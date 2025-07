Frick: «Ferreira kam aus den Ferien ins Trainingslager» 26.07.2025

Der FC Luzern zeigt gegen GC Moral und reagiert zweimal auf einen Rückstand. Dann hat Coach Mario Frick ein goldenes Händchen und wechselt Lucas Ferreira ein. Der 18-Jährige schiesst sein Team gleich zum Sieg. Dabei absolvierte der Matchwinner nur durch Zufall die Vorbereitung.

Der aus der zweiten Mannschaft gekommene Portugiese Lucas Manuel Silva Ferreira entschied mit seinem Tor in der 69. Minute die Partie im Letzigrund zwischen GC und Luzern. Der nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselte 18-jährige Stürmer benötigte in seinem ersten Super-League-Spiel nur sechs Minuten für seinen ersten Treffer.

Erneut ist es also ein Teenager, der für den FCL brilliert. Schon in der letzten Saison setzten die Innerschweizer wie kein anderes Team in der Schweiz auf die Jugend. Auf die Frage, woher man denn all die Jungen herhabe und was man anders mache als die anderen Klubs meint Frick zu blue Sport: «Wir lassen sie spielen. Ganz einfach. Wir geben ihnen Vertrauen. Sie haben es sich aber auch verdienen müssen.»

Was das genau heisst, zeigt sich am Beispiel Ferriera. «Wir sind ins Trainingslager gefahren. Wir waren so wenige Spieler und haben dann Lucas angerufen, ob er schon in den Ferien ist. Er war gerade in Malta gelandet. Drei Stunden später ist er zurückgeflogen. Er ist dann mit ins Trainingslager und hat einen hervorragenden Eindruck gemacht. Ich bin natürlich super happy für ihn, dass er sich belohnt hat», erzählt Frick.

Di Giusto gleich gut integriert

Auch Neuzugang Matteo Di Giusto zeigt sich im Interview beeindruckt vom Konzept des Klubs: «Du merkst extrem, dass das Junge sind, die Potenzial haben. Junge, die auch willig sind, zu arbeiten.» Eine junge Mannschaft könne auch ein «Vorteil» sein. «Man ist giftig, man ist spritzig», so der 24-Jährige, der kürzlich aus Winterthur in die Leuchtenstadt gewechselt ist.

Die Mannschaft habe es ihm seit dem ersten Tag einfach gemacht. Dementsprechend wirke es auch so, dass schon alles einigermassen gut laufe, so Di Giusto. «Es ist eine top Mannschaft, super Jungs.»

Der Offensivspieler belohnte sich im Letzigrund ebenfalls. Beim Tor von Ferreira leistete er die Vorarbeit, zudem traf der Spielmacher nach einer Viertelstunde zum 1:1-Ausgleich. Ein Tor und ein Assist gelang Di Giusto erst zum zweiten Mal im 143. Einsatz in der Super League – zuletzt im September 2023 mit Winterthur gegen Stade-Lausanne-Ouchy.

