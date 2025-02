Frei über FCZ-Mendy: «Der erste Spieler, der mehr Bauchansatz hat als ich» 22.02.2025

blue Sport Experte Alex Frei ist überzeugt, dass Ex-Weltmeister Benjamin Mendy dem FC Zürich sportlich enormen Auftrieb verleihen kann. Allerdings erst, wenn der Franzose wieder in Topform ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im blue Sport Studio unterstreicht Experte Alex Frei, dass er dem FCZ-Neuzugang Benjamin Mendy sportlich viel zutraut. Voraussetzung ist aber, dass dieser wieder in Topform kommt.

Gemäss Frei braucht Mendy dafür noch Zeit. «Es gab ein Bild, und ich musste lachen, denn ich habe erstmals einen Spieler gefunden, der etwas mehr Bauchansatz hat als ich», so Frei. Mehr anzeigen

Noch bevor Benjamin Mendy erstmals für den FC Zürich aufläuft, ist der Franzose in der Super League eine viel diskutierte Personalie. Aufgrund der rechtlichen Vergangenheit löst der Transfer eine Welle der Kritik aus. Mendy wurde 2021 wegen angeblicher Sexualdelikten festgenommen und verbrachte mehrere Monate in Untersuchungshaft. Zwei Jahre später und nach zwei Gerichtsprozessen wurde er freigesprochen.

«Zur rechtlichen Vergangenheit kann jeder seine eigene Meinung haben», sagt blue Sport Experte Alex Frei im Super-League-Studio auf Mendy angesprochen. «Wenn man ihn holt, kriegt man einen Spieler, der unglaublich gut ist. Aber auch einen Spieler, der die nötige Zeit noch braucht, weil er bei Lorient nicht viel gespielt hat.»

«Dem Flügel kannst du sagen, dass er vorne bleiben kann»

Das sei dem 30-Jährigen derzeit noch anzusehen. «Es gab ein Bild, und ich musste lachen, denn ich habe erstmals einen Spieler gefunden, der etwas mehr Bauchansatz hat als ich. Aber er wird sicherlich fit werden», so Frei. In Topform werde Mendy dem FCZ aber «unglaublich Dampf» verleihen, unterstreicht Frei: «Dem Flügel kannst du dann eigentlich sagen, dass er vorne stehenbleiben kann. Weil Mendy eigentlich alles alleine regelt – wenn er fit ist!»

Am Samstag feiert Mendy mit einem Teileinsatz seinen FCZ-Einstand. Und er deutet sogleich an, dass Frei Recht behalten könnte. Gegen Yverdon wird er in der 70. Minute eingewechselt – und liefert nur vier Minuten später den Assist zum 2:1-Siegtreffer gegen Yverdon. Bauchansatz hin oder her.

