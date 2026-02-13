  1. Privatkunden
Verletzungssorgen um Captain Frei: «Ohne Shaqiri fehlt das Unberechenbare – doch der FCB war dynamischer»

Luca Betschart

13.2.2026

Frei: «Ohne Shaqiri war es etwas dynamischer»

Frei: «Ohne Shaqiri war es etwas dynamischer»

13.02.2026

0:2-Pleite und die verletzungsbedingten Auswechslungen von Flavius Daniliuc und Xherdan Shaqiri – der FC Basel erlebt in Sion einen Abend zum Vergessen. Insbesondere die Absenz von Shaqiri macht sich für Experte Alex Frei im FCB-Spiel bemerkbar.

Luca Betschart

13.02.2026, 10:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel verliert im Sittener Tourbillon gegen Sion mit 0:2 und muss im fünften Spiel unter Stephan Lichtsteiner die vierte Niederlage einstecken. 
  • Nach der Partie plagen den Meister zudem Verletzungssorgen. Flavius Daniliuc, Xherdan Shaqiri und Kevin Rüegg wirken bei ihren Auswechslungen angeschlagen.
  • Für blue Sport Experte Alex Frei wirkt sich vor allem die Absenz von Shaqiri auf das Basler Spiel aus.
Mehr anzeigen

Der FC Basel muss nach dem Last-Minute-Sieg im Klassiker gegen den FCZ den nächsten Rückschlag einstecken. Beim FC Sion setzt es zum einen eine 0:2-Niederlage ab. Zum anderen droht Basel auch personell in ernsthafte Schwierigkeiten zu geraten.

Im Tourbillon muss erst Abwehrchef Flavius Daniliuc nach 22 Minuten verletzt vom Platz, dann bleibt Xherdan Shaqiri in der Pause mit Wadenproblemen in der Kabine und schliesslich wirkt auch Kevin Rüegg bei seiner Auswechslung nach 52 Minuten angeschlagen. Wird die Aufgabe von Neo-Trainer Stephan Lichtsteiner bald noch komplizierter? 

Highlights im Video. Der FC Basel unterliegt Sion und bangt um Daniliuc und Shaqiri

Highlights im VideoDer FC Basel unterliegt Sion und bangt um Daniliuc und Shaqiri

«Wichtig ist, dass sich die Spieler, die heute gespielt haben, möglichst schnell erholen», betont Lichtsteiner nach dem Schlusspfiff und betont im Interview mit blue Sport: «Wir schauen in den nächsten zwei Tagen, wer sich erholt von diesen Verletzungen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Es bleibt uns nichts anderes übrig – es spielen die, die gesund sind.»

Geniestreich oder mehr Dynamik?

Zum Auftritt gegen Sion, das nach dem Vollerfolg nur noch zwei Punkte hinter dem FCB klassiert ist, sagt Lichtsteiner: «Mir hat schlussendlich der Wille gefehlt, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Wir kamen oft einen Schritt zu spät. Wir haben gut begonnen und waren 20 Minuten gut im Spiel, hatten aber nicht genug Durchschlagskraft, um die Chancen zu kreieren.»

Lichtsteiner: «Wir kamen oft einen Schritt zu spät»

Lichtsteiner: «Wir kamen oft einen Schritt zu spät»

12.02.2026

Das sieht Experte Alex Frei im Studio gleich. «Der FCB hat sich viel zu wenige Torchancen kreiert. Bis 20, 30 Meter vor das Tor war man ebenbürtig, doch Sion war viel effektiver», so der 46-Jährige. 

Die verletzungsbedingte Auswechslung von Spielgestalter Shaqiri habe im FCB-Spiel Spuren hinterlassen. «Wenn Shaqiri nicht da ist, fehlen die Ideen, die Gefährlichkeit bei den stehenden Bällen und das Unberechenbare. Aber ohne ihn war es etwas dynamischer in der zweiten Halbzeit«, sagt Frei. «Jetzt muss man sich die Frage stellen: Was will man – den Geniestreich oder das Dynamische?»

Die Highlights der Partie

Sion – Basel 2:0

Sion – Basel 2:0

Super League | 24. Runde | Saison 25/26

12.02.2026

