Am Donnerstag trennte sich der FC Zürich von seinem Cheftrainer Mitchell van der Gaag.

«Die Klubführung des FCZ ist zur Meinung gelangt, dass die Entwicklung der ersten Mannschaft stagnierte und hat deshalb beschlossen, eine personelle Anpassung vorzunehmen» begründete der 13-fache Schweizer Meister am Donnerstagmittag seinen Entscheid.

Mitchell van der Gaag war beim FCZ weniger als fünf Monate im Amt. Dabei setzten die Verantwortlichen grosse Hoffnungen in den Niederländer. «Die Vorfreude ist gross. Wir haben einen neuen Trainer – unseren Wunschtrainer!», sagte Präsident Ancillo Canepa bei der Präsentation Van der Gaags. Auch der Trainer selbst strotzte bei seinem Amtsantritt vor Zuversicht: «Die Top 6 zu erreichen und sich dann für den Europacup zu qualifizieren, das ist ein angebrachtes Ziel.»

Genau dieses Ziel sahen die Verantwortlichen des FC Zürich nach gerade einmal neun gespielten Runden in der Super League, dem Cup-Aus gegen Stade Nyonnais aus der Challenge League und zuletzt zwei Niederlagen in Serie in Gefahr. Punktgleich mit dem im 6. Rang klassierten FC Luzern belegt der FCZ momentan Platz 8.

Am Tag nach seinem 54. Geburtstag muss Van der Gaag nun bereits wieder den Hut nehmen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Assistenztrainer Dennis Hediger interimistisch die Führung der ersten Mannschaft übernehmen.