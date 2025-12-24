FCZ-Präsidentenpaar Ancillo und Heliane Canepa räumen Mendy-Flop offen ein

Ancillo und Heliane Canepa räumen Mendy-Flop offen ein 23.12.2025

Vom umstrittenen Mendy-Transfer bis zu Straftrainings im Nachwuchs: Der FC Zürich sorgte für viele Schlagzeilen – die Klubführung um Präsidenten-Ehepaar Ancillo und Heliane Canepa liefert in der Sendung «Heimspiel» auf blue Sport Antworten.

Im Februar 2025 verpflichtete der FC Zürich Benjamin Mendy. Der vermeintliche Transfercoup mit dem Weltmeister 2018 löste zahlreiche negative Reaktionen aus. Der einstige Spieler von Manchester City sass wegen angeblicher Sexualdelikte mehrere Monate in Untersuchungshaft. Der Franzose wurde zwar nach zwei Gerichtsprozessen freigesprochen, der Vorwurf einer fragwürdigen Haltung gegenüber Frauen blieb aber bestehen.

Auch sportlich war der 31-Jährige unbrauchbar. Nach nicht einmal einem halben Jahr beendet der FCZ das Kapitel. Wie das FCZ-Präsidenten-Ehepaar Ancillo und Heliane Canepa den Transfer rückblickend bewertet? «Ein absoluter Fehler war das», redet Heliane in der Sendung Heimspiel auf blue Sport Klartext.

Ehemann Ancillo erläutert die Hintergründe: «Als wir die Möglichkeit hatten, Mendy zu verpflichten, hatten wir die Info, dass er zwar in England angeklagt, aber freigesprochen wurde. Und da wir genau so einen Fall ein oder zwei Jahre vorher schon erlebt haben – die Person, die den Spieler eingeklagt hat, wurde nachher wegen Falschaussage selbst eingeklagt – sind wir davon ausgegangen, dass es wieder so ein Fall ist.»

Benjamin Mendy brachte dem FCZ viel Ärger ein. KEYSTONE

Ancillo Canepa weiter: «Als er kam und wir ihn persönlich kennengelernt haben, haben wir uns das mit ihm sehr detailliert und differenziert angeschaut. Er konnte glaubwürdig darstellen, wie das wirklich gewesen sei.»

Die Reaktion in der Öffentlichkeit sei logisch gewesen, sagt der FCZ-Boss. «Ich verstehe es, wir konnten nachvollziehen, dass es eine solche Reaktion gibt. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir den Transfer selbstverständlich nicht gemacht», betont er.

Canepas wussten nichts von den Straftrainings

Ebenfalls gross war die Aufregung in der Schweizer Fussballszene, als blue Sport im Herbst schrieb, der FC Zürich habe wegen ungenügender Resultate im Nachwuchs kollektive Straftrainings eingeführt: Die Teenager mussten nach Niederlagen intensive Laufeinheiten absolvieren. Je höher die Pleite, desto mehr musste gerannt werden.

Der FCZ nahm dazu schriftlich Stellung und meinte, dass man damit die Winnermentalität und die Resilienz der jungen Spieler stärken wolle und nannte die Straftrainings ‹temporäre Zusatztrainings›. Der strenge Umgang mit den eigenen Junioren sorgte vielerorts für rote Köpfe.

Wenig später stoppte der Verein auf Anordnung der Canepas die Massnahme. Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, will deshalb vom Ehepaar Canepa wissen, ob sie in der zweijährigen Ära von Milos Malenovic nicht zu weit weg waren von ihrem Sportchef, weil man sonst solche Dinge hätte unterbinden können.

Malenovic war mit viel Freiheiten ausgestattet

«So funktioniert eine Firma. Du hast einen Funktionsträger und die haben gewisse Aufgaben, die sie wahrnehmen müssen. Es kann nicht sein, dass jede Aktion, jede Aktivität von zuoberst oben abgesegnet werden muss», meint Ancillo Canepa.

Der 72-Jährige weiter: «Es ist dann halt wichtig, dass derjenige, der die Bewegungsfreiheit hat, überlegt, ob er das mit den Chefs absprechen muss – ob das heikle Themen sind.»

Grundsätzlich seien sie schon involviert gewesen und hätten somit auch meistens gewusst, was vorgehe, so der langjährige FCZ-Präsident. «Aber es sind solche Einzelsituationen, die in der Öffentlichkeit nicht gut ankamen. Und von denen wir vielleicht erst im Nachhinein erfahren haben. Als wir das mit dem Straftraining hörten, haben wir das sofort blockiert», hält Ancillo Canepa fest.

