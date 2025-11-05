FCZ-Sportchef Milos Malenovic (links) geniesst die Rückendeckung von Präsident Ancillo Canepa. Keystone

FCZ-Fans haben online eine Petition lanciert, mit dem Ziel Sportchef Milos Malenovic loszuwerden. FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist alles andere als begeistert, zumal auch noch seine Unterschrift gefälscht worden sei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einige FCZ-Fans wollen Sportchef Milos Malenovic loswerden.

Nach dem letzten Heimspiel gab es «Milos raus»-Rufe im Stadion, nun läuft die Online-Petition «Milos Malenovic Out».

Ancillo Canepa hat Kenntnis davon und verrät, dass in diesem Zusammenhang seine Unterschrift gefälscht worden sei. Mehr anzeigen

Nach der 1:2-Heimniederlage am letzten Samstag gegen Lausanne stehen die Spieler wie gewohnt vor die Südkurve. Diese hält ein Banner hoch: «Gönd go dusche – s'Problem isch nöd nur ufem Platz.» Um ihre Message noch deutlicher zu machen, skandieren die FCZ-Fans «Milos raus» und richten sich damit direkt an Sportchef Milos Malenovic. Ancillo Canepa verteidigt den 40-Jährigen danach im Interview mit blue Sport.

Doch die Meinungen sind gemacht. Für viele ist und bleibt Malenovic der Sündenbock. Seine Kritiker haben deshalb eine Online-Petition lanciert, um ihren Unmut kundzutun. Sie schreiben: «Unser Sportchef hat wiederholt bewiesen, dass er keine klare sportliche Linie, kein langfristiges Konzept und vor allem kein Gespür für Qualität im Kaderaufbau besitzt.» Der FC Zürich brauche endlich wieder jemanden, der verstehe, was der Klub bedeute. Die Unterzeichnenden fordern deshalb einen «Neuanfang im sportlichen Bereich – ein neuer Sportchef mit Kompetenz, Weitblick und echter FCZ-DNA!» Über 3500 virtuelle Unterschriften sind bereits zusammengekommen.

Canepa kommentiert die Online-Petition

Inzwischen hat sich FCZ-Präsident Canepa zu Wort gemeldet. Er habe Kenntnis von der Online-Petition «Milos Malenovic Out», die gemäss «Inside Paradeplatz» durch die Decke gehe. Allerdings hat Canepa diesbezüglich seine Zweifel. Er selbst habe eine Mail erhalten: «Hallo Ancillo - Vielen Dank, dass du die Petition ‹Milos Malenovic Out› auf ACT, der Petitionsplattform von Campax, unterschrieben hast.»

Canepa stellt klar: «Im vorliegenden Fall wurde meine Unterschrift gefälscht, was ein strafrechtlicher Tatbestand darstellt. Wie ist es möglich, dass eine Petition gefälschte Unterschriften akzeptiert?» Das ist relativ einfach möglich. Um zu unterzeichnen, muss man lediglich seinen Namen, die Postleitzahl und eine E-Mail-Adresse angeben. Das Ganze dürfte deshalb eher symbolischen Charakter haben. In der realen Welt hat man ja bereits ein Zeichen gesetzt.

Die sportliche Situation sei «alles andere als erfreulich», gibt Canepa zu. Das beschäftige ihn auch und er könne nachvollziehen, dass im Umfeld des FCZ eine «grosse Unruhe» entstanden sei. «Wir analysieren im Rahmen der obersten Clubleitung, also im Verwaltungsrat, die Entwicklung der letzten Monate und werden unsere Schlussfolgerungen ziehen. Kurzfristig hat die Verpflichtung des neuen Cheftrainers absolute Priorität.»

Und bei der Verpflichtung des Cheftrainers, da dürfte Malenovic natürlich ein Wörtchen mitreden.

𝐊𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐂𝐙-𝐏𝐫𝐚̈𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐳𝐮 «𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞-𝐏𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧»



Ich habe davon Kenntnis genommen, dass im Moment die Online-Petition "Milos Malenovic Out" am Laufen sein soll.



Gemäss Lukas Hässig von «Inside Paradeplatz» soll die Online-Petition… pic.twitter.com/Qgu5dZ6pkP — FC Zürich (@fc_zuerich) November 5, 2025

