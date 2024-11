FCZ-Mittelfeldspieler Cheick Condé weigerte sich am Samstag im Spiel gegen YB, auf der Bank Platz zu nehmen und wurde dafür auf die Tribüne verbannt.

Trainer Ricardo Moniz kündigte nach der Partie Konsequenzen an.

Wie der FCZ in einer Stellungnahme am Dienstag bekanntgab, darf Condé weiterhin am Mannschaftstraining teilnehmen.