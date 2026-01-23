  1. Privatkunden
Kein Sportchef mehr, dafür ein CEO Der FCZ stellt sich neu auf – Canepa: «Ich will bei Transfers von A bis Z involviert sein»

Syl Battistuzzi

23.1.2026

Canepa: «Wir werden das Transferwesen neu organisieren»

Canepa: «Wir werden das Transferwesen neu organisieren»

FCZ-Präsident Ancillo Canepa spricht an einer Medienkonferenz über die neue stratigische Ausrichtung des FC Zürich.

23.01.2026

FCZ-Präsident Ancillo Canepa und der neue Verwaltungsrat Claudio Cisullo reden an einer Medienkonferenz über die strategische und sportliche Ausrichtung des Klubs. Dabei geht es auch um eine neue CEO-Position.

Redaktion blue Sport

23.01.2026, 14:55

23.01.2026, 15:56

Im Zuge der neuen strategischen und sportlichen Ausrichtung des FC Zürich wird die Vereinsführung durch einen Beirat ergänzt. Neben dem neuen Verwaltungsrat Claudio Cisullo (Vorsitzender) sind auch die früheren italienischen Nationalspieler Roberto Donadoni und Roberto Di Matteo Mitglieder dieses Beirats. Des Weiteren gehören Samuel Widmann, Björn Wäspe und Peter Marti dazu.

«Der Beirat dient als Plattform für den strukturierten Austausch von Ideen, die Einbringung und Nutzung relevanter Netzwerke sowie die Anbahnung und Förderung von Partnerschaften, ohne dabei exekutive, operative oder treuhänderische Verantwortung zu übernehmen», heisst es in einer Mitteilung des FC Zürich. 

Canepa erläutert an der Pressekonferenz ausserdem, dass der Verein eine CEO-Position einführen wolle. Bis dieser gefunden ist, wird Canepa neben dem Präsidentenamt neu auch ad interim den Posten des CEO innehaben.

Kein Sportchef mehr nach Malenovic

Einen Sportchef gibt es nach dem Aus von Milos Malenovic nicht mehr, dafür die Funktion Technischer Direktor. Alessandro Mangiarratti wurde kürzlich als Technischer Direktor des FCZ vorgestellt. «Auch das Transferwesen haben wir neu strukturiert», sagt Canepa.

Mangiaratti ist Leiter der Sportkommission, in welcher die Transfers abgewickelt werden. «In dieser Transferkommission sind auch der Cheftrainer, der Präsident und die Delegierten, da sie die finanzielle Verantwortung übernehmen müssen», erklärt Canepa. «Das muss transparent sein. Ich will von A bis Z involviert sein.»

Abgänge als Befreiung. FCZ-Coach Hediger: «Jetzt kommt jeder wieder lieber auf den Trainingscampus»

Abgänge als BefreiungFCZ-Coach Hediger: «Jetzt kommt jeder wieder lieber auf den Trainingscampus»

Und was ist die Aufgabe des neuen Verwaltungsrats Claudio Cisullo? «Die strategische Ausrichtung und die langfristige Entwicklung des Vereins, in der ich mich stark einbringen und zusammen mit Ancillo und Heliane weiterentwickeln werde», sagt Cisullo an der Medienkonferenz. Er sei «die unabhängige Stimme und so sehe ich auch meine Aufgabe».

FCZ-Verwaltungsrat Cisullo: «Ich werde die langfristige Organisation mit den Canepas weiterentwickeln»

FCZ-Verwaltungsrat Cisullo: «Ich werde die langfristige Organisation mit den Canepas weiterentwickeln»

Der neue FCZ-Verwaltungsrat Claudio Cisullo redet an einer Medienkonferenz über die strategische und sportliche Ausrichtung des Klubs und erklärt, was seine Aufgaben beinhalten.

23.01.2026

Canepa spricht über Nachfolgeregelung

Ein kurzfristiger Abgang der Canepas steht aktuell nicht zur Debatte. «Den Zukunftsprozess wollen wir strategisch aufsetzen und dafür ist Claudio Cisullo uns eine grosse Hilfe», sagt Ancillo Canepa. «Wir wollen einen klaren Plan haben, der im langfristigen Interesse des FCZ ist.» Eine Schweizer Lösung soll her. «Ich habe schon zwei, drei Anfragen bekommen von Interessenten, die sich gerne beim FCZ engagieren wollen.»

Canepa: «Ein kurzfristiger Rückzug von uns ist kein Thema»

Canepa: «Ein kurzfristiger Rückzug von uns ist kein Thema»

Ein kurzfristiger Abgang des Ehepaars Canepa ist beim FC Zürich kein Thema. FCZ-Präsident Ancillo Canepa sagt an einer Medienkonferenz aber, dass man auf der Suche nach einer «Schweizer Lösung» sei.

23.01.2026

