Van der Gaag beim FCZ entlassen Fringer: «Fehlende Entwicklung als Grund? Das kann fast nicht sein»

Jan Arnet

23.10.2025

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich»

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich»

blue Sport-Experte Rolf Fringer über die Entlassung von FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag.

23.10.2025

Der FC Zürich trennt sich von Mitchell van der Gaag. Rolf Fringer ist überrascht von der Entlassung des Trainers. «Das kommt sehr unerwartet und ist relativ unverständlich», sagt der blue Sport Experte.

Redaktion blue Sport

23.10.2025, 16:31

23.10.2025, 16:35

Knall beim Super-Ligisten. FCZ schmeisst Trainer van der Gaag raus

Knall beim Super-LigistenFCZ schmeisst Trainer van der Gaag raus

Fussball-News

MLS. Messi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami

MLSMessi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami

Europa-League-Kracher. Stadtsperre inklusive: Für die FCB-Fans gelten in Lyon knallharte Regeln

Europa-League-KracherStadtsperre inklusive: Für die FCB-Fans gelten in Lyon knallharte Regeln

Winti-Profi trotz Krise optimistisch. Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Winti-Profi trotz Krise optimistischZuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Pressekonferenz im Video. Das sagen Nati-Trainerin Sundhage und Xhemaili vor dem Spiel gegen Kanada

Pressekonferenz im VideoDas sagen Nati-Trainerin Sundhage und Xhemaili vor dem Spiel gegen Kanada

Juniorenturnier. Blue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 zurück

JuniorenturnierBlue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 zurück

Abrechnung mit Ex-Klub?. FCB-Star Shaqiri vor Europa-League-Kracher: «Ich will Lyon ärgern»

Abrechnung mit Ex-Klub?FCB-Star Shaqiri vor Europa-League-Kracher: «Ich will Lyon ärgern»