Antonio Marchesano sorgt bei vielen Fans für Frust. Was er den Kritikern entgegne, die sagen, dass man beim FCZ spinne, will Gianni Wyler wissen. Canepa: «Dass wir spinnen, kann ich sicher zu 100 Prozent dementieren. Wir wissen schon, was wir machen.»

Vor allem seien es nicht sie gewesen, die die Abgänge proaktiv initiiert hätten, stellt der FCZ-Boss klar. «Die betroffenen Spieler haben seit Monaten immer wieder gejammert, dass sie den nächsten Schritt machen wollen, sie wollen ins Ausland gehen und und und.» Da mache es wenig Sinn, die Spieler beim FCZ zu halten, wenn ein entsprechendes Angebot komme. «Wir wollen nur Spieler hier haben, die 200 Prozent für den FCZ geben.»

«Ein Spezialfall, das muss ich sagen, das war sicher Antonio Marchesano. Wir hatten intern schon Feierlichkeiten vorbereitet für sein 300. Spiel. Da haben wir ein grosses, schönes Bild vorbereitet, das liegt bei mir im Büro», so Canepa. Aber Marchesano sei vor ein paar Tagen gekommen und habe gesagt, dass er ein sehr lukratives Angebot von Yverdon habe und er gerne gehen würde. «Wir waren logischerweise auch überrascht.»

Aber Marchesano sei acht Jahre sehr loyal gewesen, Meister und Cupsieger geworden «und deshalb haben wir grünes Licht gegeben. Natürlich schweren Herzens. Aber er ist auch nicht mehr 20 und muss auch an seine Zukunft denken.» Wäre eine Vertragsverlängerung eine Möglichkeit gewesen, um Marchesano umzustimmen? «Wir hatten ja eine Option im Vertrag. Aber wenn Yverdon das Doppelte bieten kann, dann ist das nicht mehr innerhalb unserer Lohnstruktur. Da hatten wir keine Chance.»

Im Interview mit blue Sport (Video oben) spricht Ancillo Canepa auch über die weiteren Transfers und Spieler, die Abwanderungsgelüste äussern.

