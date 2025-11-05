  1. Privatkunden
«Gefälschte Unterschriften» FCZ-Präsident Canepa ärgert sich über Online-Petition gegen Malenovic

Patrick Lämmle

5.11.2025

FCZ-Sportchef Milos Malenovic (links) geniesst die Rückendeckung von Präsident Ancillo Canepa.
FCZ-Sportchef Milos Malenovic (links) geniesst die Rückendeckung von Präsident Ancillo Canepa.
Keystone

FCZ-Fans haben online eine Petition lanciert, mit dem Ziel Sportchef Milos Malenovic loszuwerden. FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist alles andere als begeistert, zumal auch noch seine Unterschrift gefälscht worden sei.

05.11.2025, 14:43

05.11.2025, 14:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Einige FCZ-Fans wollen Sportchef Milos Malenovic loswerden.
  • Nach dem letzten Heimspiel gab es «Milos raus»-Rufe im Stadion, nun läuft die Online-Petition «Milos Malenovic Out».
  • Ancillo Canepa hat Kenntnis davon und verrät, dass in diesem Zusammenhang seine Unterschrift gefälscht worden sei.
Mehr anzeigen

Nach der 1:2-Heimniederlage am letzten Samstag gegen Lausanne stehen die Spieler wie gewohnt vor die Südkurve. Diese hält ein Banner hoch: «Gönd go dusche – s'Problem isch nöd nur ufem Platz.» Um ihre Message noch deutlicher zu machen, skandieren die FCZ-Fans «Milos raus» und richten sich damit direkt an Sportchef Milos Malenovic. Ancillo Canepa verteidigt den 40-Jährigen danach im Interview mit blue Sport.

FCZ-Fans setzen Zeichen. Canepa reagiert auf «Malenovic raus»-Rufe: «Nicht Milos hat die Tore nicht geschossen»

FCZ-Fans setzen ZeichenCanepa reagiert auf «Malenovic raus»-Rufe: «Nicht Milos hat die Tore nicht geschossen»

Doch die Meinungen sind gemacht. Für viele ist und bleibt Malenovic der Sündenbock. Seine Kritiker haben deshalb eine Online-Petition lanciert, um ihren Unmut kundzutun. Sie schreiben: «Unser Sportchef hat wiederholt bewiesen, dass er keine klare sportliche Linie, kein langfristiges Konzept und vor allem kein Gespür für Qualität im Kaderaufbau besitzt.» Der FC Zürich brauche endlich wieder jemanden, der verstehe, was der Klub bedeute. Die Unterzeichnenden fordern deshalb einen «Neuanfang im sportlichen Bereich – ein neuer Sportchef mit Kompetenz, Weitblick und echter FCZ-DNA!» Über 3500 virtuelle Unterschriften sind bereits zusammengekommen.

Canepa kommentiert die Online-Petition

Inzwischen hat sich FCZ-Präsident Canepa zu Wort gemeldet. Er habe Kenntnis von der Online-Petition «Milos Malenovic Out», die gemäss «Inside Paradeplatz» durch die Decke gehe. Allerdings hat Canepa diesbezüglich seine Zweifel. Er selbst habe eine Mail erhalten: «Hallo Ancillo - Vielen Dank, dass du die Petition ‹Milos Malenovic Out› auf ACT, der Petitionsplattform von Campax, unterschrieben hast.»

«Kollektiv-Strafen sind ein No-Go». Bei Niederlagen gibts für die FCZ-Junioren Straftrainings

«Kollektiv-Strafen sind ein No-Go»Bei Niederlagen gibts für die FCZ-Junioren Straftrainings

Canepa stellt klar: «Im vorliegenden Fall wurde meine Unterschrift gefälscht, was ein strafrechtlicher Tatbestand darstellt. Wie ist es möglich, dass eine Petition gefälschte Unterschriften akzeptiert?» Das ist relativ einfach möglich. Um zu unterzeichnen, muss man lediglich seinen Namen, die Postleitzahl und eine E-Mail-Adresse angeben. Das Ganze dürfte deshalb eher symbolischen Charakter haben. In der realen Welt hat man ja bereits ein Zeichen gesetzt.

Die sportliche Situation sei «alles andere als erfreulich», gibt Canepa zu. Das beschäftige ihn auch und er könne nachvollziehen, dass im Umfeld des FCZ eine «grosse Unruhe» entstanden sei. «Wir analysieren im Rahmen der obersten Clubleitung, also im Verwaltungsrat, die Entwicklung der letzten Monate und werden unsere Schlussfolgerungen ziehen. Kurzfristig hat die Verpflichtung des neuen Cheftrainers absolute Priorität.»

Und bei der Verpflichtung des Cheftrainers, da dürfte Malenovic natürlich ein Wörtchen mitreden.

Canepa über die Malenovic-Raus-Rufe: «Es war nicht Milos, der die Tore nicht verhindert oder gemacht hat»

Canepa über die Malenovic-Raus-Rufe: «Es war nicht Milos, der die Tore nicht verhindert oder gemacht hat»

01.11.2025

Aus dem Archiv:

Erich Vogel: «Malenovic ist beim FCZ die Nummer 1, Canepa die Nummer 2»

Erich Vogel: «Malenovic ist beim FCZ die Nummer 1, Canepa die Nummer 2»

22.04.2025

Keine Wiederaufnahme in 48. Minute. Spiel zwischen Lugano und St. Gallen wird nach Regen-Abbruch neu angesetzt

Keine Wiederaufnahme in 48. MinuteSpiel zwischen Lugano und St. Gallen wird nach Regen-Abbruch neu angesetzt

Lugano-Steffen über Zusammenprall. «Auf der Intensivstation wusste ich nicht, in welche Richtung es jetzt geht»

Lugano-Steffen über Zusammenprall«Auf der Intensivstation wusste ich nicht, in welche Richtung es jetzt geht»

Ellbogenschlag des FCB-Captains?. Das sagen Schürpf, Fringer und Schiri-Experte Erlachner zur Shaqiri-Szene

Ellbogenschlag des FCB-Captains?Das sagen Schürpf, Fringer und Schiri-Experte Erlachner zur Shaqiri-Szene

«Absolutes No-Go». Hier nimmt sich Hammel seine GC-Teamkollegen zur Brust

«Absolutes No-Go»Hier nimmt sich Hammel seine GC-Teamkollegen zur Brust

Di Giusto verblüfft mit Fallrückzieher. Schürpf: «Hätte nach so einem Tor drei Monate Rückenschmerzen»

Di Giusto verblüfft mit FallrückzieherSchürpf: «Hätte nach so einem Tor drei Monate Rückenschmerzen»

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

05.11.2025

Yakin bedauert Continis Entlassung: «Für Giorgio tut es mir leid»

Yakin bedauert Continis Entlassung: «Für Giorgio tut es mir leid»

05.11.2025

Yakin bedankt sich bei Sundhage: «Ich habe Pia sehr geschätzt»

Yakin bedankt sich bei Sundhage: «Ich habe Pia sehr geschätzt»

05.11.2025

Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

05.11.2025

Yakin: «Meine Mannschaft wird bereit sein – leider ohne Remo Freuler»

Yakin: «Meine Mannschaft wird bereit sein – leider ohne Remo Freuler»

05.11.2025

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

Yakin bedauert Continis Entlassung: «Für Giorgio tut es mir leid»

Yakin bedauert Continis Entlassung: «Für Giorgio tut es mir leid»

Yakin bedankt sich bei Sundhage: «Ich habe Pia sehr geschätzt»

Yakin bedankt sich bei Sundhage: «Ich habe Pia sehr geschätzt»

Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

Yakin: «Meine Mannschaft wird bereit sein – leider ohne Remo Freuler»

Yakin: «Meine Mannschaft wird bereit sein – leider ohne Remo Freuler»

Mehr Videos