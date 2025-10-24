  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

FCZ-Präsident nach Trainer-Entlassung Canepa: «Bin mit der Entwicklung zufrieden»

Syl Battistuzzi

24.10.2025

Der FC Zürich trennte sich am Donnerstag überraschend von seinem Trainer Mitchell van der Gaag. «Er hatte die Mannschaft verloren», begründet FCZ-Präsident Ancillo Canepa die Trainer-Entlassung in einer Medienkonferenz.

Redaktion blue Sport

24.10.2025, 14:55

24.10.2025, 15:53

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Medienkonferenz ist beendet

    Die Medienkonferenz mit Ancillo Canepa und Dennis Hediger ist zu Ende.

  • Malenovic wird gegen YB nicht auf der Bank sitzen

    Malenovic sei, auf Wunsch von van der Gaag, in den letzten Monaten weit weg von der Mannschaft gewesen, sagt Hediger. Für ihn sei klar, dass Malenovic nach dem Abgang des Niederländers wieder näher an die Mannschaft soll. Am Sonntag wird er aber nicht auf der Bank sitzen, wie das bereits zu Beginn der Saison definiert wurde.

  • Malenovic wird wieder Auskunft geben

    Im November sei ein Podcast mit Canepa und Malenovic geplant, um gewisse Fragen zu klären.

  • «Bin mit der Entwicklung zufrieden»

    Canepa sei mit der Entwicklung des Teams zufrieden. Es habe viel Qualität und Potenzial. In dieser Saison sei es bisher nicht immer gelungen, die PS auf den Platz zu bringen.

  • «Als Trainer ist man nie allein»

    Hediger wird gefragt, ob er die Aufstellungen bei der U21 allein gemacht habe. Das sei kaum noch der Fall, weil der Staff gross ist und es immer einen Austausch gebe. Beim FCZ sei viel Fussballkenntnis vorhanden, das müsse man ausnutzen.

  • «Malenovic spricht nicht rein»

    Canepa wird darauf angesprochen, ob ein Trainer selbst walten kann, wenn der Sportchef ihm reinredet. Malenovic habe viel Fussballkompetenz und gebe sein Wissen auch an den Trainer weiter. Ob dieser dann dies umsetzen will, könne er selbst entscheiden.

  • «Wir wollen den richtigen Trainer»

    Canepa setze sich kein Ultimatum, um einen Nachfolger zu finden. Er wolle den richtigen Trainer finden, der zur Mannschaft passt und diese führen kann. Denn sie habe viel Potenzial.

  • «Zwischenzeitlicher Trainer»

    Was passiert, wenn Dennis Hediger seine Sache gut macht? Könnte er von Interims-, zu Cheftrainer aufgestuft werden? «Interim kommt aus dem Lateinischen, hätte vielleicht zwischenzeitlich sagen sollen», sagt Canepa.

    Hediger denke noch nicht an die Zukunft. Für ihn steht das Spiel gegen YB im Fokus und das nächste unter der Woche.

  • «Es hat nicht mehr gepasst»

    Canepa besteht weiter darauf, dass Mitchell van der Gaag damals die Wunschlösung gewesen sei. Wenn man sich dann aber kennenlernt, merkt man, dass es nicht passe.

    Er habe nach einer «ruhigeren» Lösung gesucht, nachdem Trainer in der Vergangenheit eher laut gewesen seien. Das habe er in van der Gaag gesehen, man müsse aber ruhig besser definieren. Deshalb habe der Niederländer am Ende nicht mehr gepasst.

    Canepa kommt zum Schluss, dass van der Gaag der falsche Trainer war, wenn er nach nur wenigen Monaten gehen muss.

  • «Wir brauchen Emotionen»

    Dennis Hediger wird zu den Gerüchten gefragt, dass es beim Training zu Rangeleien gekommen sei. Das sei nicht der Fall. Es gab Diskussionen, die auch laut geworden seien. Diese Emotionen brauche es, in einem Team mit grossen Persönlichkeiten.

    «Es ist absurd», sagt Canepa dazu. Es sei nicht zu körperlichen Konfrontationen gekommen.

  • «Ich bin der Chef, deshalb stehe ich hin»

    Der grosse Abwesende bei dieser Medienkonferenz ist der Sportchef Milos Malenovic. Canepa sei im Moment noch der Chef, weshalb er jetzt Auskunft gebe.

  • «War überrascht, wie viel Energie die Mannschaft auf den Platz gebracht hat»

    Die Mannschaft sei fokussiert auf das Spiel vom Sonntag gegen YB und habe auf dem Platz viel Energie gezeigt.

  • Hediger über seine bisherige Zeit beim FCZ

    Dennis Hediger, der für Canepa kurzfristig die einzige Lösung war, spricht über seine Erfahrungen als Trainer der U21 des FCZ. Es sei eine intensive, lehrreiche Zeit gewesen.

  • Canepa über die Trainer-Entlassung

    Am Montag habe Mitchell van der Gaag eine Ansprache an die Mannschaft gehalten. Eine Delegation des Teams habe in der Folge den Präsidenten um ein Gespräch gebeten. Da sei es für ihn klar gewesen, dass der Trainer das Team verloren habe. Er sei dann zum Entschluss gekommen, van der Gaag zu entlassen. Der definitive Entscheid sei am Mittwoch gefallen.

  • Start Pressekonferenz

    Vor dem Spiel vom kommenden Sonntag gegen die Young Boys geben FCZ-Präsident Ancillo Canepa und Interimstrainer Dennis Hediger Auskunft.

  • Reaktionen der FCZ-Fans auf Trainer-Aus

    Ob in den sozialen Netzwerken oder im Fan-Forum – viele FCZ-Anhänger haben sich nach der Entlassung von Mitchell van der Gaag ihre Meinung gemacht und lassen ihrem Ärger freien Lauf.

    Reaktionen der FCZ-Fans auf Trainer-Aus. «Und wie lange darf der Sportchef noch sein Unwesen treiben?»

    Reaktionen der FCZ-Fans auf Trainer-Aus«Und wie lange darf der Sportchef noch sein Unwesen treiben?»

  • Mitchell van der Gaag entlassen

    Am Donnerstag trennte sich der FC Zürich von seinem Cheftrainer Mitchell van der Gaag.

    «Die Klubführung des FCZ ist zur Meinung gelangt, dass die Entwicklung der ersten Mannschaft stagnierte und hat deshalb beschlossen, eine personelle Anpassung vorzunehmen» begründete der 13-fache Schweizer Meister am Donnerstagmittag seinen Entscheid.

    Mitchell van der Gaag war beim FCZ weniger als fünf Monate im Amt. Dabei setzten die Verantwortlichen grosse Hoffnungen in den Niederländer. «Die Vorfreude ist gross. Wir haben einen neuen Trainer – unseren Wunschtrainer!», sagte Präsident Ancillo Canepa bei der Präsentation Van der Gaags. Auch der Trainer selbst strotzte bei seinem Amtsantritt vor Zuversicht: «Die Top 6 zu erreichen und sich dann für den Europacup zu qualifizieren, das ist ein angebrachtes Ziel.»

    Genau dieses Ziel sahen die Verantwortlichen des FC Zürich nach gerade einmal neun gespielten Runden in der Super League, dem Cup-Aus gegen Stade Nyonnais aus der Challenge League und zuletzt zwei Niederlagen in Serie in Gefahr. Punktgleich mit dem im 6. Rang klassierten FC Luzern belegt der FCZ momentan Platz 8.

    Am Tag nach seinem 54. Geburtstag muss Van der Gaag nun bereits wieder den Hut nehmen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Assistenztrainer Dennis Hediger interimistisch die Führung der ersten Mannschaft übernehmen.

    Knall beim Super-Ligisten. FCZ schmeisst Trainer van der Gaag raus

    Knall beim Super-LigistenFCZ schmeisst Trainer van der Gaag raus

    • Mehr anzeigen

Meistgelesen

So kam es wirklich zu Trumps Russland-Wende
Biathlon-Weltmeisterin Simon gibt Kreditkartenbetrug an Teamkollegin zu
Der Winter ist da – diese Pässe sind gesperrt
Berner Gault-Millau-Restaurant schliesst – Inhaberin zieht ernüchternde Bilanz
Luxusautos ohne Schilder stehen seit Monaten auf Autobahn-Rastplatz

Mehr Super League

FCW-Captain fällt aus. Remo Arnold erleidet Muskelbündelriss

FCW-Captain fällt ausRemo Arnold erleidet Muskelbündelriss

VAR greift nicht ein. «Shaqiri hat Glück, dass er nicht vom Platz fliegt»

VAR greift nicht ein«Shaqiri hat Glück, dass er nicht vom Platz fliegt»

Van der Gaag beim FCZ entlassen. Fringer: «Fehlende Entwicklung als Grund? Das kann fast nicht sein»

Van der Gaag beim FCZ entlassenFringer: «Fehlende Entwicklung als Grund? Das kann fast nicht sein»

Fussball Videos

Frei und Lang über Unpünktlichkeit von Monteiro: «Sinnbildlich für YB-Zustand»

Frei und Lang über Unpünktlichkeit von Monteiro: «Sinnbildlich für YB-Zustand»

Vor der 1:2-Niederlage gegen St.Gallen hat Joël Monteiro ein Teamtreffen verschlafen. Alex Frei und Michi Lang diskutieren im Studio über die Unpünktlichkeit vom Nationalspieler.

24.10.2025

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

UEFA Conference League | Matchday 2 | Saison 25/26

23.10.2025

Nottingham Forest – Porto 2:0

Nottingham Forest – Porto 2:0

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Frei und Lang über Unpünktlichkeit von Monteiro: «Sinnbildlich für YB-Zustand»

Frei und Lang über Unpünktlichkeit von Monteiro: «Sinnbildlich für YB-Zustand»

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

Nottingham Forest – Porto 2:0

Nottingham Forest – Porto 2:0

Mehr Videos