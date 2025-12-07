Livano Comenencia kann sich in nächster Zeit nicht bei den FCZ-Fans bedanken Keystone

Der FC Zürich muss rund sechs Wochen auf Livano Comenencia verzichten.

Keystone-SDA SDA

Der 21-jährige Verteidiger aus Curaçao erlitt im Training eine Adduktorenverletzung, wie der FCZ mitteilte. Comenencia sass am Samstag in St. Gallen (2:1) eine Sperre ab.