«Der Klub macht keine gute Falle» Fringer ärgert sich über YB-Entscheid – Contini meldet sich auf Instagram

Tobias Benz

31.10.2025

Fringer: «Es wird sich zeigen, ob es bei YB nur am Trainer lag»

Fringer: «Es wird sich zeigen, ob es bei YB nur am Trainer lag»

Contini weg, Seoane kommt zurück. blue Sport-Experte Rolf Fringer ordnet den jüngsten Trainerwechsel bei YB ein.

31.10.2025

Gerardo Seoane übernimmt für den entlassenen Giorgio Contini und kehrt als Cheftrainer zu den Berner Young Boys zurück. blue Fussball-Experte Rolf Fringer ordnet den Entscheid der YB-Führung ein. Derweil bedankt sich Contini auf Instagram bei Verein, Spielern und Fans.

,
,

Roman Müller, Stephan Schäuble, Tobias Benz

31.10.2025, 18:40

31.10.2025, 18:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Giorgio Contini ist nicht mehr Trainer der Berner Young Boys. Für ihn übernimmt Gerardo Seoane.
  • YB mache mit diesem Entscheid «keine gute Falle», sagt blue Sport Experte Rolf Fringer, für den die Entlassung zu früh kommt.
  • Nachfolger Seoane sei dennoch eine «Top-Lösung für den Verein», so Fringer.
  • Ob die Formschwankungen des Teams am Trainer lagen, wird sich gemäss Fringer nun zeigen.
  • Giorgio Contini selbst bedankt sich derweil mit einem Instagram-Post bei seinen ehemaligen Spielern, dem Verein und den Fans.
Mehr anzeigen

Nach elf Ligaspielen in der aktuellen Saison und insgesamt 42 Partien als YB-Cheftrainer seit Amtsantritt im Dezember 2024 trennen sich die Wege von Giorgio Contini und den Berner Young Boys nach etwas weniger als einem Jahr wieder.

Für Rolf Fringer ein Entscheid, der zu früh kommt. Der blue Sport Experte ist sich sicher, man hätte Contini nach den zahlreichen Rochaden im Sommer mehr Zeit geben müssen. «Es hat mich überrascht. Natürlich haben sie nicht ganz das gezeigt, was man erwartet hat. Aber es ist wieder nach nur elf Spielen. Das ist aus YB-Sicht sehr enttäuschend, dass man nach Patrick Rahmen auch Giorgio Contini nach ein paar Spielen schon wieder entlässt. Da machen sie als Verein keine gute Falle.»

Die YB-Führung begründet den Entscheid mit zu starken Leistungsschwankungen und einer fehlenden Entwicklung. «Sie hatten schon ein Hin und Her», gesteht Fringer ein und lobt dann die Wahl des Nachfolgers in höchsten Tönen: «Das ist natürlich schon eine Top-Lösung für YB. Deshalb ist es jetzt vermutlich auch so schnell gegangen.»

Rückkehr des Meistermachers. Gerardo Seoane: «YB ist für mich ein ganz spezieller Klub»

Rückkehr des MeistermachersGerardo Seoane: «YB ist für mich ein ganz spezieller Klub»

«Diese Mannschaft ist nicht gleich stark wie damals»

Seoanes Rückkehr weckt in Bern Erinnerungen an glorreiche Zeiten. 2018/19 übernahm der Luzerner bei YB als Cheftrainer und führte die Berner zur Titelverteidigung. In der zweiten Saison unter Seoane gewann YB gar das Double, 2020/21 ein drittes Mal die Meisterschaft.

Dass der 47-Jährige nun zurückkehre, sei ein «Glücksfall für YB», schwärmt Fringer, warnt aber: «Natürlich ist diese Mannschaft nicht gleich stark und nicht in derselben Euphorie, wie er sie damals übernommen hat. Diese Mannschaft brennt nicht mehr. Es wird sich zeigen, ob es wirklich am Trainer liegt, oder ob einfach zu wenig Leadertypen da sind.»

Was Fringers Meinung nach die grössten Baustellen sind, die Seoane in den kommenden Wochen in Bern erwarten werden, erfährst du im Video oben. Die erste Partie unter dem neuen Trainer trägt YB am Sonntag aus – dann geht es ausgerechnet gegen Meister Basel (ab 16.30 live auf blue Sport).

BSC Young Boys - FC Basel 1893
BSC Young Boys - FC Basel 1893

So 02.11. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ BSC Young Boys - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten

Contini: «Blicke mit Stolz und Dankbarkeit zurück»

Contini selbst hat sich mittlerweile auf Instagram geäussert. Er blicke «mit Stolz und viel Dankbarkeit» auf die Zeit in Bern zurück, schreibt der 51-Jährige. «Mein Dank gilt dem gesamten Staff, den Spielern und der Vereinsführung für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Euch Fans danke ich für eure bedingungslose Unterstützung Woche für Woche. Hopp YB.»

Contini weg – Seoane schon da. «Dass man bei YB so schnell arbeitet, ist eher unrealistisch»

Contini weg – Seoane schon da«Dass man bei YB so schnell arbeitet, ist eher unrealistisch»

Das könnte dich auch interessieren

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, kommentiert den Trainer-Wechsel bei YB.

31.10.2025

Spycher über Contini-Entlassung: «Es gab grosse Leistungsschwankungen»

Spycher über Contini-Entlassung: «Es gab grosse Leistungsschwankungen»

YB-Sportchef Christoph Spycher über die Entlassung Giorgio Continis.

31.10.2025

