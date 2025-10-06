  1. Privatkunden
Vier Gegentore innert 13 Minuten Forte kann Blackout nicht erklären: «Es ist Wahnsinn, es ist brutal»

Andreas Lunghi

6.10.2025

Winti-Coach Forte: «Es ist Wahnsinn, es ist brutal»

Winti-Coach Forte: «Es ist Wahnsinn, es ist brutal»

05.10.2025

Der FC Winterthur kassiert am Sonntagnachmittag gegen Lugano bei einer 2:0-Führung vier Tore innert 13 Minuten. Dieses Blackout kann sich nach dem Spiel auch Trainer Uli Forte nicht erklären.

Andreas Lunghi

06.10.2025, 08:57

Bis in der 57. Minute sieht es auf der Schützenwiese so aus, als könnte der FCW den langersehnten ersten Saisonsieg feiern. Die Winterthurer führen 2:0 und scheinen gegen die Bianconeri alles im Griff zu haben. Doch dann kommt das grosse Lichterlöschen.

Uran Bislimi erzielt den Anschlusstreffer für die Luganesi – ab da kippt die Partie zugunsten der Tessiner. Drei weitere Tore folgen in den nächsten 13 Minuten. Winterthur ist komplett bedient und kassiert die sechste Niederlage im achten Spiel.

Irre Wende in Winterthur. Lugano schiesst vier Tore innert 13 Minuten und siegt trotz 0:2-Rückstand

Irre Wende in WinterthurLugano schiesst vier Tore innert 13 Minuten und siegt trotz 0:2-Rückstand

«Es ist Wahnsinn», sagt ein ratloser Uli Forte nach dem Schlusspfiff zu blue Sport. Sein Team habe alles im Griff gehabt und dann kam das 2:1 wie aus dem Nichts. «Dann verlieren wir plötzlich die Orientierung.»

«In sechs Minuten machen wir Tor und Türe auf für diese drei Tore. Es ist Wahnsinn, es ist brutal.» Es sei ähnlich geschehen wie im Spiel gegen Servette eine Woche davor, als die Winterthurer innert zwölf Minuten drei Tore zuliessen.

«Es ist eine Frage der Konzentration»

Diese Blackouts kann sich der 51-Jährige nicht erklären: «Es ist so, als wäre es ein Schock. Tore passieren. Tore gibt es immer im Fussball, darum haben wir ihn auch so gerne. Dann muss man aber ganz normal weitermachen. Das gelingt uns irgendwie nicht.»

An der Qualität seiner Mannschaft liege es nicht, es sei für ihn mehr eine Frage der Konzentration: «Wegverteidigen ist etwas vom Einfachsten im Fussball. Aber man muss es konsequent machen und nicht Türe und Tor öffnen – genau das machen wir zum Teil.»

Mit nur zwei Punkten aus acht Spielen wird die Lage im Tabellenkeller für den FC Winterthur immer ernster. Für den Winti-Trainer sei es von Beginn weg klar gewesen, dass nur für den Ligaerhalt gearbeitet wird. Daran werden er und sein Team auch während der Nati-Pause arbeiten müssen, bevor es am 18. Oktober in Basel gegen den Meister weitergeht.

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8. Runde | Saison 25/26

05.10.2025

Mehr Stimmen zum Spiel

Kasami: «Ich bin gerade etwas sprachlos»

Kasami: «Ich bin gerade etwas sprachlos»

05.10.2025

Bislimi: «Für mich zählen keine Skorerpunkte»

Bislimi: «Für mich zählen keine Skorerpunkte»

05.10.2025

Dos Santos: «Ich bin überglücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

Dos Santos: «Ich bin überglücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

05.10.2025

