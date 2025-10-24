Der FC Zürich trennte sich am Donnerstag überraschend von seinem Trainer Mitchell van der Gaag. «Er hatte die Mannschaft verloren», begründet FCZ-Präsident Ancillo Canepa die Trainer-Entlassung in einer Medienkonferenz.
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Medienkonferenz ist beendet
Die Medienkonferenz mit Ancillo Canepa und Dennis Hediger ist zu Ende.
-
Malenovic wird gegen YB nicht auf der Bank sitzen
Malenovic sei, auf Wunsch von van der Gaag, in den letzten Monaten weit weg von der Mannschaft gewesen, sagt Hediger. Für ihn sei klar, dass Malenovic nach dem Abgang des Niederländers wieder näher an die Mannschaft soll. Am Sonntag wird er aber nicht auf der Bank sitzen, wie das bereits zu Beginn der Saison definiert wurde.
-
Malenovic wird wieder Auskunft geben
Im November sei ein Podcast mit Canepa und Malenovic geplant, um gewisse Fragen zu klären.
-
«Bin mit der Entwicklung zufrieden»
Canepa sei mit der Entwicklung des Teams zufrieden. Es habe viel Qualität und Potenzial. In dieser Saison sei es bisher nicht immer gelungen, die PS auf den Platz zu bringen.
-
«Als Trainer ist man nie allein»
Hediger wird gefragt, ob er die Aufstellungen bei der U21 allein gemacht habe. Das sei kaum noch der Fall, weil der Staff gross ist und es immer einen Austausch gebe. Beim FCZ sei viel Fussballkenntnis vorhanden, das müsse man ausnutzen.
-
«Malenovic spricht nicht rein»
Canepa wird darauf angesprochen, ob ein Trainer selbst walten kann, wenn der Sportchef ihm reinredet. Malenovic habe viel Fussballkompetenz und gebe sein Wissen auch an den Trainer weiter. Ob dieser dann dies umsetzen will, könne er selbst entscheiden.
-
«Wir wollen den richtigen Trainer»
Canepa setze sich kein Ultimatum, um einen Nachfolger zu finden. Er wolle den richtigen Trainer finden, der zur Mannschaft passt und diese führen kann. Denn sie habe viel Potenzial.
-
«Zwischenzeitlicher Trainer»
Was passiert, wenn Dennis Hediger seine Sache gut macht? Könnte er von Interims-, zu Cheftrainer aufgestuft werden? «Interim kommt aus dem Lateinischen, hätte vielleicht zwischenzeitlich sagen sollen», sagt Canepa.
Hediger denke noch nicht an die Zukunft. Für ihn steht das Spiel gegen YB im Fokus und das nächste unter der Woche.
-
«Es hat nicht mehr gepasst»
Canepa besteht weiter darauf, dass Mitchell van der Gaag damals die Wunschlösung gewesen sei. Wenn man sich dann aber kennenlernt, merkt man, dass es nicht passe.
Er habe nach einer «ruhigeren» Lösung gesucht, nachdem Trainer in der Vergangenheit eher laut gewesen seien. Das habe er in van der Gaag gesehen, man müsse aber ruhig besser definieren. Deshalb habe der Niederländer am Ende nicht mehr gepasst.
Canepa kommt zum Schluss, dass van der Gaag der falsche Trainer war, wenn er nach nur wenigen Monaten gehen muss.
-
«Wir brauchen Emotionen»
Dennis Hediger wird zu den Gerüchten gefragt, dass es beim Training zu Rangeleien gekommen sei. Das sei nicht der Fall. Es gab Diskussionen, die auch laut geworden seien. Diese Emotionen brauche es, in einem Team mit grossen Persönlichkeiten.
«Es ist absurd», sagt Canepa dazu. Es sei nicht zu körperlichen Konfrontationen gekommen.
-
«Ich bin der Chef, deshalb stehe ich hin»
Der grosse Abwesende bei dieser Medienkonferenz ist der Sportchef Milos Malenovic. Canepa sei im Moment noch der Chef, weshalb er jetzt Auskunft gebe.
-
«War überrascht, wie viel Energie die Mannschaft auf den Platz gebracht hat»
Die Mannschaft sei fokussiert auf das Spiel vom Sonntag gegen YB und habe auf dem Platz viel Energie gezeigt.
-
Hediger über seine bisherige Zeit beim FCZ
Dennis Hediger, der für Canepa kurzfristig die einzige Lösung war, spricht über seine Erfahrungen als Trainer der U21 des FCZ. Es sei eine intensive, lehrreiche Zeit gewesen.
-
Canepa über die Trainer-Entlassung
Am Montag habe Mitchell van der Gaag eine Ansprache an die Mannschaft gehalten. Eine Delegation des Teams habe in der Folge den Präsidenten um ein Gespräch gebeten. Da sei es für ihn klar gewesen, dass der Trainer das Team verloren habe. Er sei dann zum Entschluss gekommen, van der Gaag zu entlassen. Der definitive Entscheid sei am Mittwoch gefallen.
-
Start Pressekonferenz
Vor dem Spiel vom kommenden Sonntag gegen die Young Boys geben FCZ-Präsident Ancillo Canepa und Interimstrainer Dennis Hediger Auskunft.
-
Reaktionen der FCZ-Fans auf Trainer-Aus
Ob in den sozialen Netzwerken oder im Fan-Forum – viele FCZ-Anhänger haben sich nach der Entlassung von Mitchell van der Gaag ihre Meinung gemacht und lassen ihrem Ärger freien Lauf.
-
Mitchell van der Gaag entlassen
Am Donnerstag trennte sich der FC Zürich von seinem Cheftrainer Mitchell van der Gaag.
«Die Klubführung des FCZ ist zur Meinung gelangt, dass die Entwicklung der ersten Mannschaft stagnierte und hat deshalb beschlossen, eine personelle Anpassung vorzunehmen» begründete der 13-fache Schweizer Meister am Donnerstagmittag seinen Entscheid.
Mitchell van der Gaag war beim FCZ weniger als fünf Monate im Amt. Dabei setzten die Verantwortlichen grosse Hoffnungen in den Niederländer. «Die Vorfreude ist gross. Wir haben einen neuen Trainer – unseren Wunschtrainer!», sagte Präsident Ancillo Canepa bei der Präsentation Van der Gaags. Auch der Trainer selbst strotzte bei seinem Amtsantritt vor Zuversicht: «Die Top 6 zu erreichen und sich dann für den Europacup zu qualifizieren, das ist ein angebrachtes Ziel.»
Genau dieses Ziel sahen die Verantwortlichen des FC Zürich nach gerade einmal neun gespielten Runden in der Super League, dem Cup-Aus gegen Stade Nyonnais aus der Challenge League und zuletzt zwei Niederlagen in Serie in Gefahr. Punktgleich mit dem im 6. Rang klassierten FC Luzern belegt der FCZ momentan Platz 8.
Am Tag nach seinem 54. Geburtstag muss Van der Gaag nun bereits wieder den Hut nehmen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Assistenztrainer Dennis Hediger interimistisch die Führung der ersten Mannschaft übernehmen.