Adduktorenverletzung FCZ-Verteidiger Comenencia muss mehrere Wochen pausieren

SDA

7.12.2025 - 14:29

Livano Comenencia kann sich in nächster Zeit nicht bei den FCZ-Fans bedanken
Livano Comenencia kann sich in nächster Zeit nicht bei den FCZ-Fans bedanken
Keystone

Der FC Zürich muss rund sechs Wochen auf Livano Comenencia verzichten.

Keystone-SDA

07.12.2025, 14:29

07.12.2025, 14:40

Der 21-jährige Verteidiger aus Curaçao erlitt im Training eine Adduktorenverletzung, wie der FCZ mitteilte. Comenencia sass am Samstag in St. Gallen (2:1) eine Sperre ab.

