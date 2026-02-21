Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Winter-Wechsel unter der Lupe Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Syl Battistuzzi

21.2.2026

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Basel, YB, FCZ, GC. blue Sport Experte Rolf Fringer analysiert die wichtigsten Winter-Transfers der Super League.

20.02.2026

blue Sport Experte Rolf Fringer analysiert die wichtigsten Winter-Wechsel der Super League. Im Fokus stehen der FC Basel, die Young Boys, der FC Zürich und GC. Ausserdem wählt der Ex-Nati-Trainer seinen Königstransfer.

Syl Battistuzzi

21.02.2026, 11:21

Winter-Transfers in der Super League. Basel findet keinen neuen Stürmer ++ YB gibt am meisten Geld aus ++ 17 Wechsel beim FCZ

Winter-Transfers in der Super LeagueBasel findet keinen neuen Stürmer ++ YB gibt am meisten Geld aus ++ 17 Wechsel beim FCZ

Rolf Fringer über ...

... Becir Omeragic (Basel)

«Es überrascht mich, dass es dem FC Basel gelungen ist, Omeragic bei Montpellier aus dem Vertrag zu lösen. Er war Captain in der Ligue 2 und hat sich im Ausland mehr oder weniger durchgesetzt in der Liga. Das ist überraschend, dass er zurück in die Schweiz kommt. Es ist aber ein guter Transfer – mit 24 Jahren hat er auch einen gewissen Wiederverkaufswert. Er kann Jonas Adjetey nicht bezüglich Zweikampfstärke ersetzen, aber mit seinen fussballerischen Anlagen. Seine Ballsicherheit hinten wird sicher Shaqiri freuen, wenn dort ein bisschen mehr Qualität dazukommt.»

... Samuel Essende (YB)

«YB war mit Sergio Cordova nicht zufrieden. Er hat es halt verpasst, Tore zu schiessen und war im Klub und bei den Fans aussen vor. Nochmals einen guten Stürmer dazuzuholen macht Sinn, so hat man auch die Möglichkeit mal einen Bedia einzuwechseln. Überraschend ist, dass man nicht noch nach einem Innenverteidiger geschaut hat.»

FCB-Sportchef über Stürmersuche. Daniel Stucki wollte YB-Neuzugang: «Wir hatten Essende auch auf dem Schirm»

FCB-Sportchef über StürmersucheDaniel Stucki wollte YB-Neuzugang: «Wir hatten Essende auch auf dem Schirm»

... die vielen Wechsel beim FCZ ...

«Aus wirtschaftlicher Sicht muss man Verständnis haben. In den letzten zwei Jahren musste Ancillo Canepa in den eigenen Sack langen. Ein Abgang wie bei Markelo ist deshalb logisch. Durch die Abgänge von Spielern wie Steven Zuber, Junior Ligue oder Mariano Gomez bekommt das Team ein neues Gesicht. Sie wollten sich mit den vielen Jungen, die sie eingesetzt haben, wichtig machen. Jetzt haben sie aber gemerkt, dass es nicht so lässig ist, wenn sie nichts gewinnen und haben darum vier ältere Spieler gekauft. Das sind alles kurzfristige Transfers von der Hand ins Maul.»

... und bei GC

«Die vielen Transfers sind erstaunlich, mit der Unterstützung von Los Angeles lag die Philosophie auf den Jungen. Zu Beginn der Saison hat man unter Scheiblehner einen guten Fussball gespielt, mit Pressing vorne. Das hat dynamisch ausgesehen, man ist unterhalten worden, aber am Schluss zählen Punkte. Nun haben sie ein wenig Angst bekommen und darum viele Transfers gemacht. Aber wenn man drei Viertel von dem Geld bei den Winter-Transfers vor Saisonstart eingesetzt und eine reifere Mannschaft auf die Beine gestellt hätte, dann würde GC heute weiter sein. Nun muss man fast wieder bei Null anfangen – mit einer neuen Abwehr, mit einem Michi Frey vorne, Tsimba von YB ... Das sind durchaus gute Transfers, aber das muss zuerst greifen und das ist nicht immer so einfach.»

... Omar Janneh (Lausanne)

«Es ist erstaunlich, dass es Henchoz gelungen ist, so einen Transfer zu machen. Omar Janneh ist natürlich ein riesiges Talent. Er ist 20 Jahre alt geworden und hat schon 4 Tore geschossen, darunter tolle Lupfer. Man sieht, er fühlt sich im Strafraum zuhause und er hat auch einen guten Körper.  Da haben sie auf die Verletzung von Theo Bair super reagiert. Der Stürmer hatte zuvor die meisten Tore für Lausanne erzielt. Janneh ist für mich im Winter der Königstransfer der Super League.»

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

15.01.2026

Meistgelesen

16-jähriges Brandopfer macht erste Schritte – er filmte das Video, das um die Welt ging
So moderierte Brotz die schwierigste «Arena»-Sendung seiner Karriere
«Urteil ist Gesetzlosigkeit des Gerichts»: JD Vance legt gegen Supreme Court nach
«Grey’s Anatomy»-Star Eric Dane verabschiedet sich von seinen Töchtern
Italien trauert um den zweijährigen Domenico

Mehr Super League

GC-Topskorer. Asp Jensen ging mit 16 zu den Bayern: «Zu Beginn war es hart, ich hatte keine Freunde, nichts»

GC-TopskorerAsp Jensen ging mit 16 zu den Bayern: «Zu Beginn war es hart, ich hatte keine Freunde, nichts»

Super League am Samstag. Das Duell der Extreme und das 293. Zürcher Derby

Super League am SamstagDas Duell der Extreme und das 293. Zürcher Derby

Highlights im Video. St.Gallen feiert Kantersieg in Winterthur

Highlights im VideoSt.Gallen feiert Kantersieg in Winterthur

Fussball Videos

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Carouge – Yverdon 2:2

Carouge – Yverdon 2:2

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Carouge – Yverdon 2:2

Carouge – Yverdon 2:2

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Mehr Videos