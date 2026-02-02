Fringer: «Der Verein verdient in solchen Situationen den Erfolg nicht» 01.02.2026

Der FC Basel verliert am Sonntagnachmittag gegen Leader Thun auch das zweite Spiel unter Stephan Lichtsteiner. Die Experten Rolf Fringer und Pascal Schürpf teilen im blue Sport Studio gegen den FCB aus.

Vor einer Woche feierte der FC Basel im Zürcher Letzigrund unter (Ex-)Trainer Ludovic Magnin einen dramatischen 3:4-Sieg im Klassiker gegen den FC Zürich. Sieben Tage später ist die Gefühlslage bei den Baslern eine andere: Magnin ist weg, Stephan Lichtsteiner hat ihn ersetzt – aber Basel ist aus der Europa League und nach der Niederlage gegen Thun wohl auch aus dem Meisterrennen ausgeschieden.

«Der Verein verdient in solchen Situationen den Erfolg nicht», sagt blue Sport Experte Rolf Fringer nach der 1:2-Heimniederlage der Basler gegen die Berner Oberländer. «Wenn man 4:3 auswärts in Zürich gewinnt und sich alle zusammen mit dem Trainer in den Armen liegt, kann man dann nicht den Trainer wechseln – das ist so etwas von unvernünftig und psychologisch dumm.»

Für den 69-Jährigen müsse es zu einem Trainerwechsel kommen, wenn das Verhältnis zum Coach zerrissen ist, dies sei bei Magnin nicht der Fall gewesen. Man müsse als Mannschaft genug haben von einem Trainer und froh sein, dass ein neues Gesicht kommt. Neue Emotionen und Motivation würden dann einen Schub bewirken.

«Sind noch nicht da, wo wir sein wollen»

«Jetzt ist schon fast Lichtsteiner das ‹Bauernopfer›, weil man im falschen Moment den Trainer gewechselt hat. Was sie heute gezeigt haben, hat man auch unter Magnin gesehen», sagt Fringer. «Es ist schade für einen Trainer: man hat zwei Spiele und man ist zweimal bei wichtigen Wettbewerben ausgeschieden.»

«In der kurzen Zeit kann Lichtsteiner noch nicht grossen Einfluss haben», sagt auch Pascal Schürpf im blue Sport Studio. «Wie man so hört, hat Magnin einen guten Job gemacht und es war nicht so, dass die Spieler gesagt haben: ‹Wir wollen ihn weg haben.› Somit ist die Situation für Lichtsteiner und die Spieler speziell.»

Und was sagt Stephan Lichtsteiner selbst nach dem Spiel gegen Thun? «Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen», gibt er im Interview bei blue Sport zu. Er habe mit seinem Team noch viel Arbeit vor sich, die Belastung sei aufgrund des Programms mit vielen Spielen in kurzer Zeit enorm.

Für die Basler steht am Mittwoch mit dem Cup-Viertelfinal gegen den FC St.Gallen bereits das dritte wichtige Spiel innert einer Woche seit dem Amtsantritt von Lichtsteiner an. Mit einem weiteren Aus dürften die Kritiken rund um den Trainerwechsel beim FCB nur noch lauter werden.

