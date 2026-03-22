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Nie Ultimatum an Hediger gestellt FCZ-Boss Canepa hält fest: «Das war keine Krisensitzung»

Syl Battistuzzi

22.3.2026

FCZ-Boss Canepa widerspricht: «Das war keine Krisensitzung»

FCZ-Boss Canepa widerspricht: «Das war keine Krisensitzung»

21.03.2026

Ancillo Canepa weist Berichte über eine angebliche Krisensitzung beim FC Zürich entschieden zurück. Der FCZ-Boss betont, es habe sich um eine normale Sitzung gehandelt – und auch ein Ultimatum für Trainer Hediger habe es nie gegeben.

Syl Battistuzzi

22.03.2026, 10:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • FCZ-Präsident Ancillo Canepa weist Berichte über eine «Krisensitzung» zurück und betont, es habe sich um eine reguläre Sitzung der Sportkommission gehandelt.
  • Ein Ultimatum für Trainer Hediger habe es nie gegeben, solche Massnahmen schliesst Canepa grundsätzlich aus.
  • Die Suche nach einer Nachfolgelösung für die Klubführung läuft, soll jedoch schrittweise erfolgen und ein Rückzug der Canepas ist kurzfristig nicht geplant.
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Nach vier Niederlagen in Folge lag der FC Zürich vor dem Duell mit Leader Thun plötzlich wieder nahe an den Abstiegsplätzen. «Geheime Krisensitzung im Canepa-Büro für Hediger», titelte der «Blick» am Mittwoch.

«Das kam völlig falsch rüber», dementiert FCZ-Boss Ancillo Canepa im Interview mit blue Sport vor dem Thun-Spiel. «Das war keine Krisensitzung. Jede Woche haben wir unsere Sitzung in der Sportkommission. Die einzige Frage ist jeweils, ob wir sie am Dienstag oder Mittwoch durchführen – je nachdem, wann die erste Mannschaft gespielt hat. Es war eine normale Sitzung», hält er fest.  Klar sei die aktuelle Situation sowie die vielen Gegentore in der Schlussphase ein Thema gewesen, es sei auch direkt kommuniziert worden, aber es sei «sicher keine Krisensitzung» gewesen, macht Canepa klar.

Ein Ultimatum für Hediger habe es auch nicht gegeben. «Also so primitiv sind wir jetzt sicher nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Das werde ich sicher auch nie machen, dass wir ein Ultimatum setzen und sagen, so und so viele Punkte», betont der FCZ-Präsident. 

Die «NZZ» meldete derweil, dass man sich mit Ex-Sportchef Miloš Malenovic noch nicht geeinigt hat. «Wenn man einen Mitarbeiter freistellt, gibt es eine Vereinbarung. Ohne grosses spektakuläres Ergebnis», so Canepa. Ob man die Sache vor Gericht regeln muss? «Nein, sicher nicht», meint der 72-Jährige. 

Bleiben sicher 2026 an Bord

Präsident Ancillo Canepa und seine Frau Heliane Canepa wollen mit dem Verwaltungsrat Claudio Cisullo die Suche nach einer Nachfolge-Lösung vorantreiben. Einem Bericht der Wirtschaftszeitung «Finanz- und Wirtschaft» zufolge soll diese noch 2026 erfolgen.

Das Ganze soll «schrittweise» stattfinden, erläutert Canepa und ergänzt, Cisullo begleite den Prozess als «erfahrener und erfolgreicher Geschäftsmann». «Ich will jetzt einfach mal Klarheit haben, wie und wann das weitergeht. Aber ich betone und bestätige nochmals – vielleicht haben nicht alle Freude daran –  es ist nicht die Idee, dass wir uns in den nächsten Monaten zurückziehen.» Also noch nicht 2026? «Nein, wirklich nicht.»

Ob es schon Leute gibt, die konkret Interesse zeigen? «Es gibt sicher Interessenten, das ist logisch. Dort sind wir im Dialog. Ich habe früher Mergers und Acquisitions (Zusammenschluss oder Übernahme von Firmen) gemacht. Das sind manchmal Prozesse, die ein paar Monate dauern.»

Canepa weiter: «Wenn ich unabhängig vom Käufer den FC Zürich verkaufen will, dann hätten wir schon lange verkauft. Aber wir wollen eine nachhaltige Lösung, wo die Leute auch dahinter stehen können. Und das soll auch, wenn möglich, eine Schweizer Lösung sein.»

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