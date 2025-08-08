  1. Privatkunden
Nach angeblichem Zoff mit Croci-Torti Frau von Lugano-Star Steffen wird übel beleidigt und bedroht

Tobias Benz

8.8.2025

Renato Steffen und Ehefrau Qendresa.
Renato Steffen und Ehefrau Qendresa.

Riesen-Krise in Lugano: Erst die Pleiten gegen Sion und Celje, dann Gerüchte um einen Streit zwischen Renato Steffen und Trainer Croci-Torti. Jetzt nimmt Steffen bei blue Sport Stellung zu den angeblichen Handgreiflichkeiten – und offenbart Drohungen gegen seine Familie.

Michael Wegmann

08.08.2025, 15:12

08.08.2025, 15:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf das 0:4 in Sion in der Super League folgt für Lugano in der Conference-League-Quali eine 0:5-Klatsche gegen Celje.
  • Bei den Tessinern herrscht Krisenmodus, auch wegen angeblicher Gerüchte über einen Streit zwischen Starspieler Renato Steffen und Trainer Croci-Torti.
  • Gegenüber blue Sport nimmt Steffen nun Stellung und dementiert die Gerüchte, dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Er sagt: «Ja, es ist laut geworden, aber nicht mehr und nicht weniger. Das ist schon hundertmal vorgekommen.»
  • Das Schlimmste daran ist, dass Steffens Frau Qendresa aufgrund der Gerüchte in den sozialen Medien übel beleidigt und bedroht wird. Das geht so weit, dass Sohn Lian (7) aus Sicherheitsgründen vorerst nicht mehr ins Junioren-Training darf. Die Familie Steffen überlegt sich rechtliche Schritte einzuleiten.
Mehr anzeigen

Der «Blick» und der «Corriere del Ticino» berichten am Mittwoch kurz vor Anpfiff des Quali-Duells von Lugano gegen Celje von einem Knall im Tessin. Lugano-Star Renato Steffen (33) soll sich tags zuvor im Training so richtig mit Trainer Mattia Croci-Torti gezofft haben, heisst es darin.

Der Spieler habe gar versucht auf seinen Trainer loszugehen und nur durch das Eingreifen von Mitspielern und Staff-Mitgliedern hätten die beiden Streithähne voneinander abgelassen. Steffen sei daraufhin fürs Celje-Spiel in Thun suspendiert worden.

Der Flügel sitzt dann auch bei der 0:5-Klatsche gegen die Slowenen nur auf der Tribüne. Croci-Torti dementiert vor Kick-Off die Medienberichte, sagt in die Kamera: «Es gibt kein Problem. Er ist wie andere nicht bei hundert Prozent. Am Sonntag wird er gegen Basel wieder zur Verfügung stehen.»

Steffen: «Weiss nicht, woher diese Geschichte kommt!»

Die Unzufriedenheit bei den ambitionierten Luganesi ist nach dem katastrophalen Saisonstart mit nur einem Punkt aus 5 Spielen und einem Torverhältnis von 1:12 riesig. Am Donnerstag bricht dann Steffen sein Schweigen.

Er habe auf dem Weg nach Thun von den beiden Artikeln erfahren, als ihm seine Frau diese zugeschickt habe, sagt Steffen zu blue Sport. «Ich dachte erst, sie will mich auf den Arm nehmen, wurde komplett auf dem falschen Fuss erwischt.»

Wie Croci-Torti dementiert auch Steffen. Er sagt: «Ich weiss nicht, woher diese Geschichte kommt! Es ist zu keinen Handgreiflichkeiten gekommen. Wir haben diskutiert, es ging um taktische Dinge und Trainingsdisziplin. Ja, es ist laut geworden, aber nicht mehr und nicht weniger. Das ist schon hundertmal vorgekommen.»

Kurz nach dem Training hätten sie die Angelegenheit besprochen und aus der Welt geschafft, so Steffen. Ähnliche Schlagzeilen gabs schon im April. Da wurde Steffens Disput mit Teamkollege Antonios Papadopoulos (25) im Training publik. «Auch damals wurden schon Tatsachen verdreht», sagt der ehemalige Bundesligaspieler, «ich weiss nicht, woher das kommt.»

Ehefrau Qendresa übel beleidigt und bedroht

Der Schaden ist angerichtet. Der 41-fache Internationale ist in der Öffentlichkeit als Heisssporn und aggressiver Störenfried abgestempelt. In den sozialen Medien fordern vereinzelte Lugano-Anhänger, dass Steffen seine Sachen packen und verschwinden soll.

Am meisten darunter zu leiden hat Steffens Familie. Seine Frau Qendresa wird auf Social Media beleidigt und sogar bedroht. Einer schreibt auf Instagram: «… deine ganze Familie wird aus Lugano verschwinden, und man wird dich nie wieder im Stadion sehen, elende, falsche Schlampe. Andernfalls wird eine Gruppe Jungs beim Training deines Sohnes auf dich warten und es wird das letzte Mal sein, dass deine Beine funktionieren. Verpiss dich!!!»

Lian (7), der bei den Kleinen des FC Lugano auf Torjagd geht, darf vorerst nicht mehr ins Training. «Wir wollen ihn schützen. Der Preis für das alles zahlt jetzt ein Siebenjähriger, der nichts lieber tut, als Fussball spielen», sagt Qendresa zu blue Sport.

Sie selbst habe sich mittlerweile zwar längst daran gewöhnt, dass die Öffentlichkeit ein ganz falsches Bild von ihrem Mann habe, so Qendresa weiter, «aber das geht nun alles viel zu weit.»

Die Familie Steffen überlegt sich rechtliche Schritte einzuleiten.

0:5-Pleite gegen Celje. Droht Lugano-Trainer Croci-Torti nach der Blamage das Aus?

0:5-Pleite gegen CeljeDroht Lugano-Trainer Croci-Torti nach der Blamage das Aus?

