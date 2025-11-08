  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sofort Fan-Liebling So glücklich ist Luzern-Trainer Frick über die Verpflichtung von Ex-FCZ-Juwel Di Giusto

Michael Wegmann

8.11.2025

Mario Frick, wie gross war Ihr Einfluss beim Transfer von Di Giusto?

Mario Frick, wie gross war Ihr Einfluss beim Transfer von Di Giusto?

06.11.2025

Wie glücklich Luzern-Trainer Mario Frick über die Verpflichtung von Ex-FCZ-Junior Matteo di Giusto ist, kann er im Heimspiel nicht verbergen. «Wegen ihm habe ich lange gestürmt», sagt er. 

Michael Wegmann

08.11.2025, 11:30

Vor Wochenfrist hat der FC Luzern GC gleich mit 6:0 aus dem Stadion geschossen. Die ganz grosse Figur dabei? Der kleine Matteo di Giusto (168 Zentimeter). Ein Assist, zwei Tore. Eines davon nach einem herrlichen Fallrückzieher. 

Di Giusto trifft herrlich per Fallrückzieher

Di Giusto trifft herrlich per Fallrückzieher

02.11.2025

Di Giusto, auf diese Saison last-minute vom FC Winterthur gekommen, brauchte eh kaum Anlaufzeit in der Innerschweiz. Mit 10 Skorerpunkten liegt der 25-Jährige auf Rang 2 hinter Xherdan Shaqiri. 

Frick: «Ich habe schon lange wegen Di Giusto gestürmt»

Mit ein wichtiger Grund, weshalb der Zauberfuss zum FCL gewechselt ist, ist Trainer Mario Frick. Der Liechtensteiner war schon sein Trainer beim FC Vaduz, wohin Di Giusto im Sommer 2020 ging, nachdem er sich beim FCZ nicht durchsetzen konnte. 

Bewegendes Geständnis. Mario Frick: «Ich war komplett abhängig von Sportwetten und hatte Schulden»

Bewegendes GeständnisMario Frick: «Ich war komplett abhängig von Sportwetten und hatte Schulden»

Frick muss schmunzeln, als er im Heimspiel auf Di Giusto angesprochen wird. «Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, war ich schon lange bei Remo (Sportchef Meyer, die Red.) am stürmen wegen Matteo. Es hat sich zuvor einfach nie ergeben ...»

Meyer hat ihn dann kurz vor Saisonstart überrascht. «Als ich dann die Namen von Di Giusto und Julian von Moos auf Remos Plakat mit dem Schattenteam für die neue Saison gesehen habe, war meine Woche gerettet. Ich bin mega froh, dass die beiden Spieler jetzt bei uns sind.»

Beim FCZ konnte er sich nicht durchsetzen

Warum der FCZ nicht zugelangt hat, ist ein Rätsel. Denn Di Giusto gehörte ab der U16 bis zur U21 zu den talentiertesten Nachwuchsspielern beim FCZ und dass er mehr als nur ein überdurchschnittlicher Super-League-Kicker ist, hat er spätestens in den drei Jahren beim FC Winterthur mehrfach bewiesen. 

Den Luzernern und Frick soll's recht sein. Es würde nicht verwundern, wenn das einstige FCZ-Juwel auch heute gegen Zürich (18.00 Uhr live auf blue Sport) wie schon vor einer Woche gegen GC Tore auflegen oder selbst erzielen würde.

UHD HDR FC Zürich - FC Luzern
UHD HDR FC Zürich - FC Luzern

Sa 08.11. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Zürich - FC Luzern

Mit tv.blue.ch mieten

Der Fussball-Talk Heimspiel in voller Länge

FCL-Coach Mario Frick offen wie nie: «Mit 23 war ich spielsüchtig»

FCL-Coach Mario Frick offen wie nie: «Mit 23 war ich spielsüchtig»

Moderator Stefan Eggli spricht im Heimspiel-Talk mit dem FCL-Trainer über Leidenschaft, Rückschläge und den Privatmenschen Mario Frick. Dabei enthüllt der Liechtensteiner auch eine dunkle Phase seiner Vergangenheit.

06.11.2025

Meistgelesen

Trump will «nichts mehr von Bezahlbarkeit» hören + Supreme Court stoppt Essenshilfen
Hat eine St. Galler Lehrerin einer 13-jährigen Schülerin einen Tampon eingeführt?
«Das ist Quatsch und einer der grössten Irrtümer der Filmgeschichte»

Super League

Klartext von Ex-FCZ-Nachwuchschef. «Kollektive Straftrainings? Eine Massregelung durch schwache Persönlichkeiten»

Klartext von Ex-FCZ-Nachwuchschef«Kollektive Straftrainings? Eine Massregelung durch schwache Persönlichkeiten»

Schwere Muskelverletzung. YB mehrere Monate ohne Edimilson Fernandes

Schwere MuskelverletzungYB mehrere Monate ohne Edimilson Fernandes

«Gefälschte Unterschriften». FCZ-Präsident Canepa ärgert sich über Online-Petition gegen Malenovic

«Gefälschte Unterschriften»FCZ-Präsident Canepa ärgert sich über Online-Petition gegen Malenovic

«Kollektiv-Strafen sind ein No-Go». Bei Niederlagen gibts für die FCZ-Junioren Straftrainings

«Kollektiv-Strafen sind ein No-Go»Bei Niederlagen gibts für die FCZ-Junioren Straftrainings

Keine Wiederaufnahme in 48. Minute. Spiel zwischen Lugano und St. Gallen wird nach Regen-Abbruch neu angesetzt

Keine Wiederaufnahme in 48. MinuteSpiel zwischen Lugano und St. Gallen wird nach Regen-Abbruch neu angesetzt

Fussball-Videos

Xamax – Yverdon 2:2

Xamax – Yverdon 2:2

Challenge League | 13. Runde | Saison 25/26

07.11.2025

Rapperswil-Jona – Wil 1:2

Rapperswil-Jona – Wil 1:2

Challenge League | 13. Runde | Saison 25/26

07.11.2025

Stade Nyonnais – Carouge 0:0

Stade Nyonnais – Carouge 0:0

Challenge League | 13. Runde | Saison 25/26

07.11.2025

Darum findet Mario Frick junge Rebellen besonders interessant

Darum findet Mario Frick junge Rebellen besonders interessant

06.11.2025

Frick ist gottenfroh, dass sein Wechsel zu Pisa platzte

Frick ist gottenfroh, dass sein Wechsel zu Pisa platzte

06.11.2025

Xamax – Yverdon 2:2

Xamax – Yverdon 2:2

Rapperswil-Jona – Wil 1:2

Rapperswil-Jona – Wil 1:2

Stade Nyonnais – Carouge 0:0

Stade Nyonnais – Carouge 0:0

Darum findet Mario Frick junge Rebellen besonders interessant

Darum findet Mario Frick junge Rebellen besonders interessant

Frick ist gottenfroh, dass sein Wechsel zu Pisa platzte

Frick ist gottenfroh, dass sein Wechsel zu Pisa platzte

Mehr Videos