Fringer: «Ich habe Angst, dass die besten Spieler nicht mehr Trainer werden» 13.03.2026

Im Fussball-Talk Heimspiel diskutieren Rolf Fringer, Thomas Häberli und Uli Forte über das Trainerbusiness. In einem Punkt sind sich alle einig: Die Ausbildung dauert zu lange.

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Die Trainerausbildung in der Schweiz dauert mehrere Jahre. Patrick Bruggmann, Direktor Fussballentwicklung des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), erklärt in einem Einspieler, weshalb das so ist. Rolf Fringer beeindruckt das nicht wirklich. Für den Ex-Nati-Trainer ist klar, dass die Ausbildung zum Trainer nicht nur lange dauert, sondern «viel zu lang».

Aus seiner Sicht hat das mittel- bis langfristig negative Auswirkungen. «Ich habe Angst, dass sich am Schluss nicht mehr die besten ehemaligen Spieler melden, um Trainer zu werden, sondern nur noch Lehrertypen und Theoretiker. Und das ist keine gute Entwicklung», stellt Fringer klar. Viele seien nicht bereit, für eine unsichere Zukunft so viel zu investieren.

Auch Uli Forte findet, dass Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis stehen. Denn heutzutage sei die Trainerausbildung «viel komplexer» geworden. Es überrascht deshalb niemanden in der Runde, dass manch ein Ex-Fussballer sein Diplom lieber im Ausland macht und so viel Zeit sparen kann.

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