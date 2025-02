Der FCZ kann noch keine Auskunft zum Fall Denoon geben FCZ-Verteidiger Daniel Denoon wurde am Dienstag wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte festgenommen. Genauere Angaben sind noch nicht bekannt. Manuel Rothmund war für blue Sport an der Pressekonferenz des FC Zürich. 05.02.2025

FCZ-Spieler Daniel Denoon wurde am Dienstag wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte festgenommen. Jetzt ist er wieder auf freiem Fuss. Möglich, dass der Verteidiger am Donnerstag im Derby gegen Winterthur bereits wieder zum Einsatz kommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei verhaftete am Dienstag FCZ-Verteidiger Daniel Denoon wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte.

Am Mittwochnachmittag wird bekannt, dass der 21-Jährige wieder auf freiem Fuss ist.

Steht Denoon am Donnerstag bereits wieder im FCZ-Kader? Dann treffen die Zürcher auswärts auf Winterthur. Mehr anzeigen

Nach turbulenten Wochen mit umstrittenen Transfers, schlechten Resultaten und verärgerten Fans knallt es am Dienstag beim FC Zürich so richtig: Verteidiger Daniel Denoon wird verhaftet. «Wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte», heisst es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

Was dem 21-Jährigen genau vorgeworfen wird, wissen die Klubverantwortlichen beim FCZ scheinbar auch nicht. «Wir hoffen, dass es ihm gut geht und dass da nichts Grösseres dran ist. Anscheinend handelt es sich da um eine ältere Geschichte, mehr weiss ich nicht», sagt Sportchef Milos Malenovic am Mittwochmittag an einer Pressekonferenz.

Kurz nach dieser Aussage gibt es gute Neuigkeiten für die Zürcher. Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass Denoon aus der Haft entlassen wurde. Das bestätigt gemäss dem «Blick» auch der FCZ. Das Verfahren laufe weiter – weitere Angaben mache man nicht, ist zu vernehmen.

Spielt Denoon bereits am Donnerstag wieder?

Heisst: Theoretisch könnte Denoon bereits am Donnerstag wieder spielen. Dann trifft der FCZ auswärts auf Winterthur. «Wir brauchen ihn natürlich. Es liegt aber nicht in meinen Händen, wann Daniel wieder verfügbar ist», sagt Trainer Ricardo Moniz am Mittwoch.

Und weiter: «Ich kann nur eines sagen: Ich unterstütze alle meine Spieler, in guten und schlechten Zeiten. Jetzt sind es schlechte Zeiten für ihn, als Trainer muss ich für ihn da sein, das ist meine Pflicht. Daniel ist ein guter Junge, ein introvertierter Junge. Das ist eine Sache aus der Vergangenheit.»

So ist es auch vorstellbar, dass die Zürcher den jungen Verteidiger etwas aus der Schusslinie nehmen wollen. Denn auch am Donnerstag dürfte Denoon das Hauptgesprächsthema beim FCZ sein. Ausserdem fehlte er in den letzten Trainings.

