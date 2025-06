Für blue Sport Experte Rolf Fringer ist der neue FCB-Trainer Ludovic Magnin eine gute Wahl. IMAGO/Sports Press Photo

Ludovic Magnin hat für zwei Jahre beim FC Basel unterschrieben. «Ein tolle Wahl», sagen die Experten Rolf Fringer und Beni Huggel. Fringer erklärt, weshalb es auch zwischen Magnin und FCB-Boss David Degen geigen wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ludovic Magnin hat beim FC Basel einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben.

Für blue Sport Experte Rolf Fringer ist der ehemalige Lausanne-Trainer eine sehr gute Wahl als Celestini-Nachfolger. Fringer sagt: «Ludo lässt einen offensivem, spektakulären Fussball spielen.»

Auch Beni Huggel, Magnins ehemaliger Nati-Kumpel, ist Magnin der richtige neue FCB-Trainer. Mehr anzeigen

Was blue Sport schon am 5. Juni angekündigt hat, ist jetzt fix. Ludovic Magnin wird neuer Trainer beim FC Basel.

Der ehemalige Nati-Verteidiger hat seinen Vertrag bei Lausanne aufgelöst und für zwei Jahre am Rheinknie unterschrieben. Mit «Ich freue mich enorm, ab sofort den grössten Klub der Schweiz trainieren zu dürfen» wird Magnin auf der FCB-Homepage zitiert. Und mit: «Mein Vorgänger hat den FCB wieder an die Spitze geführt, wo er hingehört – und ich werde alles dafür tun, diese Erfolge zu bestätigen und die Mannschaft bestmöglich weiterzuentwickeln.»

Fringer: «Ludo hat sich immer weiter entwickelt»

Für den ehemaligen Nati-Trainer und jahrelangen blue Sport Experten Rolf Fringer ist Magnin eine sehr gute Wahl als Nachfolger von Fabio Celestini. «Ludo hat sich das mit seiner Arbeit in den letzten Jahren verdient. Vor seiner erfolgreichen Zeit bei Lausanne hat er bei Altach einen tollen Job gemacht und den Klub in einer quasi ausweglosen Situation noch in der österreichischen Bundesliga gehalten.»

Magnin habe mittlerweile die nötige Reife für den Spitzenklub FC Basel, so Fringer weiter, «er ist eine starke Persönlichkeit und hat sich in den letzten Jahren immer weiter entwickelt. Ludo lässt einen offensiven, spektakulären Fussball spielen».

Huggel: «Trennung von Celestini war nicht zwingend»

Und was meint er zur Kombination Magnin mit FCB-Boss David Degen? Treffen da nicht zu viel Emotionen aufeinander? «Ich denke nicht», sagt Fringer. «Die beiden kennen sich ja bestens und wissen genau, was da auf sie zukommt. Ich glaube auch, dass David Degen seinem neuen starken Mann an der Seitenlinie eine hohe Fachkompetenz und Persönlichkeit attestiert.»

Auch für Ex-FCB-Star Beni Huggel ist Magnin eine «gute Wahl», er sagt: «Für mich war die Trennung von Fabio Celestini zwar nicht zwingend. Aber ich denke, Ludo ist der richtige Nachfolger. Er hat beim FCZ und zuletzt bei Lausanne sehr gute Arbeit geleistet.»

Das könnte dich auch interessieren

Ludovic Magnin: «In diesem Haus wurde immer sehr viel gelacht» Pilzfrisur, Marco van Basten und eine kleine Narbe – Ludovic Magnin öffnet exklusiv für blue Sport die Türen seines Elternhauses und zeigt sein Kinderzimmer. 26.11.2024