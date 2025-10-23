Van der Gaag ist nicht mehr Trainer beim FCZ. Keystone

Drei Tage nach dem FC Winterthur erfolgt in der Super League der nächste Trainerwechsel. Wie der FC Zürich mitteilt, trennt er sich per sofort von seinem Cheftrainer Mitchell van der Gaag.

Redaktion blue Sport Sven Ziegler

Bis ein Nachfolger für den erst im Sommer verpflichteten Niederländer gefunden ist, wird Assistenztrainer Dennis Hediger interimistisch die Führung der ersten Mannschaft übernehmen.

«Die Klubführung des FCZ ist zur Meinung gelangt, dass die Entwicklung der ersten Mannschaft stagnierte und hat deshalb beschlossen, eine personelle Anpassung vorzunehmen», begründete der 13-fache Schweizer Meister am Donnerstagmittag seinen Entscheid.

Van der Gaag für Canepa «absolute Wunschlösung»

Mit grossen Vorschusslorbeeren wurde im Sommer Mitchell van der Gaag als Nachfolger von Ricardo Moniz präsentiert. Als «absolute Wunschlösung» bezeichnete Präsident Ancillo Canepa damals den früheren Co-Trainer von Manchester United und Ajax Amsterdam. Van der Gaag sei ein «Top-Profi mit internationaler Erfahrung», von dem man «hundertprozentig» überzeugt sei.

FCZ-Präsident Canepa: «Ich habe mich in der Vergangenheit nicht geirrt.»﻿ 16.06.2025

Auch der Trainer selbst strotzte bei seinem Amtsantritt vor Zuversicht: «Die Top 6 zu erreichen und sich dann für den Europacup zu qualifizieren, das ist ein angebrachtes Ziel.»

Nach elf Spielen ist das Kapitel Mitchell van der Gaag und FC Zürich beendet. Am Tag nach seinem 54. Geburtstag muss er nun bereits wieder den Hut nehmen.

Im Cup scheiterte man bereits in der 2. Runde am Challenge-Ligist Stade Nyonnais, in der Meisterschaft belegt der FCZ nach neun Runden und zuletzt zwei Niederlagen den enttäuschenden achten Platz (4 Siege, 1 Remis, 4 Niederlagen).

