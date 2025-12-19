Hat sich der FCZ schon von Sportchef Malenovic getrennt?

Milos Malenovic ist (oder war?) seit zwei Jahren der starke Mann beim FCZ. Keystone

Zahlreiche FCZ-Insider berichten, dass sich der FCZ von Sportchef Milos Malenovic getrennt habe. Die Südkurve dürfte sich freuen, sie fordert schon seit Wochen mit «Milos-Raus»-Rufen dessen Entlassung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der bei den Fans schon länger in Ungnade gefallene Milos Malenovic ist seinen Job als FCZ-Sportchef offenbar los. Dies berichten diverse dem FCZ nahestehenden Personen.

Malenovic war im Oktober 2023 zum FCZ gestossen und hat den FCZ total umgekrempelt. Dabei hat er oftmals verbrannte Erde hinterlassen.

Noch vor weniger als einem Monat sagte Ancillo Canepa: «Ich bin immer noch zuversichtlich, dass der sportlich eingeschlagene Weg für den FCZ in die richtige Richtung geht.» Nun hat der Präsident seine Meinung wohl geändert. Mehr anzeigen

Kommt's beim FCZ zum grossen Knall auf der Teppich-Etage? Oder hat's bereits geknallt? Diverse dem FCZ nahestehende Personen berichten, dass sich der Klub diese Woche von Sportdirektor Milos Malenovic getrennt habe.

So soll Malenovic die letzten Tage kaum auf dem FCZ-Campus präsent gewesen sein, da, wo er die letzten zwei Jahre gefühlt Tag und Nacht verbracht hatte. Zudem habe er am Dienstag an der Geschäftsleitungssitzung gefehlt, genauso wie Anfang Dezember schon an der GV, wo Ancillo Canepa harsche Kritik an seinem Sportdirektor zu hören bekommen hatte. Laut «Blick»-Informationen fehlte er auch an der FCZ-Weihnachtsfeier.

Gemäss Informationen von blue News hat Ancillo Canepa für den Freitagvormittag im Home of FCZ seinen Besuch angekündigt. Es wird spekuliert, dass er da den Spielern und dem Staff den Entscheid mitteilen und begründen wolle.

Gegen hundert Spielerwechsel unter Malenovic bisher

Zwei Jahre lang hat Ancillo Canepa seinem Sportdirektor den Rücken gestärkt. Ganz egal, welche Entscheidungen der langjährige Spielerberater gefällt hat. Und er hat viele Entscheidungen gefällt. Denn seit er im Oktober 2023 das Amt des Sportdirektors übernommen hat, ist beim FCZ kein Stein auf dem anderen geblieben. Malenovic hat die ganze Nachwuchsabteilung umgebaut. Zig Trainer, den Nachwuchschef und auch den Talentmanager ausgetauscht.

Zudem hat er in dieser Zeit gegen hundert Spielerwechsel getätigt, wie die «NZZ» vor kurzem vorgerechnet hat. Und auch auf der Bank der 1. Mannschaft wurde fleissig gewechselt. Dennis Hediger ist nach Bo Henriksen, Murat Ural, Ricardo Moniz und Mitchell van der Gaag bereits der fünfte Trainer in Malenovics Amtszeit.

Die Resultate sind bisher immer ausgeblieben. Als er im Oktober 2023 beim FCZ vorgestellt worden ist, war der FCZ Leader der Super League. Seither gings sportlich abwärts, zudem haben Prestige und Image des Vereins gelitten.

Seit Wochen gibts «Milos-Raus»-Rufe

Die FCZ-Anhänger stellen sich schon länger gegen Sportdirektor Milos Malenovic und machen ihrem Unmut Luft. Seit Wochen gibts regelmässig «Milos-Raus»-Rufe im Letzigrund.

Kürzlich hat sich auch Canepa erstmals kritisch gegenüber seinem Sportdirektor geäussert und in einem Interview mit dem «Blick» Malenovic kritisiert. Zum Beispiel für dessen Wortwahl an Medienkonferenzen oder für dessen Verpflichtung von Trainer van der Gaag. Mit ein Grund, weshalb Malenovic schon seit Wochen nicht mehr öffentlich aufgetreten ist. Canepa meinte: «Der Bonus der Lernkurve ist nun vorbei.»

Geht es nach den FCZ-Insidern ist nicht nur der Bonus der Lernkurve, sondern auch Malenovic' Zeit beim FCZ nun vorbei.