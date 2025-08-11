Der Franzose Jocelyn Gourvennec verfolgte bereits am Sonntag das Spiel seiner neuen Mannschaft Servette zuhause gegen die Grasshoppers imago

Servette wird bei der Suche nach einem Nachfolger des am letzten Montag freigestellten Thomas Häberli in Frankreich fündig. Die Genfer verpflichten Jocelyn Gourvennec als neuen Cheftrainer.

Keystone-SDA, Andreas Lunghi SDA

Der 53-jährige Bretone war zuletzt bis zu seiner Entlassung im März 2024 beim Ligue-1-Klub Nantes tätig. Davor coachte Gourvennec unter anderem auch Lille, Bordeaux und Guingamp in der Ligue 1.

Le Servette FC est heureux d'annoncer la nomination de 𝑱𝒐𝒄𝒆𝒍𝒚𝒏 𝑮𝒐𝒖𝒓𝒗𝒆𝒏𝒏𝒆𝒄 au poste d'entraîneur principal de la première équipe.



Plus d'informations 👉 https://t.co/x0HkqqSPmr#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/eXnNbslKzT — Servette FC (@ServetteFC) August 11, 2025

Sein Engagement bei Nantes dauerte nur dreieinhalb Monate und 15 Spiele, von denen sein Team nur deren vier gewann. In dieser Zeit coachte er unter anderem den von Valencia ausgeliehenen Nati-Spieler Eray Cömert.

Das war bislang Gourvennecs einziger Kontaktpunkt mit dem Schweizer Fussball. Denn auch als Spieler war der 53-Jährige nur in Frankreich tätig. Er spielte unter anderem für Olympique Marseille und Montpellier und brachte es auf 272 Einsätze in der Ligue 1.

Am Sonntag konnte sich Gourvennec bereits ein Bild seines neuen Teams machen, da sass er beim 1:1 gegen GC auf der Tribüne des Stade de Genève. Nun soll er eine bisher verkorkste Saison umkehren und Thomas Häberli vergessen machen, der den Vizemeister von letzter Saison nach nur vier Spielen und einem Sieg verlassen musste.