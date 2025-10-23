Der FC Zürich trennt sich von Mitchell van der Gaag. Rolf Fringer ist überrascht von der Entlassung des Trainers. «Das kommt sehr unerwartet und ist relativ unverständlich», sagt der blue Sport Experte.
