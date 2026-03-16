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Köpferollen in der Super League Fringer: «Jeder Löli kann eine grosse Klappe haben»

Patrick Lämmle

16.3.2026

Fringer: «Eine grosse Klappe kann jeder Löli haben»

Fringer: «Eine grosse Klappe kann jeder Löli haben»

13.03.2026

Im Fussball-Talk Heimspiel diskutieren Rolf Fringer, Thomas Häberli und Uli Forte über das Trainerbusiness und die überrissenen Ziele vieler Vereine.

Patrick Lämmle

16.03.2026, 10:10

Heimspiel als Podcast

Warum werden in der Schweiz so viele Trainer entlassen? Rolf Fringer hat eine klare Meinung zum Thema. Für ihn ist meistens nicht die Qualität der Trainer das Problem, sondern die überhöhten Erwartungen. «Bescheidene Ziele setzen und mehr machen, das braucht Persönlichkeit. Eine grosse Klappe haben, das kann jeder Löli», so Fringer.

Als Beispiel muss dann etwa der FC Basel herhalten, der unter Celestini sensationell Meister wurde. «Shaqiri war sensationell, wie ein Sechser im Lotto. Die haben im Lotto gewonnen, weil ein halbes Jahr alles gepasst hat.» Aber wer im Lotto gewinne, der denke nicht, dass er im nächsten Jahr wieder im Lotto gewinne. Im Fussball sei das anders, da hätten alle das Gefühl, man könne immer wieder im Lotto gewinnen. Das sei dann auch Celestini-Nachfolger Magnin zum Verhängnis geworden.

Experte schlägt Alarm. Fringer: «Ich habe Angst, dass nur noch Lehrertypen und Theoretiker Trainer werden»

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Das Problem sei, dass bei vielen Vereinen «Möchtegern-Wunschziele» ausgerufen würden, von Leuten, die teils nicht mal vom Fach seien. Es fehle das Verständnis dafür, dass es nicht immer nur überragend laufen könne. Fringer unterstreicht das Ganze mit einem Beispiel: «Wenn vier Vereine Meister werden wollen, dann werden drei Trainer entlassen, weil sie das Ziel nicht erreicht haben. Und wenn acht Teams in den Europa-Cup wollen, dann werden schon mal vier, fünf entlassen, weil sie es nicht schaffen.»

Diese falsch gesetzten Ziele seien mit ein Grund für die vielen Trainerwechsel. Oder anders ausgedrückt: «Von drei Trainerentlassungen sind zwei Management-Fehler.»

Fringer: «Von drei Trainerentlassungen sind zwei Management-Fehler»

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13.03.2026

Leidenschaft, Passion, Sucht, Virus …

Wer so viel Negatives rund um den Trainerberuf hört, der stellt sich nun vielleicht die Frage: Warum will man dann überhaupt noch Fussball-Coach werden? Es gibt wohl niemanden, der die Frage schöner beantworten könnte als der neue blue Sport Experte Uli Forte.

Uli Fortes Liebeserklärung an den Trainer-Beruf

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13.03.2026

Der Fussball-Talk Heimspiel

Mensch Trainer – Gefeierter Held, Sündenbock, Bauernopfer

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Was passiert rund um eine Trainerentlassung wirklich? Wie verarbeitet man sie mental – und was verändert man danach im nächsten Job? Darüber spricht Moderator Stefan Eggli mit den (ex)-Trainern Uli Forte, Thomas Häberli und Rolf Fringer.

13.03.2026

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