Winterthur-Coach Forte: «Wir hatten praktisch nur Doppel-Einheiten» Uli Forte fährt in seinem ersten Testspiel als Winterthur-Trainer einen 3:1-Sieg über Vaduz ein. Nach dem Schlusspfiff analyisert er den Auftritt im Interview mit blue Sport. 08.01.2025

Uli Forte startet seine Amtszeit beim FC Winterthur mit einem 3:1-Sieg im Testspiel gegen den FC Vaduz. Nach dem Schlusspfiff zeigt sich der Neo-Trainer zufrieden, hebt zugleich aber den Mahnfinger.

Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Winterthur besiegt den FC Vaduz im ersten Testspiel des neuen Jahres mit 3:1 und beschert Neo-Trainer Uli Forte so einen gelungenen Einstand.

Im Interview mit blue Sport spricht Forte über die ersten beiden Wochen mit seinen neuen Schützlingen und stellt klar, woran bis zum Super-League-Restart noch gearbeitet werden muss. Mehr anzeigen

An Heiligabend stellt der FC Winterthur Uli Forte als seinen neuen Cheftrainer und Hoffnungsträger im Kampf gegen den Abstieg aus der Super League vor. Zwei Wochen später steht der 50-Jährige erstmals an der Seitenlinie – und feiert im Testspiel gegen den FC Vaduz mit einem 3:1-Sieg einen gelungenen Einstand.

Forte zeigt sich nach dem Schlusspfiff im Interview mit blue Sport zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge: «Sie haben hart gearbeitet. Wir hatten praktisch nur Doppel-Einheiten, seit wir am 2. Januar angefangen haben. Wichtig war, dass wir keine Verletzungen mitnehmen jetzt. Das ist der Fall – so wie ich bis jetzt informiert bin.»

Feilen am Feinschliff

Spielerisch läuft gegen Vaduz zwar noch nicht alles so, wie sich der neue Chef an der Seitenlinie das vorstellt. «Aber das ist normal und wir haben noch ein paar Tage Zeit, obwohl es eine ultrakurze Vorbereitung ist», sagt Forte. «Wir sind auf einem guten Weg. Jetzt brauchen wir noch den Feinschliff, das kommt jetzt noch.»

Nichts zu bemängeln hat Forte an der Einstellung seiner Mannschaft, wobei er unterstreicht: «Die Einstellung muss stimmen, das ist die Basis. Wenn wir über diese diskutieren müssen, haben wir ein Problem. Aber es sind gute Jungs, gute Charaktere.»

Am Samstag erhalten die Winterthurer im Test gegen Luzern noch einmal Gelegenheit, am Feinschliff zu feilen. «Dann geht es bereits in die Meisterschaftswoche. Das geht extrem schnell», weiss Forte, der zum Pflichtspiel-Auftakt mit seinen Schützlingen am 18. Januar auswärts auf Meister YB trifft.

