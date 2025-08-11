  1. Privatkunden
Häberli-Nachfolger gefunden Jocelyn Gourvennec wird neuer Trainer bei Servette

SDA

11.8.2025 - 09:17

Der Franzose Jocelyn Gourvennec verfolgte bereits am Sonntag das Spiel seiner neuen Mannschaft Servette zuhause gegen die Grasshoppers
Der Franzose Jocelyn Gourvennec verfolgte bereits am Sonntag das Spiel seiner neuen Mannschaft Servette zuhause gegen die Grasshoppers
imago

Servette wird bei der Suche nach einem Nachfolger des am letzten Montag freigestellten Thomas Häberli in Frankreich fündig. Die Genfer verpflichten Jocelyn Gourvennec als neuen Cheftrainer.

,

Keystone-SDA, Andreas Lunghi

11.08.2025, 09:17

11.08.2025, 09:50

Der 53-jährige Bretone war zuletzt bis zu seiner Entlassung im März 2024 beim Ligue-1-Klub Nantes tätig. Davor coachte Gourvennec unter anderem auch Lille, Bordeaux und Guingamp in der Ligue 1.

Sein Engagement bei Nantes dauerte nur dreieinhalb Monate und 15 Spiele, von denen sein Team nur deren vier gewann. In dieser Zeit coachte er unter anderem den von Valencia ausgeliehenen Nati-Spieler Eray Cömert.

Das war bislang Gourvennecs einziger Kontaktpunkt mit dem Schweizer Fussball. Denn auch als Spieler war der 53-Jährige nur in Frankreich tätig. Er spielte unter anderem für Olympique Marseille und Montpellier und brachte es auf 272 Einsätze in der Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec (links) sass am Sonntag beim Spiel Servette gegen GC bereits auf der Tribüne des Stade de Genève.
Jocelyn Gourvennec (links) sass am Sonntag beim Spiel Servette gegen GC bereits auf der Tribüne des Stade de Genève.
KEYSTONE

Am Sonntag konnte sich Gourvennec bereits ein Bild seines neuen Teams machen, da sass er beim 1:1 gegen GC auf der Tribüne des Stade de Genève. Nun soll er eine bisher verkorkste Saison umkehren und Thomas Häberli vergessen machen, der den Vizemeister von letzter Saison nach nur vier Spielen und einem Sieg verlassen musste.

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

10.08.2025

Meistgelesen

Baslerin wird innert Minuten um 20'000 Franken beraubt
13-Jährige teilt auf WhatsApp private Infos mit Tausenden
Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet

Videos aus dem Ressort

Super League

12 Monate Emotionen pur. Der Titel ist zum Greifen nah – gewinne ein Jahresabo für blue Sport

12 Monate Emotionen purDer Titel ist zum Greifen nah – gewinne ein Jahresabo für blue Sport

Frei räumte Schürpfs Spind aus. «Alex sagte mir: ‹Du hast keinen Respekt vor älteren Spielern!›»

Frei räumte Schürpfs Spind aus«Alex sagte mir: ‹Du hast keinen Respekt vor älteren Spielern!›»

Enttäuschung in Lugano. Magnin: «Das war ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat»

Enttäuschung in LuganoMagnin: «Das war ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat»