08.02.2025

Umstrittene Aktion im Wankdorf: YB-Keeper Marvin Keller stoppt Sion-Angreifer Théo Bouchlarhem. Danach analysiert Schiedsrichter die heikle Szene mit seinem VAR – und spricht keine Sanktionen aus. Für blue Sport Experte Pascal Zuberbühler ein Musterbeispiel.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Gegen Sion beanspruchte YB beim klaren 5:1-Erfolg einzig insofern Glück, dass eine Aktion von Goalie Marvin Keller gegen Théo Bouchlarhem in der 21. Minute nicht mit einer Roten Karte geahndet wurde.

Die TV-Bilder nährten zunächst den Verdacht, dass Bouchlarhem mit der Fussspitze zuerst am Ball war, bevor Keller ruppig intervenierte. Auch ein mögliches Handspiel an der Strafraumgrenze stand zur Debatte.

Schiedsrichter Fedayi San blieb nach Sichtung der Bilder aber bei seinem Entscheid. Sehr zur Freude von blue Sport Experte Pascal Zuberbühler. Mehr anzeigen

YB legt gegen Sion los wie die Feuerwehr. Nach 62 Sekunden bringt Rayan Raveloson das Heimteam mit einem Traumtor in Front, Chris Bedia doppelt in der 17. Minute nach. Nur vier Minuten später kommt wohl die spielentscheidende Szene.

Sion-Stürmer Théo Bouchlarhem wird steil geschickt, YB-Goalie Marvin Keller stürmt aus dem Tor. Beide gehen mit gestrecktem Fuss Richtung Ball, am Ende der Aktion liegt Bouchlarhem mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Am Bildschirm schaut sich Schiedsrichter Fedayi San zusammen mit VAR Luca Cibelli den Zweikampf lange an.

«Es ist eine mega komplexe Situation, die eine genauere Analyse gebraucht hat», erläutert San nach der Partie gegenüber blue Sport. Während des Spiels sei alles schnell gegangen, weshalb er nicht alles habe wahrnehmen können.

«Am Bildschirm haben wir das zusammen noch einmal analysiert und sind dann zum Schluss gekommen, dass alles im Rahmen ist, was unten und oben passiert.»

«Wir können nicht hundertprozentig sagen, dass es ein Handspiel vom Goalie ist. Wir können auch unten nicht klar sagen, wer macht eigentlich das Vergehen, wer spielt zuerst oder gar nicht den Ball», führt San aus und ergänzt: «Deshalb blieben wir am Schluss bei unserer Entscheidung.»

Der 42-Jährige gibt zu, dass man auch einen anderen Entscheid hätte fällen können. «Es ist so ein Graubereich», fasst der Unparteiische zusammen. Der Aargauer ist froh, habe man die komplexe Situation genau analysieren können. «Das dürfen wir auch laut Protokoll. Ich bin froh, dass ich die Bilder nochmals schnell gesehen habe, dass ich nicht etwas erklären muss, was ich auch nicht gesehen habe. Wenn wir schon Technik dazu haben, dann nutzen wir es auch», betont San.»

Für blue Sport Experte Pascal Zuberbühler war das Verhalten des Schiedsrichters hervorragend. «Also der Kontakt unten ist normal. Ich wäre ausgerastet», meint Zubi und fügt schmunzelnd hinzu: «Ich hätte Fedayi nachher anrufen müssen, wenn es da irgendetwas gegeben hätte.»

Zubi stellt ihm ein «grosses Kompliment» aus. «Das hat er mit grossen Fingerspitzengefühlen gelöst», so der frühere Nati-Goalie. «Die Schiedsrichter in der Schweiz werden – neben den Goalies — immer sehr schnell immer kritisiert», so Zubi. Aber das ist grosse Klasse. Ein Fedayi San, der vor die Kamera steht und uns allen – auch den Zuschauern – die Situation hervorragend erklärt. Ich finde das sensationell», schwärmt Zubi und findet: «Er ist nicht umsonst der beste Schiedsrichter in der Schweiz.»

Eine häufigere öffentliche Erklärung der Schiris würde Zubi sehr begrüssen. «Das sollte viel mehr passieren – das gibt plötzlich einen ganz anderen Einblick auf das, was auf dem Platz passiert.»

