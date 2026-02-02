  1. Privatkunden
Kritik am Trainerwechsel beim FCB Fringer: «Der Verein verdient in solchen Situationen den Erfolg nicht»

Andreas Lunghi

2.2.2026

Fringer: «Der Verein verdient in solchen Situationen den Erfolg nicht»

Fringer: «Der Verein verdient in solchen Situationen den Erfolg nicht»

01.02.2026

Der FC Basel verliert am Sonntagnachmittag gegen Leader Thun auch das zweite Spiel unter Stephan Lichtsteiner. Die Experten Rolf Fringer und Pascal Schürpf teilen im blue Sport Studio gegen den FCB aus.

Andreas Lunghi

02.02.2026, 07:30

Vor einer Woche feierte der FC Basel im Zürcher Letzigrund unter (Ex-)Trainer Ludovic Magnin einen dramatischen 3:4-Sieg im Klassiker gegen den FC Zürich. Sieben Tage später ist die Gefühlslage bei den Baslern eine andere: Magnin ist weg, Stephan Lichtsteiner hat ihn ersetzt – aber Basel ist aus der Europa League und nach der Niederlage gegen Thun wohl auch aus dem Meisterrennen ausgeschieden.

Highlights im Video. Thun fügt Basel die 2. Niederlage im 2. Spiel unter Lichtsteiner zu

Highlights im VideoThun fügt Basel die 2. Niederlage im 2. Spiel unter Lichtsteiner zu

«Der Verein verdient in solchen Situationen den Erfolg nicht», sagt blue Sport Experte Rolf Fringer nach der 1:2-Heimniederlage der Basler gegen die Berner Oberländer. «Wenn man 4:3 auswärts in Zürich gewinnt und sich alle zusammen mit dem Trainer in den Armen liegt, kann man dann nicht den Trainer wechseln – das ist so etwas von unvernünftig und psychologisch dumm.»

Für den 69-Jährigen müsse es zu einem Trainerwechsel kommen, wenn das Verhältnis zum Coach zerrissen ist, dies sei bei Magnin nicht der Fall gewesen. Man müsse als Mannschaft genug haben von einem Trainer und froh sein, dass ein neues Gesicht kommt. Neue Emotionen und Motivation würden dann einen Schub bewirken.

«Sind noch nicht da, wo wir sein wollen»

«Jetzt ist schon fast Lichtsteiner das ‹Bauernopfer›, weil man im falschen Moment den Trainer gewechselt hat. Was sie heute gezeigt haben, hat man auch unter Magnin gesehen», sagt Fringer. «Es ist schade für einen Trainer:  man hat zwei Spiele und man ist zweimal bei wichtigen Wettbewerben ausgeschieden.»

«In der kurzen Zeit kann Lichtsteiner noch nicht grossen Einfluss haben», sagt auch Pascal Schürpf im blue Sport Studio. «Wie man so hört, hat Magnin einen guten Job gemacht und es war nicht so, dass die Spieler gesagt haben: ‹Wir wollen ihn weg haben.› Somit ist die Situation für Lichtsteiner und die Spieler speziell.»

Brandgefährlich aus Distanz. Traumtor für Thun: Bertone beweist in Basel einmal mehr seine Schussstärke

Brandgefährlich aus DistanzTraumtor für Thun: Bertone beweist in Basel einmal mehr seine Schussstärke

Und was sagt Stephan Lichtsteiner selbst nach dem Spiel gegen Thun? «Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen», gibt er im Interview bei blue Sport zu. Er habe mit seinem Team noch viel Arbeit vor sich, die Belastung sei aufgrund des Programms mit vielen Spielen in kurzer Zeit enorm.

Für die Basler steht am Mittwoch mit dem Cup-Viertelfinal gegen den FC St.Gallen bereits das dritte wichtige Spiel innert einer Woche seit dem Amtsantritt von Lichtsteiner an. Mit einem weiteren Aus dürften die Kritiken rund um den Trainerwechsel beim FCB nur noch lauter werden.

Basel – Thun 1:2

Basel – Thun 1:2

Super League | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

Stimmen zum Spiel

Lichtsteiner: «Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen»

Lichtsteiner: «Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen»

01.02.2026

Schmid: «Wir dürfen mit diesem Spiel definitiv nicht zufrieden sein»

Schmid: «Wir dürfen mit diesem Spiel definitiv nicht zufrieden sein»

01.02.2026

Salvi: «Man muss nicht vergessen, dass Thun in dieser Saison ein sehr guter Gegner ist»

Salvi: «Man muss nicht vergessen, dass Thun in dieser Saison ein sehr guter Gegner ist»

01.02.2026

Spycher: «Es war keine einfache Zeit – umso spezieller und emotionaler ist es heute»

Spycher: «Es war keine einfache Zeit – umso spezieller und emotionaler ist es heute»

01.02.2026

Matoshi: «Bertone und ich haben uns gute Situationen herausgesucht, um Tore zu schiessen»

Matoshi: «Bertone und ich haben uns gute Situationen herausgesucht, um Tore zu schiessen»

01.02.2026

Lustrinelli: «Es war ein mega schönes Gefühl für alle, hier im St. Jakob-Park zu gewinnen»

Lustrinelli: «Es war ein mega schönes Gefühl für alle, hier im St. Jakob-Park zu gewinnen»

01.02.2026

