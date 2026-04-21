  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fan-Ärger wegen Trainer Koller FCZ-Boss Canepa wehrt sich gegen Kritik: «Diese Reaktionen nerven mich»

Jan Arnet

21.4.2026

Marcel Koller bei seiner Vertragsunterschrift mit dem FCZ-Präsidentenpaar Canepa.
Marcel Koller bei seiner Vertragsunterschrift mit dem FCZ-Präsidentenpaar Canepa.
fcz.ch

Die Verpflichtung von GC-Legende Marcel Koller kam nicht bei allen FCZ-Fans gut an. Nun wehrt sich Klubpräsident Ancillo Canepa gegen kritische Kommentare der Anhänger.

Jan Arnet

21.04.2026, 10:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim FC Zürich kam es vergangene Woche zum Trainerwechsel. Dennis Hediger ist weg, interimistisch übernimmt Carlos Bernegger bis zum Saisonende die 1. Mannschaft – dann folgt Marcel Koller.
  • Dass sich mit Koller ein Mann mit grosser GC-Vergangenheit dem FCZ anschliesst, sorgt für kritische Reaktionen beim Zürcher Fanlager. Klubpräsident Ancillo Canepa wehrt sich gegen die Kritik.
  • «Marcel Koller seine Vergangenheit bei GC vorzuhalten – als Spieler vor rund 30 Jahren und als Trainer vor über 20 Jahren – ist schlicht absurd», meint Canepa.
Mehr anzeigen

Letzten Dienstag lässt der FC Zürich eine Bombe platzen. Trainer Dennis Hediger muss per sofort gehen, bis Ende Saison leitet Carlos Bernegger die Mannschaft – und ab Sommer übernimmt Marcel Koller, der seine grössten Erfolge als Spieler bei Stadtrivale GC feierte und mit den Hoppers auch als Trainer Meister wurde.

Die Reaktion der FCZ-Fans: Am Mittwochmorgen hängt auf dem Trainingsgelände ein Banner mit einer klaren Botschaft ans Präsidentenpaar Heliane und Ancillo Canepa. «Canepas: Ein weiterer Entscheid in Richtung Identitätsverlust.»

Legende vom Stadtrivalen. Fringer: «Es erstaunt schon, dass GC-Bueb Koller beim FCZ landet»

Legende vom StadtrivalenFringer: «Es erstaunt schon, dass GC-Bueb Koller beim FCZ landet»

Die GC-Vergangenheit des 65-jährigen Trainers ist für einige Anhänger unvereinbar mit der Identität des FC Zürich. Schon die Verpflichtung von Ex-Hopper Steven Zuber sorgte vor nicht allzu langer Zeit für Unmut in der Fanszene des FC Zürich.

«Das ist schlicht absurd»

Ancillo Canepa kann den Fan-Ärger nicht nachvollziehen. In einem Editorial auf der Vereinswebsite wehrt sich der FCZ-Boss gegen die «kritischen Kommentare in Bezug auf die frühere Tätigkeit einer Neuverpflichtung». Er respektiere die Meinungsfreiheit, «dennoch nerven mich die ständig negativen Reaktionen, wenn jemand allein aufgrund seiner vergangenen Klub-Zugehörigkeit beim FCZ nicht willkommen sein soll», so Canepa.

Und weiter: «Bei der Auswahl von Trainern und Spielern stehen für uns zwei Kriterien im Vordergrund: Fachliche Kompetenz und persönliche Integrität. Marcel Koller erfüllt diese zwei wichtigsten Anforderungen in hohem Masse. Ihm seine Vergangenheit bei GC vorzuhalten – als Spieler vor rund 30 Jahren und als Trainer vor über 20 Jahren – ist schlicht absurd.»

Klub-Legenden zum Knall in Zürich. Dzemaili: «Beim FCZ hat nun ein anderer Spieleragent viel zu sagen»

Klub-Legenden zum Knall in ZürichDzemaili: «Beim FCZ hat nun ein anderer Spieleragent viel zu sagen»

Er stehe nach wie vor voll hinter dem Entscheid, die GC-Legende an Bord geholt zu haben. «Wir alle sollten stolz darauf sein, dass sich eine Persönlichkeit wie Marcel Koller entschieden hat, den FC Zürich in seiner künftigen Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen.»

Im Zentrum würde der FC Zürich stehen und nicht individuelle Empfindlichkeiten, macht Canepa klar. «Nüd für unguet, aber das musste ich mir einmal von der Seele schreiben.»

Rolf Fringer: «Es erstaunt schon, dass GC-Bueb Koller beim FCZ landet»

Rolf Fringer: «Es erstaunt schon, dass GC-Bueb Koller beim FCZ landet»

14.04.2026

Meistgelesen

Fertig gratis – jetzt bringt WhatsApp eine «Plus»-Version
«Absolut lächerlich!» – Haslital-Bevölkerung kanzelt Armee ab
Immer mehr Schweizer werden von schwerer Krankheit heimgesucht
Kandidatin beichtet Jauch ihre Träume – das wird ihm richtig unangenehm
«Vorsicht beim Genuss von Morcheln», warnt Tox Info Suisse

Super League

Auf dem Platz oder dem Sofa. So kann Thun jetzt Meister werden

Auf dem Platz oder dem SofaSo kann Thun jetzt Meister werden

Ein Sieg fehlt. Thun schlägt den FCB und marschiert weiter Richtung Meistertitel

Ein Sieg fehltThun schlägt den FCB und marschiert weiter Richtung Meistertitel

GC-Sportchef über die bisherige Saison. Alain Sutter: «Es gelang uns nie, stabil genug zu sein»

GC-Sportchef über die bisherige SaisonAlain Sutter: «Es gelang uns nie, stabil genug zu sein»