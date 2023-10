und herzlich willkommen zum Spiel zwischen Lausanne-Sport und dem FC Luzern. Die Waadtländer brauchen dringend Punkte, um aus dem Tabellenkeller rauszufinden. Luzern dagegen will mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten. In unserem Video-Ticker beliefern wir dich mit den besten Szenen des Spiels.