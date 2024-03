Fredy Bickel kehrt zu den Grasshoppers zurück. Bild: blue Sport

Fredy Bickel kehrt zum Grasshopper Club Zürich zurück, um «das Management in der laufenden Analysearbeit zu unterstützen». Die Zusammenarbeit ist bis zum Ende der Saison geplant.

Wie der Grasshopper Club Zürich am Donnerstag in einem Statement bekannt gibt, kehrt Fredy Bickel in einer beratenden Rolle zum Rekordmeister zurück. Diese Zusammenarbeit ist bis zum Ende der Saison geplant. Der Fokus liege dabei auch auf der Stabilisierung der Nachwuchsabteilung.

«Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem fundierten Wissen über den Verein sowie den Schweizer Fussball bringt Bickel die erforderliche Expertise für eine umfassende Standortbestimmung und Analyse mit», heisst es in dem von GC veröffentlichten Schreiben.

«Es freut uns, ein erfahrenes und vertrautes Gesicht wie Fredy Bickel wieder willkommen zu heissen. Seine Erfahrung wird uns zweifellos dabei helfen, den Verein im Rahmen der Strategie, die mit einer gründlichen Standortbestimmung und Analyse beginnt, zu stabilisieren», wird Sportchef Bernt Haas zitiert.

Fredy Bickel selbst freue sich über die Herausforderung: Sein Ziel sei es, seine Fähigkeiten und Kompetenzen einzubringen und damit den Verein zu unterstützen.«Insbesondere ist mir wichtig, Inputs zu geben, um das NLZ zur alten Stärke zu führen», wird der 58-Jährige zitiert.